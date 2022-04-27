Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Брифинг Минобороны России (27.04.2022 г.)

200 0

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов ЧЕРВОНОЕ, ДОЛГЕНЬКОЕ, ПАШКОВО и ВЕСЕЛОЕ, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе СЛАВЯНСКА. В результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи. Поражены: 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов АЛЕКСАНДРОВКА, БАЛАКЛЕЯ, БРЯНКА, ЗАПОРОЖСКОЕ, ИЗЮМ, КАПИТОЛОВКА, ПЕРЕМОГА, ПЕТРОВКА, ПОПАСНОЕ, ПРОЛЕТАРСКОЕ, ТРУДОЛЮБОВКА, в том числе два БЛА «Байрактар-ТБ2» в районе населенных пунктов КАЛЕСНИКОВКА и КРАСНЫЙ ЛИМАН. Кроме того, над населенным пунктом ИЛЬИЧЕВКА сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».

  Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2413 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/14798
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Брифинг Минобороны России (24.03.2022 г.)
Специальный брифинг Минобороны России по вопросам катастрофы рейса MH17 в небе Украины
Брифинг Минобороны России (30.03.2022 г. Вечер)
Брифинг Минобороны России (30.03.2022 г.)
Брифинг Минобороны России (21.03.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru