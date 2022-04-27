Глава Чеченской республики, будучи человеком глубоко верующим, дал очень точное определение тем сущностям, с которыми сражается на территории бывшей УССР российское воинство. «Шайтаны», — назвал их Рамзан Кадыров. То есть злые духи, бесы. В этом нет метафорического и мифологического преувеличения, суть положения сформулирована вполне с реалистической точностью.

Те зверства, которые совершают эти «шайтаны» — батальоны, запрещенные в России: «Азов», «Айдар», «Торнадо», «Днепр», «Донбасс», «Харьков» и им подобные, человек творить не может. Глава ДНР Денис Пушилин на днях поделился впечатлениями от рассказов освобожденных мариупольцев, заметив, что рассудок отказывается верить, настолько они страшны.

К сожалению, «шайтанизации», то есть духовному помрачению, в той или иной мере оказались подвержены и многие простые граждане Украины, непосредственно не участвовавшие в деяниях нацистов, необандеровцев, достойных наследников ОУН-УПА*.

Зомбированные украинскими СМИ, многие помрачившиеся украинцы впали уже не просто в «ересь» или в «каинов комплекс ревности о брате», но и в настоящую сектантскую бесовщину.

В школах проводились «уроки патриотизма», с явственным присутствием «пятиминуток ненависти» по Оруэллу: школьникам рассказывали о «свете майдана», то есть о «Помаранчевой революции» и «Революции достоинства» (так гордо называют на Украине вооруженный нацистский переворот, осуществленный в феврале 2014-го), а также «о подвигах украинских военных и добровольцев в борьбе с российскими боевиками на востоке». Такие уроки проходили и в сожженной нацистскими подонками Одессе, и в русском Харькове, выступившем с протестами против госпереворота самым первым и придавленном репрессивными инструментами хунты.

Зомбирование юных поколений происходило и таким способом: 1 сентября в школах объявлялась минута молчания «с целью чествования памяти Героев Небесной сотни, бойцов АТО и других погибших в борьбе за свободу, целостность и единство нашего государства» (цитата из рекомендаций минобра). Полоскание мозгов русофобской риторикой, осуществлялось со знанием дела все годы «нэзалэжности» – целенаправленно и напористо.

Это и есть суть «проекта Украина», другой нет: истребление в себе русскости. Нынче зомби Украины готовы убивать сограждан, даже не давая себе отчета — за что именно. Это проявляется не только в лексике и поведении политиков, ангажированных журналистов, но и на бытовом уровне, среди «простых» граждан. Домохозяйка в черкасской маршрутке говорит: «Я бы усих цых сыпаратыстив у Донбаси повбывала б». А детвора скачет с кричалками «Хто нэ скаче, той москаль!». Девчонки-тинейджеры не стыдятся на улицах зиговать. А уж орать, где бы то ни было, бандеровские приветствия «Слава Украйини! Героям слава!» — это повсеместное занятие: от футбольных ультрас, которых для этого и породили, до школьников.

Обычно косная и инертная, система образования в данном случае оказалась на «передовой». Если многие граждане поначалу плевались вслед зигующей молодежи, показывали дулю укротелевизору и ругали хунту на домашних кухнях, то в школах теперь детей стали учить стучать на всех, мыслящих перпендикулярно хунте.

Украине, заглотнувшей гордую наживку «нэзалэжности», сектантское мышление, вытесняющее здоровый дух, навязывается с 1991 года. На новых учебниках вырасло поколения три — перед нами возникнет уже не южнорусский этнос, а многомиллионная секта с крайне специфическим отношением не только к России, но и в целом к миру, мировой культуре и истории. Никакого «братского народа» не будет (по сути, уже нет), а будут самовлюбленные укры-шариковы-швондеры, затаившие обиду на весь мир.

В течение трех последних десятилетий Украина стала полигоном для самых разных сект. Их было только официально зарегистрировано семь десятков! Самые «весомые» из них оказались на вершине политикума.

Например, секта некоего чернокогожего Сандея Аделаджи, «Посольства божьего», была весьма влиятельна в бытность киевским городским головой такого «странного» человека, как Л. Черновецкий, который и сам был ее активным проводником. Ныне Черновецкий — гражданин Израиля. Адептами этой секты в разное время были такие известные политики как Ю. Тимошенко, П. Лазаренко, А. Клюев, А. Омельченко, О. Билозир. В ее воронку также были втянуты звезды шоу-бизнеса. Именно из-за дружбы с Тимошенко Аделаджа стал оранжевым революционером. «Я хохол. Украинский хохол», — сказал чернокожий пастор во время событий 2004 г. Депутат-регионал Нестор Шуфрич обвинял в те дни «Посольство Божье», что из-за их зомбирования киевляне и вышли на Майдан.

Расцвета политической карьеры на Украине достигли пастор-баптист Турчинов и сайентолог Яценюк. Священники-униаты на обоих майданах «благославляли» убийство «москалей». А как не вспомнить «политические и общественные успехи» раскольника-самосвята Филарета (Михаила Денисенко), уже в начале 1990-х создавшего секту так называемого киевского патриархата. Немало для разрушения канонической Украинской канонической церкви Московского Патриархата сделало инициированное Порошенко при посредничестве офицера ЦРУ, Константинопольского Патриарха Варфоломея учреждение и «легитимация» т.н. ПЦУ (Православной церкви Украины). Эта организация, по сути своей, та же раскольничья секта, сразу занялась тем, что прежде делал «киевский патриархат» – отъемом храмов у общин канонической Церкви.

Апофеозом сектантства на Украине стали оранжевые дни осени 2004-го и рубежные месяцы 2013/2014 гг., когда часами, без перерыва, шли майданные публичные камлания вышеперечисленных сект и примкнувших к ним униатов (греко-католиков).

Стоило ли удивляться сообщениям, что в Киеве возобновило работу «Белое братство», глава которого «Мария Дэви Христос» вернулась с новым именем — Виктория Преображенская. Несмотря на фиаско «Белого братства» в 1993 г. и отсидку в тюрьме, Мария Цвигун (это имя сектантки по паспорту), не только возвращала в секту бывших сторонников, но и тысячами вербовала новых. Свои проповеди панночка читала не где-нибудь, а в Украинском доме, Национальном Экспоцентре Украины, столичном Доме художника и даже в Киевском политехе, перед студентами. Все двери перед ней были открыты.

Летом 2014 г. в Черкасской области была официально зарегистрирована церковь сатанистов — первая на Украине и на всем постсоветском пространстве религиозная община, открыто и законно, опираясь на Конституцию Украины, исповедующая дьяволопоклонничество.

Она носит название «Божичи», а возглавляет ее основатель, некто Сергей Небога или, если читать наоборот, что иногда предпочитает лидер «Божичей», — Агобен.

11 сентября того же года активистка FEMEN, из тех, что не просто публично обнажаются за три тысячи евро (это гонорары у них такие), но иногда сносят бензопилами христианские кресты, провела шокирующую акцию на территории Киево-Печерской Лавры. Молодая фемина, на глазах благочестивых паломников и иных выходивших из храма православных, созвав фотографов из украинских СМИ, скинула преисподние и вылила на себя таз с красной жидкостью, символизировавшей якобы «кровь украинцев». Смысл сего действа был таков, как пояснила пресс-служба бесноватых: «Вместе с Путиным украинской кровью щедро обливаются Патриарх Кирилл и свеженазначенный им украинский митрополит Онуфрий. Оба активно освящают путинскую войну, упиваясь жертвенной кровью украинцев. По законам военного времени бородатые ублюдки за пропаганду культа смерти должны быть либо расстреляны, либо высланы из Украины». И никто не вспомнил, что согласно ст. 179 УК Украины святотатство, совершенное этой «девушкой», является уголовным деянием. Свидомые радовались акции, как радовались в 1991-м, крича Патриарху Алексию II «Геть московського попа!», и не было им дела до того, что FEMEN уже давно «прописаны» во Франции и за ними стоят международные транснациональные хозяева.

«Бесы разны» на Украине закружились вовсю, и многие граждане уже стали не способны что-то понимать. Взыграл дух гордыни, лицемерия, ложного мессианства с сатанинским подтекстом, а то и с прямым люциферовым текстом.

Киевская «власть», управляемая заокеанским обкомом, и сейчас продолжает манипулировать сознанием соотечественников, заливая потоками тенденциозной разрушительной лжи души и умы людей. Включены все механизмы разрушения ментальности, отчей памяти, индивидуального сознания.

Протоиерей Константин Качалов в соцсети «В контакте» пишет: «Война на Украине — духовная… А в духовной войне — нет соглашений с силами ада… Их нужно только побеждать… Христос там, где Правда. И как бы силы ада ни лютовали — где Христос, там и будет победа… Кто против России и Православия пойдет — обречен на погибель. Это доказывала история, об этом говорят святые отцы Церкви. Аминь. Аминь. Аминь».

Пришло время сразиться с «шайтанами». И исцелить помраченных.





