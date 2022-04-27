Брифинг Минобороны России (27.04.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск.
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов ЧЕРВОНОЕ, ДОЛГЕНЬКОЕ, ПАШКОВО и ВЕСЕЛОЕ, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе СЛАВЯНСКА. В результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей.
Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи. Поражены: 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов АЛЕКСАНДРОВКА, БАЛАКЛЕЯ, БРЯНКА, ЗАПОРОЖСКОЕ, ИЗЮМ, КАПИТОЛОВКА, ПЕРЕМОГА, ПЕТРОВКА, ПОПАСНОЕ, ПРОЛЕТАРСКОЕ, ТРУДОЛЮБОВКА, в том числе два БЛА «Байрактар-ТБ2» в районе населенных пунктов КАЛЕСНИКОВКА и КРАСНЫЙ ЛИМАН. Кроме того, над населенным пунктом ИЛЬИЧЕВКА сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2413 единицы специальной военной автомобильной техники.