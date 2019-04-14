Новости Украины и Новороссии 14 апреля 2019

Митрополит Элладской (греческой) православной церкви Калавритский и Эгиалийский Амвросий (Ленис) жёстко высказался о патриархе Варфоломее и его действиях. Перевод с греческого сделан Союзом православных журналистов Украины.

Новый «плод», который господствует в наше время как в церковном, так и в политическом плане, — объединение народов и религий.

Экуменизм или, иначе говоря, экуменическое движение — это такое течение, которое активно продвигается в церковном пространстве и имеет своей целью соединение воедино различных религий и религиозных исповеданий.

«Младший брат» экуменизма — это глобализация, параллельное течение, которое активно продвигается на политической арене и нацелено на объединение народов.

То, что имеет отношение к народу, т. е. глобализация, осуществляют политические лидеры, партии и деятели. А часть, относящаяся к Церкви, т. е. экуменизм, осуществляет церковное руководство.

У всех этих усилий один мотив и одна цель — создать на земле новообразование, именуемое «новым классом». Осуществляется это, главным образом, международным Сионизмом, т. е. с еврейской стороны, и нацелено на исчезновение как этнических, так и религиозных особенностей. Другими словами, все люди должны стать некоей единой «суммой».

Все население земли будет свалено в одну кучу (αχταρμάς), как сказал об этом Блаженнейший архиепископ Христодул. Что такое αχταρμάς? Это смесь, путаница, неразбериха. Обычно это слово используют в негативном смысле, когда предметы плохо смешаны, или же, другими словами, когда, вместо того, чтобы решить проблему, мы ее еще больше запутываем.

Этот план глобализации, который осуществляют здесь — в Греции, некогда бывшей колыбелью Православия, в стране греческих православных христиан, мы наблюдаем в числе достижений безбожного министра образования г-на Костаса Гавроглу.

Это тот самый человек, который ввел в наших школах урок религиоведения. Отныне и впредь в умах греческих детей уравнивают фигуры Христа, Мухаммеда, Будды и проч. Предмет изучения религий благодаря помощи и при попустительстве наших братьев-митрополитов стал уроком религиоведения.

Разрушитель наших христианских традиций, человек, не ставящий их ни во что, не кто иной, как усатый денди в облике министра — это министр безграмотности и необразованности г-н Костас Гавроглу. Этот человек часто делает неприемлемые публичные заявления, которые причиняют нам боль и расстройство.

Но, конечно же, лидер по разрушению православной традиции и веры в Спасителя Христа здесь, в нашей Греции, — еще один денди, бесславный «товарищ» (намек на коммунистическое прошлое Ципраса — Ред.), безбожный премьер-министр Греции г-н Алексис Ципрас, человек, у которого, к сожалению, нет ни капли чести (в греч. игра слов τσίπα/ципа — Ред.). Не колеблясь, он разрушает все, из чего состоит наше религиозное и национальное сознание.

Это все касается глобализации, которой руководят из иностранных центров, управляемых сионизмом, масонством, господин Соросом и прочие.

А теперь перейдем к экуменизму, который непосредственно нас интересует. Экуменизм пытается стереть границы, которые разделяют различные христианские исповедания.

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В христианстве существуют три направления: Православие, римокатолицизм, протестантизм. Различия между ними просто огромны! Главным образом, они догматические, но различия обрядовые также остаются непреодолимыми на протяжении веков.

Однако некоторые «преодолевают» их, т. е. бесстыдно упускают из виду. В качестве примера сообщу вам, что католик или униат не может принимать честные таинства в православном храме.

Однако Вселенский патриарх Варфоломей преподавал Божественные тайны униату — президенту Украины Петру Порошенко! (В 2014 году Петр Порошенко причащался в соборе УГКЦ у главы униатов Святослава Шевчука — Ред.)

Президент Украины Петр Порошенко принимает причастие у главы УГКЦ Святослава Шевчука

Президент Украины Петр Порошенко принимает причастие у Константинопольского патриарха Варфоломея

Другой пример: православный иерей не может сослужить с католическим священнослужителем. Но совсем недавно где-то на Украине «православный клирик» (ПЦУ — Ред.) сослужил с католическим священнослужителем.

А вот и доказательство:

«Священнослужитель» ПЦУ Василий Кучирка на «литургии» в сослужении с клириком Римско-католической церкви

Итак, в наш век, в эпоху антихриста, некоторые церковные «вожди», судя по всему, пытаются, как мы уже говорили выше, преодолеть имеющуюся пропасть, чтобы быть вписанными в историю.

Они не пытаются исправить существующие богословские разногласия посредством честного богословского диалога, но, аргументируя якобы «любовью», они хотят постелить на вчерашний день мантию забвения, чтобы мы протянули сегодня друг другу руку примирения.

Они призывают нас предать святых отцов нашей Церкви, которые боролись за то, чтобы сохранить учение нашего Господа в чистоте и без искажений.

Нас призывают выбросить в урну забвения наших великомучеников и мучеников нашей веры, которые принесли в жертву свою жизнь и пролили свою кровь за наше Православие.

Нас призывают упасть в объятия папы римского и прочих неправославных христиан во имя любви.

Папа Римский Франциск и Константинопольский патриарх Варфоломей

Со стороны Православия руководитель и вдохновитель этих усилий, к сожалению, — первый человек в Православии, наш Вселенский патриарх, известный под именем Варфоломей. В соответствии с церковным протоколом наш всесвятейший патриарх, кир Варфоломей, устилает дорогу армии предателей лепестками роз.

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Я еще раз повторюсь, что своей открытостью перед папой римским, взаимными объятиями, неприемлемыми движениями и инициативами, которые случаются время от времени, он выстилает ковер предательства.

Но папа римский и не думает возвращаться обратно! Он открыт еще больше и горячо обнимается с мусульманами.

Хотите доказательств?

Папа Римский Франциск и верховный имам исламского университета «Аль-Азхар» Ахмад аль-Тайиб

Наравне с прочими печальными событиями очень знаменательным шагом такого предательского поведения стал Святой и Великий Всеправославный Собор в Колимбари на Крите, который собрался летом 2016 года.

На этом Соборе мы можем видеть такие два знака предательства:

Во-первых, он не был ни Святым, ни Всеправославным, так как четыре Поместных Церкви отказались принимать участие в его работе. А следовательно, он не был ни Вселенским, ни Всеправославным.

Во-вторых, на нем дерзнули принять предательское решение: «Церквями» назвали римокатоликов и протестантов, которые к этому моменту уже веками именуются «христианскими исповеданиями».

Известно, что Церковь — одна! Она та самая, которую во дни Пятидесятницы основал Человеколюбец Господь и Спаситель нашего мира, Господь наш Иисус Христос.

Поэтому и в Символе веры мы исповедуем нашу веру во «Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Изначально от этой Церкви откололись римокатолики, а затем и протестанты. Эти «фрагменты» и «осколки» не принадлежат к Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви.

Это ветки Дерева, которое вырастил наш Христос. Ветки, которые откололись от Дерева, которое именуется Церковью, и стали самостоятельными.

Конечно же, они называются с тех пор христианами, так как веруют во Христа, но представляют собой лишь христианские исповедания. Они не достойны имени «Церковь»! Но, к сожалению, экуменическое движение по благословению нашего патриарха совсем недавно нарекло их Церквями.

Это, братья, и есть главное достижение экуменического движения!

Нас призывают выбросить в урну забвения наших великомучеников и мучеников нашей веры, которые принесли в жертву свою жизнь и пролили свою кровь за наше Православие.

На Колимбари, к сожалению, проигнорировали наше церковное предание и православное богословское учение, которое состоит в том, что со всеми теми ветками, которые откололись от ствола Христовой Церкви, мы не имеем ни церковно-административного, ни таинственного общения. Как мы уже говорили выше, верующий католик не может причащаться святых таин в православном храме!

Таким образом, современная экуменическая концепция ведет к измене чистоте нашей веры! Сегодня мы часто можем наблюдать случаи, когда православный и католический священнослужители сослужат вместе. Доказательства смотрите выше.

Помимо вышесказанного как следствия экуменического движения, существуют и другие предательские шаги. Например, современная теория постпатристического богословия. Рассадник этой теории находится где-то в митрополичьей духовной академии в Фессалии. Однако же ни пространство, ни время не позволяют нам сегодня иметь дело с этими современными предательскими явлениями.

Мы завершим нашу мысль следующим текстом об экуменизме, взятым из интернета:

«Таким образом, экуменическое движение привело к внедрению среди православных богословского релятивизма, к окатоличиванию и превращению православного учения в протестантизм, тогда как могло бы использовать сокровища Православия, предания и богословия вообще, всего того, что в неизменном виде досталось нам из эпохи апостолов.

Ложный союз, который продвигается именно таким образом, не является союзом в истине (см. 3Ин. 4), который позволил бы сохранить Церковь с Одним Главой, одной верой и одним Крещением, как говорится в апостольском послании (Еф. 4, 5), но «единством в различии» — смесью разнообразных верований, обрядов и культов, которая стремится доказать, что Христос, Логос христиан, не является Единым Главой единого гармоничного Тела, где у множества верующих единое сердце и единая душа (Деян. 4, 32), но Богом «неустройства, а не мира», (1Кор. 14, 33), который вопреки слову апостола разделен («разделился Христос» — 1Кор. 1, 13).

Это — ложное, поверхностное единство «на деле», а не единство в заложенной Господом вере, единодушии и единомыслии Тела Христова, и оно представляет собой главную линию экуменического движения, которое последними десятилетиями не обсуждает имеющиеся разногласия для того, чтобы в дальнейшем их решить, а ищет, напротив, точки соприкосновения и согласия».

Сегодня мы хотели бы обратить ваше внимание на проблему экуменизма как современного предательского движения и одновременно с этим предоставить вашему вниманию потрясающий текст премногоуважаемого святогорца, геронды Ефрема Катунакского, который предоставил публике именитый профессор догматического богословия богословского факультета Университета Салоник Димитриос Целингидис.

Я прошу вас очень внимательно изучить этот текст. Это — голос Неба для экуменизма. И умоляю вас, братья: бдите! Давайте сохраним наше Православие неискаженным! Нам стоит принести в жертву должности, общественные различия, зарплаты и даже саму нашу жизнь во славу Имени нашего Христа и нашего святого Православия! Итак: трудитесь и молитесь!

Экуменизмом руководят нечистые духи

Свидетельство о. Ефрема Катунакского преподавателю г-ну Д. Целингидису.

Афонский старец Ефрем Катунакский

В продолжение я прибавлю к нему и свое личное свидетельство. Десятилетиями я ассоциирую себя с отцом Ефремом Катунакским, о мудрости и нраве которого хорошо известно. Известно также и то, что он обладал «духовным зрением».

Что касается меня, то я многократно ходил с намерением задавать некоторые конкретные вопросы, причем располагал их в порядке их субъективной важности и используя лишь собственный словарный запас.

И вот, когда я к нему пришел, он ответил мне в точно такой же последовательности встречных вопросов и в рамках того словарного запаса, который у меня был, хотя я даже не успел ничего у него спросить. Я говорю о собственном личном опыте. Но это не есть что-то новое. Так было и со многими другими.

Поскольку в богословской школе, а в особенности в Салониках, процветает атмосфера экуменизма, у меня возникли некоторые проблемные вопросы, поскольку я видел, что его, помимо всего прочего, представляют и уважаемые профессора.

Конечно же, моя совесть и собственные знания сопротивлялись, но я хотел, помимо научной точки зрения, получить и ответ харизматический, к чему я прибегал и во многих других вопросах. И вот поэтому я и спросил его, не может ли геронда сказать мне, что такое экуменизм.

Он ответил мне недвусмысленно и без затруднений: «Этот вопрос, дитя мое, мне задавали и до тебя. Я нахожусь здесь на скалах уже 40 лет. Я даже подзабыл свой греческий. Но я не интересовался этим вопросом. Будучи должным дать ответ, имея один лишь вопрос, но не имея никакого мнения по этому поводу, я ушел тогда к себе в келию, молился и просил Христа сказать мне, что такое экуменизм. И я получил ответ: экуменизм имеет духа зла и им руководят нечистые духи».

Я спросил его, как он в этом удостоверился, на что он ответил следующее: «После молитвы моя келия наполнилась невыносимым зловонием, и оно душило меня и мою душу, так что я не мог дышать духовно».

Я спросил его, было ли это исключением или Христос отвечает ему так и в других похожих случаях, и он заверил меня: «Во всех случаях, которые связаны с магией и нечистыми духами, мне преподается именно такое свидетельство. Иногда бывает и устный ответ, но предыдущий случай был именно ответом, и я абсолютно уверен, что экуменизм не имеет Святого Духа, но имеет духа нечистого».

Скажу вам, что я очень обрадовался, поскольку то, что он сказал мне лично, я увидел и в публикации, сделанной его благочестивым окружением, в которой говорится о его личности, духовности и высказываниях.

Это свидетельство сыграло решающую роль в моем отношении к экуменизму. Как профессор и ученый я, конечно же, всегда должен ставить под сомнение предмет, руководствуясь критериями научности, и документировать собственное мнение с научной точки зрения, что я и делаю шаг за шагом на своих лекциях. Но я полагаю, что это свидетельство очень важно, поскольку оно преподается харизматическим способом от человека, который ничего не знает об этой проблеме, ничего не читал и не слышал, но свидетельствует посредством собственного духовного опыта. Я думаю, что это говорит само за себя.

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