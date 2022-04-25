Никто не вспомнил про Ельцина
Вот только сейчас осознал: а вчера же стукнуло ровно 15 лет со дня кончины Ельцина!
И никто про эту дату не вспомнил, во всех читаемых или просматриваемых мной ресурсах. Никто вообще. Хотя у меня в ленте много и историков и тех, кто любит даты мониторить.
Выходит, что Б.Н. Ельцин и его память совсем выбыли из актуальной повестки и вызывают на сегодня разве что холодное равнодушие современников. А, к примеру, дату смерти Сталина или рождения Ленина помнят и отмечают всегда (с полярно разными эмоциями, понятно).
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Тут как у обычного человека. Вот вляпался в какое-то позорное дело, порой даже неумышленно, а потом стараешься забыть, вытеснить на задворки памяти, как очень неприятные воспоминания, которые доставляют дискомфорт или даже стыд. Сталина и Ленина будут и после нашей с вами смерти вспоминать и спорить о них, а с Ельциным и так все понятно. Как и с пока еще не сдохшим Горбачевым. Но полностью забывать о них конечно же нельзя, дабы помнить, до какого ничтожества можно довести страну в оперативно-короткие сроки и промотать труд целых поколений, оставив после себя лишь исторические руины.
Ну уж прям никто не вспомнил. Пожелание земля стекловатой сыпалось не редко.
Каким бы не был человек – светлая память ему.