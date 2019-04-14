Новости Украины и Новороссии 14 апреля 2019
- 10:42 «Следите за Украиной», — соратник Трампа рассказал, зачем Ассанж понадобился Вашингтону именно сейчас.
- 09:37 «Хотите, чтобы меня грохнули?» — Зеленский пояснил, почему не ведёт себя как его герой из сериала «Слуга народа» (ВИДЕО).
- 07:00 Это эпоха антихриста: иерарх греческой церкви рассказал о предательстве Варфоломея, ведущем в бездну (ФОТО).
- 05:33 Эпичный бред: стало известно, как Порошенко будет дебатировать сам с собой на стадионе.
- 04:37 Думает, что его кинули в первом туре, и хочет сорвать второй: Порошенко не заплатил своим людям.
- 02:54 Как мы не дали Пете праздник устроить.
- 01:00 США передали Украине партию Hummer (ВИДЕО).
- Вчера 23:30 Памяти Александра Захарченко — жителей ДНР просят выбрать проект мемориального комплекса.
- Вчера 22:58 Порохоботы пошли по ВУЗам.
- Вчера 21:04 Выгрузка “Хамви” в Одессе.
«Следите за Украиной», — соратник Трампа рассказал, зачем Ассанж понадобился Вашингтону именно сейчас
Джулиан Ассанж, которого власти Эквадора выдали британской полиции, может оказаться полезным для Дональда Трампа в деле борьбы против демократов и раскрытия так называемого заговора демократов.
Об этом рассказал бывший мэр Нью-Йорка и советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани.
«Может быть, это (экстрадиция Ассанжа в США — прим. ред.) пролило бы свет на заговор с целью проведения расследования в отношении президента Трампа, основанного на ложном обвинении в сговоре с Россией с целью повлиять на выборы 2016 года. Следите за Украиной. Учитывая все имеющиеся в его распоряжении источники, вполне возможно, что он может знать или располагать информацией о том, как все это началось», — цитирует Джулиани издание The Washington Examiner.
Как отметил Джулиани, он имел в виду то, что Ассанж может рассказать об истоках федерального расследования предполагаемого сговора Трампа с Россией, а не о том, что Ассанж может опровергнуть факт взлома россиянами электронной почты членов национального комитета Демократической партии и председателя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты — эту информацию в свое время слили через сайт Ассанжа Wikileaks.
По словам Джулиани, он считает, что Ассанж может «показать, кто выдумал лживую историю, что Трамп вступил в сговор с Россией».
«Впрочем, я не уверен, что возможное разоблачение заговора Ассанжем приведет к смягчению его (Ассанжа — прим. ред.) приговора», — отметил Джулиани.
Напомним, выдача Ассанжа чудесным образом совпала с выдачей МВФ Эквадору многомиллиардных кредитов.
США уже потребовали экстрадиции журналиста и выдвинули ему обвинения.
Читайте также: В борьбе за газовый рынок Европы США организовали новую «цветную революцию» (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Хотите, чтобы меня грохнули?» — Зеленский пояснил, почему не ведёт себя как его герой из сериала «Слуга народа» (ВИДЕО)
Комик, а теперь ещё и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему не передвигается на велосипеде по Киеву, как это делает его персонаж в сериале «Слуга народа» Василий Голобородько.
Артист заявил, что такой вид транспорта небезопасен и может угрожать его жизни.
«Я могу ездить на велосипеде. Вы хотите, чтобы меня грохнули?» — отметил Зеленский.
Кандидат добавил, что он нормальный обычный человек, которого сейчас «немного рубят грязь и потрясения».
Как сообщала «Русская Весна», в Министерстве обороны Украины заявили, что Зеленский четырежды уклонялся от повесток в военкомат.
Читайте также: Психиатр с Майдана рассказала о страшном диагнозе Порошенко
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Это эпоха антихриста: иерарх греческой церкви рассказал о предательстве Варфоломея, ведущем в бездну (ФОТО)
Митрополит Элладской (греческой) православной церкви Калавритский и Эгиалийский Амвросий (Ленис) жёстко высказался о патриархе Варфоломее и его действиях. Перевод с греческого сделан Союзом православных журналистов Украины.
Новый «плод», который господствует в наше время как в церковном, так и в политическом плане, — объединение народов и религий.
Экуменизм или, иначе говоря, экуменическое движение — это такое течение, которое активно продвигается в церковном пространстве и имеет своей целью соединение воедино различных религий и религиозных исповеданий.
«Младший брат» экуменизма — это глобализация, параллельное течение, которое активно продвигается на политической арене и нацелено на объединение народов.
То, что имеет отношение к народу, т. е. глобализация, осуществляют политические лидеры, партии и деятели. А часть, относящаяся к Церкви, т. е. экуменизм, осуществляет церковное руководство.
У всех этих усилий один мотив и одна цель — создать на земле новообразование, именуемое «новым классом». Осуществляется это, главным образом, международным Сионизмом, т. е. с еврейской стороны, и нацелено на исчезновение как этнических, так и религиозных особенностей. Другими словами, все люди должны стать некоей единой «суммой».
Все население земли будет свалено в одну кучу (αχταρμάς), как сказал об этом Блаженнейший архиепископ Христодул. Что такое αχταρμάς? Это смесь, путаница, неразбериха. Обычно это слово используют в негативном смысле, когда предметы плохо смешаны, или же, другими словами, когда, вместо того, чтобы решить проблему, мы ее еще больше запутываем.
Этот план глобализации, который осуществляют здесь — в Греции, некогда бывшей колыбелью Православия, в стране греческих православных христиан, мы наблюдаем в числе достижений безбожного министра образования г-на Костаса Гавроглу.
Это тот самый человек, который ввел в наших школах урок религиоведения. Отныне и впредь в умах греческих детей уравнивают фигуры Христа, Мухаммеда, Будды и проч. Предмет изучения религий благодаря помощи и при попустительстве наших братьев-митрополитов стал уроком религиоведения.
Разрушитель наших христианских традиций, человек, не ставящий их ни во что, не кто иной, как усатый денди в облике министра — это министр безграмотности и необразованности г-н Костас Гавроглу. Этот человек часто делает неприемлемые публичные заявления, которые причиняют нам боль и расстройство.
Но, конечно же, лидер по разрушению православной традиции и веры в Спасителя Христа здесь, в нашей Греции, — еще один денди, бесславный «товарищ» (намек на коммунистическое прошлое Ципраса — Ред.), безбожный премьер-министр Греции г-н Алексис Ципрас, человек, у которого, к сожалению, нет ни капли чести (в греч. игра слов τσίπα/ципа — Ред.). Не колеблясь, он разрушает все, из чего состоит наше религиозное и национальное сознание.
Это все касается глобализации, которой руководят из иностранных центров, управляемых сионизмом, масонством, господин Соросом и прочие.
А теперь перейдем к экуменизму, который непосредственно нас интересует. Экуменизм пытается стереть границы, которые разделяют различные христианские исповедания.
Читайте также: По Сирии нанесён ракетный удар (ФОТО, ВИДЕО)
В христианстве существуют три направления: Православие, римокатолицизм, протестантизм. Различия между ними просто огромны! Главным образом, они догматические, но различия обрядовые также остаются непреодолимыми на протяжении веков.
Однако некоторые «преодолевают» их, т. е. бесстыдно упускают из виду. В качестве примера сообщу вам, что католик или униат не может принимать честные таинства в православном храме.
Однако Вселенский патриарх Варфоломей преподавал Божественные тайны униату — президенту Украины Петру Порошенко! (В 2014 году Петр Порошенко причащался в соборе УГКЦ у главы униатов Святослава Шевчука — Ред.)
Президент Украины Петр Порошенко принимает причастие у главы УГКЦ Святослава Шевчука
Президент Украины Петр Порошенко принимает причастие у Константинопольского патриарха Варфоломея
Другой пример: православный иерей не может сослужить с католическим священнослужителем. Но совсем недавно где-то на Украине «православный клирик» (ПЦУ — Ред.) сослужил с католическим священнослужителем.
А вот и доказательство:
«Священнослужитель» ПЦУ Василий Кучирка на «литургии» в сослужении с клириком Римско-католической церкви
Итак, в наш век, в эпоху антихриста, некоторые церковные «вожди», судя по всему, пытаются, как мы уже говорили выше, преодолеть имеющуюся пропасть, чтобы быть вписанными в историю.
Они не пытаются исправить существующие богословские разногласия посредством честного богословского диалога, но, аргументируя якобы «любовью», они хотят постелить на вчерашний день мантию забвения, чтобы мы протянули сегодня друг другу руку примирения.
Они призывают нас предать святых отцов нашей Церкви, которые боролись за то, чтобы сохранить учение нашего Господа в чистоте и без искажений.
Нас призывают выбросить в урну забвения наших великомучеников и мучеников нашей веры, которые принесли в жертву свою жизнь и пролили свою кровь за наше Православие.
Нас призывают упасть в объятия папы римского и прочих неправославных христиан во имя любви.
Папа Римский Франциск и Константинопольский патриарх Варфоломей
Со стороны Православия руководитель и вдохновитель этих усилий, к сожалению, — первый человек в Православии, наш Вселенский патриарх, известный под именем Варфоломей. В соответствии с церковным протоколом наш всесвятейший патриарх, кир Варфоломей, устилает дорогу армии предателей лепестками роз.
Читайте также: Почему Россия официально пригрозила войной Украине и НАТО
Я еще раз повторюсь, что своей открытостью перед папой римским, взаимными объятиями, неприемлемыми движениями и инициативами, которые случаются время от времени, он выстилает ковер предательства.
Но папа римский и не думает возвращаться обратно! Он открыт еще больше и горячо обнимается с мусульманами.
Хотите доказательств?
Папа Римский Франциск и верховный имам исламского университета «Аль-Азхар» Ахмад аль-Тайиб
Наравне с прочими печальными событиями очень знаменательным шагом такого предательского поведения стал Святой и Великий Всеправославный Собор в Колимбари на Крите, который собрался летом 2016 года.
На этом Соборе мы можем видеть такие два знака предательства:
Во-первых, он не был ни Святым, ни Всеправославным, так как четыре Поместных Церкви отказались принимать участие в его работе. А следовательно, он не был ни Вселенским, ни Всеправославным.
Во-вторых, на нем дерзнули принять предательское решение: «Церквями» назвали римокатоликов и протестантов, которые к этому моменту уже веками именуются «христианскими исповеданиями».
Известно, что Церковь — одна! Она та самая, которую во дни Пятидесятницы основал Человеколюбец Господь и Спаситель нашего мира, Господь наш Иисус Христос.
Поэтому и в Символе веры мы исповедуем нашу веру во «Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Изначально от этой Церкви откололись римокатолики, а затем и протестанты. Эти «фрагменты» и «осколки» не принадлежат к Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви.
Это ветки Дерева, которое вырастил наш Христос. Ветки, которые откололись от Дерева, которое именуется Церковью, и стали самостоятельными.
Конечно же, они называются с тех пор христианами, так как веруют во Христа, но представляют собой лишь христианские исповедания. Они не достойны имени «Церковь»! Но, к сожалению, экуменическое движение по благословению нашего патриарха совсем недавно нарекло их Церквями.
Это, братья, и есть главное достижение экуменического движения!
Нас призывают выбросить в урну забвения наших великомучеников и мучеников нашей веры, которые принесли в жертву свою жизнь и пролили свою кровь за наше Православие.
На Колимбари, к сожалению, проигнорировали наше церковное предание и православное богословское учение, которое состоит в том, что со всеми теми ветками, которые откололись от ствола Христовой Церкви, мы не имеем ни церковно-административного, ни таинственного общения. Как мы уже говорили выше, верующий католик не может причащаться святых таин в православном храме!
Таким образом, современная экуменическая концепция ведет к измене чистоте нашей веры! Сегодня мы часто можем наблюдать случаи, когда православный и католический священнослужители сослужат вместе. Доказательства смотрите выше.
Помимо вышесказанного как следствия экуменического движения, существуют и другие предательские шаги. Например, современная теория постпатристического богословия. Рассадник этой теории находится где-то в митрополичьей духовной академии в Фессалии. Однако же ни пространство, ни время не позволяют нам сегодня иметь дело с этими современными предательскими явлениями.
Мы завершим нашу мысль следующим текстом об экуменизме, взятым из интернета:
«Таким образом, экуменическое движение привело к внедрению среди православных богословского релятивизма, к окатоличиванию и превращению православного учения в протестантизм, тогда как могло бы использовать сокровища Православия, предания и богословия вообще, всего того, что в неизменном виде досталось нам из эпохи апостолов.
Ложный союз, который продвигается именно таким образом, не является союзом в истине (см. 3Ин. 4), который позволил бы сохранить Церковь с Одним Главой, одной верой и одним Крещением, как говорится в апостольском послании (Еф. 4, 5), но «единством в различии» — смесью разнообразных верований, обрядов и культов, которая стремится доказать, что Христос, Логос христиан, не является Единым Главой единого гармоничного Тела, где у множества верующих единое сердце и единая душа (Деян. 4, 32), но Богом «неустройства, а не мира», (1Кор. 14, 33), который вопреки слову апостола разделен («разделился Христос» — 1Кор. 1, 13).
Это — ложное, поверхностное единство «на деле», а не единство в заложенной Господом вере, единодушии и единомыслии Тела Христова, и оно представляет собой главную линию экуменического движения, которое последними десятилетиями не обсуждает имеющиеся разногласия для того, чтобы в дальнейшем их решить, а ищет, напротив, точки соприкосновения и согласия».
Сегодня мы хотели бы обратить ваше внимание на проблему экуменизма как современного предательского движения и одновременно с этим предоставить вашему вниманию потрясающий текст премногоуважаемого святогорца, геронды Ефрема Катунакского, который предоставил публике именитый профессор догматического богословия богословского факультета Университета Салоник Димитриос Целингидис.
Я прошу вас очень внимательно изучить этот текст. Это — голос Неба для экуменизма. И умоляю вас, братья: бдите! Давайте сохраним наше Православие неискаженным! Нам стоит принести в жертву должности, общественные различия, зарплаты и даже саму нашу жизнь во славу Имени нашего Христа и нашего святого Православия! Итак: трудитесь и молитесь!
Экуменизмом руководят нечистые духи
Свидетельство о. Ефрема Катунакского преподавателю г-ну Д. Целингидису.
Афонский старец Ефрем Катунакский
В продолжение я прибавлю к нему и свое личное свидетельство. Десятилетиями я ассоциирую себя с отцом Ефремом Катунакским, о мудрости и нраве которого хорошо известно. Известно также и то, что он обладал «духовным зрением».
Что касается меня, то я многократно ходил с намерением задавать некоторые конкретные вопросы, причем располагал их в порядке их субъективной важности и используя лишь собственный словарный запас.
И вот, когда я к нему пришел, он ответил мне в точно такой же последовательности встречных вопросов и в рамках того словарного запаса, который у меня был, хотя я даже не успел ничего у него спросить. Я говорю о собственном личном опыте. Но это не есть что-то новое. Так было и со многими другими.
Поскольку в богословской школе, а в особенности в Салониках, процветает атмосфера экуменизма, у меня возникли некоторые проблемные вопросы, поскольку я видел, что его, помимо всего прочего, представляют и уважаемые профессора.
Конечно же, моя совесть и собственные знания сопротивлялись, но я хотел, помимо научной точки зрения, получить и ответ харизматический, к чему я прибегал и во многих других вопросах. И вот поэтому я и спросил его, не может ли геронда сказать мне, что такое экуменизм.
Он ответил мне недвусмысленно и без затруднений: «Этот вопрос, дитя мое, мне задавали и до тебя. Я нахожусь здесь на скалах уже 40 лет. Я даже подзабыл свой греческий. Но я не интересовался этим вопросом. Будучи должным дать ответ, имея один лишь вопрос, но не имея никакого мнения по этому поводу, я ушел тогда к себе в келию, молился и просил Христа сказать мне, что такое экуменизм. И я получил ответ: экуменизм имеет духа зла и им руководят нечистые духи».
Я спросил его, как он в этом удостоверился, на что он ответил следующее: «После молитвы моя келия наполнилась невыносимым зловонием, и оно душило меня и мою душу, так что я не мог дышать духовно».
Я спросил его, было ли это исключением или Христос отвечает ему так и в других похожих случаях, и он заверил меня: «Во всех случаях, которые связаны с магией и нечистыми духами, мне преподается именно такое свидетельство. Иногда бывает и устный ответ, но предыдущий случай был именно ответом, и я абсолютно уверен, что экуменизм не имеет Святого Духа, но имеет духа нечистого».
Скажу вам, что я очень обрадовался, поскольку то, что он сказал мне лично, я увидел и в публикации, сделанной его благочестивым окружением, в которой говорится о его личности, духовности и высказываниях.
Это свидетельство сыграло решающую роль в моем отношении к экуменизму. Как профессор и ученый я, конечно же, всегда должен ставить под сомнение предмет, руководствуясь критериями научности, и документировать собственное мнение с научной точки зрения, что я и делаю шаг за шагом на своих лекциях. Но я полагаю, что это свидетельство очень важно, поскольку оно преподается харизматическим способом от человека, который ничего не знает об этой проблеме, ничего не читал и не слышал, но свидетельствует посредством собственного духовного опыта. Я думаю, что это говорит само за себя.
Читайте также: «Ядерный гриб» над Донецком, — Украина сеет панику из-за «чудовищного взрыва» в ДНР (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Эпичный бред: стало известно, как Порошенко будет дебатировать сам с собой на стадионе
14 апреля, как ранее анонсировал Петр Порошенко, состоятся дебаты на НСК «Олимпийский».
Правда, оппонент действующего президента — Владимир Зеленский быть на них не планирует (он намерен прийти на стадион 19 апреля), поэтому «дебаты» скорее всего будут иметь характер сольного выступления гаранта. Несмотря на то, что местом проведения выбран стадион, администрация спорткомплекса ко многим организационным аспектам не имеет отношения.
«За вопросы билетов и аккредитации журналистов, как на 14, так и на 19 числа отвечают штабы кандидатов. Мы к этому не имеем никакого отношения. Если нам что-то сообщат, то мы опубликуем на сайте», — рассказала представитель НСК Татьяна Горобченко.
В тоже время в СМИ появилась информация, что вход на стадион в этом якобы будет для всех желающих свободным, а курировать допуск будут волонтеры штаба президента. В тоже время, по данным украинского издания «Страна», на стадион организовано свозят массовку и случайных людей там будет немного (но подробнее об этом ниже).
Тем временем, правоохранители уже заявили об усиленных мерах безопасности.
«Правоохранителей будет больше, чем обычно на спортивных или концертных мероприятиях. Они будут размещаться в большей части локаций и зон. Проверки во время фильтрационных заходов граждан на входе к объекту будут тщательными», — написал на своей странице в социальной сети спикер МВД Артем Шевченко
Стоит заметить, что вместимость стадиона насчитывает более 70 тысяч зрительских мест, удастся ли их заполнить, даже при бесплатном входе пока неизвестно. Но в социальных сетях почитатели Петра Порошенко уже организовуют массовку.
«Призываем прийти приверженцев кандидата Петра Порошенко. Мы должны показать, что мы есть, что наш кандидат имеет реальную поддержку, и что наш выбор — осознанный. Так как будут работать рамки контроля — приходите к 13.00», — призывают порохоботы своих единомышленников.
По информации «Страны», основной костяк зрителей планируется набрать из тех лиц, которых привозили в Киев во время подготовки к первому туру и предвыборного концерта в поддержку Порошенко в марте на Софиевской площади. Это бюджетники, а также участники президентской «сетки» из Киева и соседних со столичным регионов — Черниговской, Житомирской областей.
Участие киевских сторонников Порошенко во всех мероприятиях в его поддержку курирует известный бизнесмен Вадим Столар. Как и с концертом на Софиевской площади в марте, большой костяк зрителей воскресного «сольника» Порошенко обеспечит общественная организация «Центр развития города».
Среди ее учредителей депутат Киевсовета и племянница Столара Людмила Костенко. Кстати, интересно, что руководителем этой ОО является Алексей Лузан — руководитель полевой структуры штаба Порошенко в округе № 217 на Оболони — родном округе Столара.
На низком старте, чтобы ехать в Киев, президентский актив из Черкасской области.
«У нас тут многие товарищи из местных элит выступают твердо за Петра. По договоренности Косюка (агроолигарх, хозяин „Нашей рябы“ — прим.ред.) с Порошенко и его администрацией, он будет делать все, чтобы Черкасская область показала хорошие результаты по поддержке Порошенко и на самих выборах проголосовала правильно. Поэтому тут до Киева ехать 3–3,5 часа, если дадут указание, то завтра погрузят и привезут», — рассказывают жители Черкасс.
В отличие от первого тура, когда значительную часть массовку в поддержку Порошенко привезли на дополнительных вагонах из Днепропетровска, в этот раз поездами никто никого везти не будет.
«Команды не было», — рассказывают источники в Днепропетровской обладминистрации.
Также на этот раз не будут свозить людей и из Полтавы, отмечает полтавский нардеп-мажоритарщик Сергей Каплин. «По крайней мере, у нас ничего об этом не слышно», — говорит он.
Сокращение количества участников мероприятий с Порошенко в его штабе негласно объясняют экономией средств.
«Для красивой телевизионной картинки достаточно будет заполнить пару нижних ярусов. Везти 70 тысяч человек на все 80 секторов, чтобы дать полное присутствие, никто не собирается. Это 7–8 миллионов гривен. Вы что? Там 3 тысячи мест в бизнес-зоне, прогнозирую, что больше людей и не будет», — говорит один из нардепов от БПП.
Более того, по его словам, на данный момент в штабе еще нет однозначного понимания, как вообще будет проходить мероприятие.
«Обсуждались варианты просто прийти, показать, что соперник опять испугался, дать пресс-брифинг для СМИ и уйти. Сам Порошенко хочет выступить перед сторонниками с речью, как и на Софиевской площади. Были идеи опять позвать Роговцеву, Плач Еремии и прочих лидеров мнений. Пока идут дискуссии», — говорит нардеп.
Кроме того, о стремлении экономить говорит и то, что в большинстве регионов до сих пор не рассчитались с членами избиркомов от Порошенко, а в участковые комиссии, которые должны быть сформированы до 15 апреля, президент собирается подавать минимальное количество представителей.
Интересно, что параллельно с соло Порошенко, на НСК «Олимпийском» в воскресенье будут присутствовать и участники музыкального форума Kyiv Music Days 2019. Это мероприятие началось в пятницу, и по контракту с Олимпийским, продлится до вечера воскресенья. Основатель музыкального сайта «Karabas» Максим Плахтий еще в пятницу, в форме Facebook-обращения к кандидатам в президенты напомнил о том, что в время, назначенное президентом, будут проходить дебаты концертной индустрии.
«Уважаемые кандидаты в президенты и их команды! 14 апреля 2019 года в 14:00 на НСК Олимпийском действительно состоятся дебаты, а именно панельная дискуссия представителей билетных операторов в рамках форума Kyiv Music Days 2019. Прошу прекратить запутывать граждан и срывать наше замечательное мероприятие. Ведь люди идут послушать нас, а не вас! С уважением, ваш избиратель», — указано в опубликованном сообщении.
Организаторы Kyiv Music Days 2019 рассказывают, что отменять свое мероприятие не собираются, более того, на него продавались билеты онлайн, а также продажа билетов продолжается в кассах, и попасть на форум можно вплоть до вечера воскресенья. Однако, стоит отметить, что музыкальный форум проходит не на самом поле стадиона «Олимпийский», а в концертном холле, поэтому аудитории музыкального форума и «сольника» Порошенко пересекаться не будут.
Тем временем, на сайте Администрации президента для журналистов открыта аккредитация на предстоящее событие. В анонсах не указаны подробности мероприятия, имеется лишь пометка «Посещение президентом НСК «Олимпийский».
Стоит заметить, что во время своего незапланированного визита на эфир программы «Право на Владу», Петр Порошенко заявил, что доступ на дебаты стадиона должны будут иметь, как можно больше различных представителей СМИ.
Ранее уже были прецеденты, когда десятки журналистов по неизвестным причинам были недопущены на стадион, где президент сдавал экспертам анализы.
Что касается Зеленского, то он собирается прийти на стадион 19 апреля в 19–00. И зовет именно на это время Порошенко. Но президент уже сказал, что вечером 19 апреля будет в студии Общественного телевидения, где ждет Зеленского на дебаты.
То есть, скорее всего, до выборов оба кандидата в очном словесном поединке так и не встретятся.
Читайте также: Парень поплыл: о зазвездившемся комике-кандидате
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Думает, что его кинули в первом туре, и хочет сорвать второй: Порошенко не заплатил своим людям
В участковых избирательных комиссиях даже сейчас — меньше, чем за 10 дней до выборов — некомплект членов комиссий от кандидата Порошенко.
Также Порошенко не рассчитался со своими представителями еще и за первый тур. Считает, что они его «кинули».
Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на руководителей окружных избирательных комиссий в восточных регионах.
Там предполагают — некомплект делают сознательно, чтобы сорвать работу участковых комиссий везде, где это возможно. И тем самым провалить выборы в целом. Причина в том, что, судя по замерам, сделанным социологов, у Порошенко на данный момент не осталось возможностей выиграть выборы у Владимира Зеленского.
То ли срыв выборов, то ли проиграли — и решили сэкономить
Один из членов окружной избирательной комиссии в Днепропетровской области поделился информацией о том, что на всех участках в комиссиях на его округе — угрожающий недобор по количеству членов от Порошенко. Он переживает, что таким образом может случиться срыв голосования в целом по округу.
«УИК — это свой собственный мирок. Люди обычно там знают друг друга, поскольку проживают в одном селе или микрорайоне, и несмотря на разницу в политических взглядах, общаются между собой. Многим членам участкомов от Петра Порошенко заявили, что в комиссии будут только по 2 человека максимум.
Это незаконно. Количество членов комиссии формируется согласно количеству избирателей. В противном случае, какое-то число избирателей просто не смогут проголосовать, если не будет хватать членов комиссии. И дело может закончиться срывом выборов», — отмечает наш источник.
Такая же озабоченность — в окружкомах Херсонской области.
«Ходят слухи, что штаб Порошенко отказывается доплачивать „своим” людям. Теперь туда никто идти не хочет. Кому нужно бесплатно работать?» — отмечают в одной из херсонских ОИК.
Только по одному Днепропетровску некомплект в комиссиях составляет 400 человек. Эту цифру источник издания назвал после состоявшегося заседания окружных комиссий. При этом времени для того, чтобы доукомплектовать участкомы, почти не осталось.
Координатор наблюдения Гражданской сети «ОПОРА» в Харьковской области Николай Зинченко отмечает, что 12 апреля до полуночи — последний день, когда штабы подают списки своих членов в комиссии. Харьковская область пока что в ожидании. А в Днепре считают, что происходящее — сценарий, который позволит признать результаты выборов несостоявшимися.
Читайте также: Придворный советник Порошенко грубо оскорбил Зеленского (ДОКУМЕНТ)
Эксперт и правозащитник из харьковской правозащитной группы Юрий Асеев говорит, что сейчас находится в городе Золотое — это Попаснянский район на Луганщине.
«Здесь та же ситуация — от штаба Петра Порошенко дали по 1–2 человека, хотя на некоторых участках должно быть по 6 членов комиссии. А это значит, что нет кворума — и комиссия даже присягу принять не сможет. Вот прямо сейчас будем просить окружком, чтобы они предоставляли своих людей в комиссии.
Не понимаю, что это. То ли в штабе Порошенко намеренно срывают выборы, то ли уже поняли, что проиграли — и решили не тратить деньги», — комментирует Асеев.
В Киеве агитаторам за Порошенко предложили устроиться в штабы Зеленского
Срыв выборов — очень вероятный сценарий. Однако и вторая версия, высказанная экспертом, может оказаться вероятной. Так, по данным «Вестей» из штаба Петра Порошенко в Черкасской области, там закончились деньги на оплату работы агитаторов.
«До первого тура мы ездили по селам, раздавали газеты, ручки, календарики, беседовали с людьми. Получали сначала 300 гривен в день, — рассказывает „Вестям” сотрудница штаба Марина. — Платили нам аккуратно, каждые 10 дней. Потом суммы уменьшились. Сперва до 250, а потом и до 200 гривен. Говорила с агитаторами из Винницкой области — им изначально платили по 200 гривен.
А вот в Киеве давали по 500… После первого тура нам сказали — работаем, как и раньше, но оплата уже будет по результатам второго тура. Выдали по 300 гривен на канцтовары, теперь дают по 20 гривен в день на обед — вот и все. Если Порошенко проходит, тогда, получается, мы выполнили свою работу и нам что-то заплатят».
В Киеве с агитаторами Порошенко на этой неделе провели собрания — и всем предложили перейти на работу… в штабы Зеленского. Такое собрание прошло, например, в штабе Подольского района столицы.
«Вы у Зеленского денег заработаете, и мы вам еще будем доплачивать, а вы нам кое-какую информацию поможете достать», — так объяснили задумку. При этом агитаторам в Подольском районе заплатили по 1000 гривен сразу после первого тура голосования — и пообещали заплатить еще раз в апреле.
Однако после предложения перейти на работу к Зеленскому активность штаба действующего президента начала стихать. Устроиться в «конкурирующую фирму» мало у кого получилось, нет вакансий. Агитаторы приуныли, многие боятся, что больше им уже не заплатят.
«Да иди ты, доченька, со своим Порошенко»
Уныние — и в штабе Порошенко Черкасской области. Представительница штаба Марина отмечает, что ушла бы, поскольку в победу Петра Порошенко не верит, но попался дружный коллектив, решила доработать до конца. Многие в нем — идейные «порохоботы», убеждены, что Петр Алексеевич и его команда что-то придумают — и их кандидат выиграет выборы.
«Первый раз подвязалась под выборы. Больше не пойду ни за какие деньги. Нервы не выдерживают. Заходишь в дом, сидит старушка-божий одуванчик, ты к ней с комплиментами, по-человечески, газетку протягиваешь, а она тебе: „Да иди ты на …, доченька со своим Порошенко!”» — рассказала агитатор.
В случае, если выборы будут признаны несостоявшимися, Петр Порошенко сохранит власть еще на какое-то время. Его сторонники уже неоднократно намекали, что для них было бы выгодно провести выборы президента одновременно с парламентскими. Не то, чтоб они рассчитывали на какой-то невероятный результат. Но если 21 апреля Украина выберет нового президента, до осенней избирательной кампании в парламент БПП «Солидарность» может просто не дожить.
Читайте также: Психиатр с Майдана рассказала о страшном диагнозе Порошенко
Роксолана Петренко
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как мы не дали Пете праздник устроить
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
США передали Украине партию Hummer (ВИДЕО)
В Одессу из США прибыли 35 боевых автомобилей Hummer.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак на встрече с военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады в Конотопе, передает пресс-служба ведомства.
«Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения», — рассказал министр.
По словам Полторака, в последнее время США оказали помощь Украине на более чем 400 млн долларов. Речь идет о противотанковых средствах Javelin, средствах артиллерийской разведки и радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратах и антиснайперских комплексах.
Читайте также: Экстренное заявление Армии ДНР: ВСУ развязали террор (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Памяти Александра Захарченко — жителей ДНР просят выбрать проект мемориального комплекса
Жителей Республики приглашают выбрать проект мемориального комплекса в память первого Главы ДНР Александра Захарченко.
13 апреля началось общественное голосование по выбору проекта мемориального комплекса, посвященного первому Главе ДНР Александру Захарченко.
Всех неравнодушных граждан приглашают ознакомиться с представленными вариантами проекта и проголосовать на сайте http://zakharchenko.dnronline.su/ Голосование продлится до 30 апреля.
Кроме этого, свои комментарии и предложения все желающие могут присылать на почту [email protected]
Отметим, что проект осуществляется при поддержке Захарченко Натальи Владимировны (вдовы Захарченко А. В.) и Главы ДНР Пушилина Дениса Владимировича.
Герой Донецкой Народной Республики, первый Глава Государства Александр Владимирович Захарченко посвятил свою жизнь родной земле — Донбассу. Он стоял у самых истоков нашей страны, возглавил Республику в самые сложные для нее дни, отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Народ Донбасса никогда не забудет подвиг героя! Память об Александре Владимировиче Захарченко должна остаться в веках, и она останется!
Читайте также: Почему Россия официально пригрозила войной Украине и НАТО
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порохоботы пошли по ВУЗам
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Выгрузка “Хамви” в Одессе
Выгрузка партии "Хамви" в Одесском порту.
Всего доставлено 20 бронированных автомобилей и 15 медицинских.
Ранее США уже передавали для нужд ВСУ некоторое кол-во "Хамви" различных модификаций, которые использовались как на Донбассе, так и для нужд СБУ (в той же Одессе).
PS. На днях, бывший командующий войсками США Ходжесс в Европе назвал Одессу в числе "стратегических целей" России. Также в этот список попала…Румыния.
Производство данных страшилок входит в прямые обязанности генерала, который выступает в роли лоббиста наращивания вложений Пентагона в Восточную Европу и Украину.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Националистические силы не будут присутствовать во время мероприятий на НСК “Олимпийский” 14 апреля, куда приедет президент Петр Порошенко.
Об этом сказано в заявлении главы “Национального Корпуса” Андрея Билецкого.
“По нашей информации, администрация президента и СБУ с целью срыва выборов готовят силовые провокации, в которых намерены обвинить Нацкорпус и Нацдружины. Заранее заявляем: ни Нацкорпус, ни Нацдружины, ни полк “Азов” или любые другие связанные с нами организации не будут участвовать в акциях во время дебатов президента с самим собой”, – говорится в сообщении.