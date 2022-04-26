Лавров о прокси-войне НАТО против России на Украине
Лавров о прокси-войне НАТО против России на Украине
Вооружения, которые Запад поставляет Украине, будут законной целью для Вооруженных сил России.
Запад отказывает РФ в праве защищать собственные границы и территории, где угнетают русских. Расизм по отношению ко всему русскому культивируется в США на самом высоком уровне.
Сегодняшняя ситуация на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться актуальной ситуацией в военных действиях.
Шансы на дипломатическое урегулирование с Украиной зависят от тех, кто осуществляет внешнее управление администрацией Киева.
США и Великобритания рекомендуют Владимиру Зеленскому каждый раз ужесточать позицию Киева на переговорах с Москвой.
НАТО, поставляя вооружения Украине, по сути дела вступает в прокси-войну с Россией.
США и их союзники пытаются обесценить право вето в Совбезе ООН, это очень опасно.
Риск ядерной войны реален, эту опасность нельзя недооценивать. Ядерная война недопустима, это принципиальная позиция Москвы
https://t.me/boris_rozhin/45150 – цинк
Похоже у Лаврова прибавляется работы ,в КЗ пойманы шпионы Англии ,которые справоцировали волнения в январе ,в Кыргыстане в связи с тем ,что правительство начало игру с новым пенсионным законом ,НКО готовят новый переворот.Все по методичкам -оплатить своих ставленников в правительстве ,НКО выводят недовольных положением на улицу -майдан,бунт готов-захват власти,хотя США и Англии в странах Азии принадлежат все активы.Непонятно, чем рулят там Президенты и правительства..Так и у нас было ,пока не позакрывали тысячи НКО и иноагентов(30 лет понадобилось и военная ситуация)но осталось куча нациков /укров типа Прилепина с идеей СССР -это млн 5 хохлов ,+млн азеров,аров -тот еще материальчик с российским гражданством и от имени русских претендующих на новые волнение и передел власти.Необходим пятый параграф в паспорте..,иначе устроят красную опричнину…коты нерусские…
“Арест британской сети должен стать сигналом для элит Центральной Азии, которая сегодня не знает к кому примкнуть «к красивым или умным». Находящиеся у власти кланы никак не возьмут в толк, что сегодня лишь опора на собственное население поможет пережить сложные времена. Но политические лидеры по старой привычке продолжают смотреть в сторону Лондона и Вашингтона. А “коллективный запад” с одной стороны, толкает местные элиты на антироссийские действия в рамках проекта «Туран», а с другой — готовится дестабилизировать обстановку в регионе. Здесь и боевики из Афганистана, и либеральные реформы, которые должны обозлить население. К примеру, к последнему относятся затеянные правительством Кыргызстана одиозные преобразования в социальной и пенсионной сферах, что может вызвать массовое недовольство и привести к бунтам. Расчет прост — смена действующей власти на более лояльную, или, что еще лучше — полное погружение региона в хаос, что одинаково ударит по России и Китаю.
Поэтому, не удивимся, если С. Лавров напомнит при встрече с М. Тлеуберди слова русского военного мыслителя Ерохина-Вандамма: «Что может быть хуже войны с англосаксом? Дружба с ним!» И эта фраза касается сегодня всей политической элиты стран Центральной Азии.
п.с. Игореша уже год твердит с котом о поджеге в Азии .Вот откуда эти мечты у этих т.н. россиян -от их осознания комплекса неполноценности конечно -навредить тому ,кому завидуют.Кто разделил три братских народа -Советская власть -точнее большевики/иудеи (разделяй и властвуй),создав республика Насильно!..