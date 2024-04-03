По Донецку снова нанесен ракетный удар. ВСУ били из чешских РСЗО Vampire. И как обычно — по жилому сектору. Большая часть ракет сбита. Однако повреждено немало частных домовладений и многоквартирных домов. Днем ранее украинцы нанесли удары Vampire по Белгороду. Есть пострадавшие. В больницу доставлены девять человек. Повреждены 12 зданий, в том числе школы. Сообщалось, что несколько сел в Белгородской области остались без электричества.

В последнее время именно Vampire стали особенно популярными в украинской армии. Это чехословацкий вариант модернизированного советского «Града» с дальностью стрельбы до 40 км. Уже через несколько дней после начала нашей СВО Чехия в числе первых среди стран НАТО поставила Украине десятки установок реактивного огня Vampire, а также САУ Dana (калибр 152 мм). Впечатление такое, что техника заранее была погружена на железнодорожные платформы и Прага только ждала отмашки из Брюсселя, чтобы отправить этот пакет «помощи» в Киев. Тогда же Чехия начала поставки ВСУ стрелкового оружия и боеприпасов.

Как сегодня отмечает газета The Wall Street Journal (WSJ), Прага начала «секретную операцию» по закупке боеприпасов за несколько месяцев до конфликта, и ей удалось «в значительной степени обойти громоздкую бюрократию НАТО и Европейского союза». По данным издания, сейчас Чехия закупает у поставщиков из разных стран около 800 тыс. артиллерийских снарядов для ВСУ. В отличие от большинства европейских стран, которые сосредоточились на восполнении запасов, пытаясь восстановить собственное производство, чешские чиновники «тихо путешествовали по миру», заключая сделки и ведя переговоры об экспортных лицензиях со многими странами — производителями боеприпасов. Чехия уже оплатила первый транш за 300 тыс. снарядов, где донорами выступили Германия, Канада, Нидерланды и Дания. Кроме закупки 800 тыс. снарядов Прага рассчитывает в ближайшее время закупить еще партию в 700 тыс.

Как известно, современная Чехия – одна из тех русофобских стран, что выступают за продолжение войны на Украине.

Прага во всем поддерживает позицию Вашингтона, утверждая, что только разгром России принесет в Европу мир. За пропагандистскими штампами пражские деятели пытаются скрыть истинный смысл «безвозмездной помощи Киеву». Кровопролитие на Украине обеспечило гигантские прибыли чешскому ВПК и оружейным магнатам.

Чешское вооружение стало востребовано в больших количествах. Десятки оружейных заводов и фабрик заново запустили свои мощности, 90 тыс. сотрудников взялись за работу с удвоенной энергией. Пожалуй, с такой нагрузкой чешский ВПК работал только при Гитлере, когда обеспечивал до 40% вооружений армии фашистской Германии в 1938-1945 гг.

Сегодня оружейные магнаты определяют не только экономический, но и политический курс Чехии. Глава крупнейшего производителя вооружений концерна СSG Ярослав Стрнад, например, спонсировал политическую карьеру бывшего президента Милоша Земана. А премьер-министр Петр Фиала сообщал, что в первый год натовский войны чешский ВПК отправил Зеленскому оружия и сопутствующих материалов на 1,8 млрд евро. 75% этой прибыли принадлежат частным производителям. Сложился обоюдно выгодный альянс. США спровоцировали и ведут войну на Украине, Чехия бросает в топку этой войны всё больше оружия, избавляясь от старых советских образцов ради получения современных от Вашингтона. Естественно, Прага старается, чтобы война не заканчивалась.

Так, принимая участие в западном проекте по модернизации танков для Украины, Чехия пытается по аналогии с США «загрузить свой ВПК заказами», считают опрошенные RT эксперты. Кроме того, по их мнению, избавляясь от старых типов вооружений, Прага надеется получить от Запада новые танки, в том числе американские Abrams. Чешское телевидение даже показало цеха одного из ключевых производителей наземной военной техники Excalibur Army, в которых ведется ремонт и доработка танков Т-72 для украинских ВС.

В начале января премьер-министр Чехии Петр Фиала посетил производственные мощности производителя военной техники Excalibur Army.

Во время своего визита Петр Фиала похвастался, что благодаря участию частных компаний Чешская Республика оказалась в числе первых стран, предоставивших военную помощь Украине. По его словам, такая поддержка «на коммерческой основе» составляет подавляющее большинство поставок военной техники, которые Чехия направляет Киеву.

Например, в прошлом году Excalibur Army поставила украинской армии около 150 большегрузных автомобилей, отмечается в пресс-релизе чешского минобороны,

Предприятие также участвует в международном проекте модернизации танков Т-72 для Украины, который финансируется США и Нидерландами и координируется оборонным ведомством Чехии. Как пишет чешское издание České noviny, компания Excalibur Army усовершенствует Т-72, списанные из вооруженных сил ряда стран, после чего они отправляются на Украину. И если назвать вещи своими именами, то надо прямо сказать, что Чехия таким образом участвует в прокси-войне НАТО против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, поставками оружия, в том числе, США и НАТО становятся участниками конфликта.

В этом контексте некоторые факты вызывают, мягко говоря, недоумение. Министерство промышленности и торговли страны сообщило, что доля импорта газа из России значительно выросла, особенно в ноябре и декабре прошлого года. Он может поступать на чешские заводы через Ланжгот, где сырье идет либо из Чехии в Словакию, либо наоборот. Причиной того, что через Ланжгот идет больше газа, является также повышение цены на транспортировку через Германию. Определенную роль в импорте сырья из России играют и сами трейдеры: по мнению аналитиков, они могут покупать его у стран, которые все еще принимают российский газ. В свою очередь, крупные чешские энергетические компании утверждают, что не берут газ из России.

Напомним, официально Чехия отказалась от закупки российского газа. Однако, как и в случае с Украиной, которая ранее официально приобретала сырье у посредников, отказываясь считать его российским, Прага также продолжает закупать «голубое топливо» из РФ, но не напрямую. В последние месяцы доля российского газа в структуре чешского импорта резко возросла. Еще в конце ноября прошлого года министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела сообщил, что Чехия продолжает покупать российские ресурсы, такие, как сталь и природный газ. Но, по словам министра, импорт российского газа в страны ЕС не подпадает под санкции, поскольку некоторые государства по-прежнему не могут без него обойтись. При этом он счел нужным информировать потребителей, что они берут газ у поставщиков, которые покупают топливо из России.

Однако оценки независимых экономистов несколько иные. Так, бывший член Национального экономического совета при правительстве Лукаш Кованда, ссылаясь на данные Eustream и Bloomberg, заявил, что до 40% импортируемого Чехией газа — российского происхождения.

А, как сообщал чешский новостной портал kurzy.cz со ссылкой на Gas Connect Austria, одну из крупнейших в Центральной Европе газораспределительных компаний, Прага импортирует более половины необходимого стране природного газа из России.

Чехия не может также обойтись и без российской стали, на импорт которой действует эмбарго Евросоюза. Она критически важна для автопредприятий, ключевого сектора экономики республики. Наш металл используется, в частности, и при сооружении мостов. Альтернативой остается сталь из Китая, но она уступает по качеству российскому сырью. Право льготного импорта металлопродукции истекает в конце 2024 г. Поэтому Прага попросила власти Евросоюза продлить исключения на запрет импорта стали до 2028 г., поскольку республика остро нуждается в ней. От этих поставок, по данным Politico, зависит порядка 10% ВВП страны. При этом Чехия уже реально превратилась в главный оружейный хаб для Украины.

Греция готовится отправить большое количество боеприпасов стоимостью 150 млн евро на Украину через Чехию и просит одобрения соответствующего парламентского комитета, сообщил новостной портал ieidiseis.gr. «По словам военных чиновников, среди боеприпасов, которые будут проданы, есть те, которые все еще используются на учениях. По сути, они опустошают склады греческой армии ради Зеленского», — говорится в публикации. Газета «Катимерини» сообщала в середине марта, что Греция готовится поставить на Украину новую большую партию вооружения через Чехию, в том числе 2 (две) тыс. пятидюймовых ракет Zuni, 180 противотанковых ракет, 90 тыс. 90-миллиметровых снарядов, используемых в противотанковой борьбе и в зенитном оружии, а также 70 самоходных гаубиц М114А1. Вооружение будет закуплено Чехией и отправлено прямо на Украину.

Чешские и греческие чиновники ведут переговоры о ценах на эти системы, затем последует подписание двустороннего соглашения, сообщила газета. По данным издания, Афины уведомили чиновников Евросоюза, отвечающих за координацию помощи Киеву, что конкретно из вооружений могут в этом году поставить Украине через Чехию. Отчего же так стараются бывшие наши «братья по оружию», что их стимулирует?

Чехия получила финансовую выгоду от косвенного участия в конфликте на Украине, признался в интервью Český rozhlas уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины (есть и такой!) Томаш Копечный.

Он отметил, что партнеры по НАТО платили Чехии за отправку Украине военной техники.

«Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине еще больше», — сказал Копечный. По его словам, Дания, Нидерланды и США полностью оплачивали Чехии все затраты на отправку Украине оружия.

Так, в 2023 г. Прага получила от Копенгагена и Амстердама более 1,5 млрд евро. Кроме того, крупнейшие оборонные предприятия Чехии увеличили выпуск крупнокалиберных боеприпасов на 600-700%. Кроме того, в Чехию прибыло большое число украинских беженцев, которые стали дополнительной рабочей силой. На работу устроились около 120 тыс. украинцев. Таким образом, Прага, как и Вашингтон, и прочие европейские столицы, богатеют от войны. Для них, чем дольше льется крови украинцев — тем выгодней.

Западные элиты «привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью», сказал Владимир Путин об эксплуатации западными странами других государств. Они «привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами», но должны понять, что «бал вампиров» заканчивается, заметил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «РИА Новости». В равной мере это утверждение главы нашего государства относится и к многомиллиардным поставкам на Украину западного оружия, которые являются неотъемлемой частью того же «бала вампиров». РСЗО Vampire — из того же разряда.

Специально для «Столетия»

Валерий Мацевич

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Чехия является одним из главных поставщиков оружия и боеприпасов для Украины, в частности реактивных систем залпового огня Vampire.

2. Чешские оружейные компании и ВПК получают огромные прибыли от войны на Украине, поэтому заинтересованы в ее продолжении.

3. Чехия тайно закупает боеприпасы по всему миру для дальнейших поставок на Украину в обход бюрократических процедур ЕС и НАТО.

4. Несмотря на санкции, Чехия продолжает импортировать российский газ и сталь, критически важные для ее экономики.

5. Западные страны, включая Чехию, богатеют от войны на Украине, эксплуатируя ее как источник прибыли.

Вывод:

Чехия играет значительную роль в поставках вооружения на Украину, преследуя при этом собственные экономические интересы и извлекая выгоду из продолжения конфликта. Оружейные компании Чехии наживаются на войне, получая колоссальные прибыли. При этом Чехия вынуждена продолжать импорт российских энергоресурсов, несмотря на санкции, для поддержания своей экономики. Таким образом, Чехия является участником "бала вампиров", о котором говорил Путин – эксплуатации военного конфликта для получения финансовой выгоды.