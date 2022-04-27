Служба солнца. Научно-популярный фильм (1974)
Служба солнца. Научно-популярный фильм
О самой обширной на планете советской сети наблюдательных станций Всемирной службы солнца, о деятельности советских учёных, изучающих процессы на солнце.
#НаучноПопулярныйФильм
Дальневосточная ст. кинохроники. По заказу Гостелерадио СССР, 1974
Автор сценария – В. Аникеев
Автор сценария – Георгий Сорокин
Режиссер – А. Пушлин
Оператор – И. Мирный
#гостелерадиофонд #солнце #космос #астрономия
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK
Наши группы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169