Хроники лжи «Ельцин-центра»: как Сталин-гуманитарий случайно совершил индустриализацию

Источник: https://www.nakanune.ru/

В «Ельцин-центре» стартовала образовательная программа для школьных учителей, открыл кавалькаду лекций исследователь сталинского периода, доктор исторических наук Олег Хлевнюк. Раз в месяц в течение нового учебного года в «ЕЦ» будут проходить лекции и открытые уроки историков, кандидатов наук и профессоров Высшей школы экономики. Главная работа Хлевнюка, которую он представил, – научная биография Иосифа Сталина (Stalin: New Biography of a Dictator. Yale University Press, 2015), написана специально для издательства Йельского университета. Биография вождя народов рисуется как цепь им же самим вызванных катастроф и кризисов, имеющих роковые последствия для страны. Как и следовало ожидать, лекция состояла из унылых штампов либерального агитпропа, которые, тем не менее, были очень тепло встречены аудиторией. Среди слушателей отметились руководитель местного отделения «Мемориала» и мэр города Ройзман.



Для начала задумаемся, почему, несмотря на долгие годы демонизации Сталина, в массовом сознании все ещё остается положительное отношение к руководителю страны? Причиной этому служат хотя бы три факта. Во-первых, проведенная индустриализация. Бесспорно – большой рывок был осуществлен именно в сталинский период. Промышленная система была создана с нуля и просуществовала много дольше после распада СССР. Второй факт по счету, но не по значимости – сохранение нации и страны во время войны, Великая Победа. И третье – сегодня тема актуальная – борьба с коррупцией. Мы знаем, что Сталин не оставил после себя дорогих дач в Италии и счетов в швейцарском банке, он очень жестко относился к людям во власти, преследуя должностные преступления. Лектор планомерно бьет по всем трем бесспорным фактам.

Индустриализация

«Сталин, придя к власти, приступил к реализации тех задач, которые в принципе реализовывало бы любое правительство, пришедшее в этот период к власти.Страну необходимо было индустриализировать – это не новость. Есть такая точка зрения, что этим занимался Сталин и мог заниматься только Сталин. Это, конечно, большое преувеличение, потому что индустриализация, как вы знаете, началась ещё и до революции, была продолжена большевиками в 20-ые годы. Вопрос был не в том, проводить или не проводить индустриализацию – это было очевидно. Проводить и несомненно проводить, иначе страна не могла жить и выживать. Вопрос был в том – какими способами проводить индустриализацию?»

Сталин начал с того, что сделало бы любое правительство. Вопрос – почему никто не сделал до него? Сталин и его команда (в силу невероятной природной жестокости, видимо) предложили свои кровожадные способы. Если цитировать лектора точно, то это были «методы, максимально удаленные от экономических регуляторов, то есть методы, связанные, прежде всего, с использованием силовых структур, с использованием внеэкономического принуждения». Тезисы лектора из «Ельцин-центра» мы попросили прокомментировать историка, исследователя сталинского периода Игоря Пыхалова.

«Несмотря на то, что он является профессиональным историком, либо он некомпетентен в этом вопросе, либо сознательно «передергивает». Это совершенно не новые тезисы, их и другие авторы из числа антисталинистов, антисоветчиков выдвигают, что вообще все эти советские успехи вызваны не деятельностью советского государства, а были чем-то вроде природного явления, – говорит Накануне.RU Игорь Пыхалов. – В отличие от природных явлений, такие вещи, как развитие промышленности, осуществляются в результате целенаправленных усилий, в том числе и государства».

Стране нужна была индустриализация, признает Хлевнюк. Значит, её не было до этого – делаем вывод мы. Нет, – говорит лектор, – индустриализация уже была, её начали и проводили до революции и в 20-х годах. Так, а в чем же тогда срочная необходимость индустриализации (срочность, которая столь очевидна «любому правительству»), если её уже провели? Какой-то смысловой тупик. Мы опоздали с индустриализацией на пару десятков лет. В чем же мы обвиним Сталина? В том, что методы были форсированными:

«Это выразилось в форсированной коллективизации, как вы знаете, когда крестьян буквально в несколько лет заставили вступить в колхозы, что облегчило перекачку ресурсов из деревни в города на нужды индустриализации».

Была ли индустриализация до Сталина?

Если мы обратимся к дореволюционному периоду, где начнем искать обещанную Хлевнюкоминдустриализацию, то обнаружим, что, конечно, царская Россия входила в число мировых держав, но, тем не менее, по своему промышленному развитию очень сильно отставала отСША, Германии, Англии, Франции. Причем с течением времени этот разрыв между нашей страной и ведущими державами не сокращался, а, наоборот, увеличивался. А по основным показателям, таким как выплавка чугуна, стали, добыча угля – отставание шло уже не на проценты, а в разы.Отельная тема – что производство развивалось за счет иностранного капитала и в полной мере «отечественной» промышленностью эти предприятия не являлись.

«Промышленное развитие до революции было очень неравномерным. Потом Первая мировая, потом была Гражданская война – полномасштабная и разрушительная, тут нужно отметить, что Гражданскую войну начали не большевики, потому что большевики смогли взять власть почти бескровно, Гражданскую войну начали их противники. И после этого, действительно, в стране наступила разруха, пришлось все восстанавливать (о какой индустриализации идет речь?). К тому моменту, когда Сталин начал индустриализацию – то есть в конце 1920-х годов – получилось, что мы только смогли восстановить примерно довоенный уровень 1913 года. И в одном из выступлений Сталин сказал, что мы отстали от ведущих держав на 50-100 лет, и мы должны это расстояние пробежать за 10 лет, иначе нас сомнут, он был совершенно прав. Отставание на 50 лет сложилось ещё до революции», – говорит Игорь Пыхалов.

Номенклатура

Хлевнюк пытается доказать, что чиновничий аппарат был раздут (при Сталине) и пользовался невероятными льготами. Более, того в руководители вырвались молодые и амбиционные люди без опыта работы.

«Половина из них были в возрасте 30-31 год, – говорит Хлевнюк, – примерьте это на своих знакомых. У вас, наверное, много 30-летних знакомых. И вот представьте себе, вот этому 30-летнему парню вручают огромную колоссальную власть в руки, просто колоссальную. Он хозяин огромной области. Он хозяин судеб нескольких миллионов человек. Вы можете себе представить, как эти люди должны были себя чувствовать? Как у них было развито чувство состоявшейся жизни? Какой молодой, а уже…»

Создается некоторое непонимание – о каком времени говорит Хлевнюк? Во-первых, конечно, сама социалистическая система была нацелена на то, чтобы руководитель области не чувствовал себя там царьком. Но именно в 1920-х гг. ещё и в период НЭПа сложилась близкая к описываемым событиям ситуация. А во-вторых, именно эти «мелкие царьки»попали под аресты в 30-х годах – за должностные преступления, с ними и боролся Сталин, когда пришел к власти и это почему-то ставят ему в вину?

«Если мы посмотрим на историю, даже на события 19 века, станет ясно, что в те времена вполне нормально было, когда люди в 30 и даже в 20 с небольшим лет не только руководили предприятиями, но и правили государствами, командовали армиями, это была массовая практика, ничего удивительного. И главное, что они были готовы взять на себя ответственность. В чем же принципиальное отличие между молодыми сталинскими наркомами и нынешними отпрысками нашей элиты? В том, что тогда руководители несли ответственность за результаты своего труда, – напоминает экспертам «Ельцин-центра» историк Игорь Пыхалов. – Если бы они использовали должностное положение или не справлялись со своими задачами или если бы по их вине что-либо случилось, за это ответственность была бы в полной мере на них, вплоть до посадки или расстрела».

Говорить о «юном» возрасте сталинских чиновников – просто популизм. Вспомним, как 18-20-летние юноши выиграли Гражданскую войну, взяв командование над своими отрядами, как в Великую Отечественную войну совершали подвиги не только солдаты, но и разведчики – Фитин, Кузнецов, которому на момент начала Великой Отечественной войны едва исполнилось 30 лет – и что, для этого они тоже были незрелыми? Если же вопрос только в умении «управлять» в госаппарате – можно поговорить про альтернативную капиталистическую систему, родоначальниками которой стали «младореформаторы» 90-х годов – Егору Гайдару в 1990- м году было 34 года, Чубайсу – 35 лет. И власть в их руках оказалась гораздо большей. И свободы – бери, сколько унесешь, и никакой ответственности. Итог – полное падение промышленности, развал государства, зато те 30-летние, которые это государство создавали в первые годы СССР, по мнению лектора, были слишком молоды для исполнения обязанностей.

«Если мы посмотрим на тот разрыв в уровне жизни, скажем, между элитой и простым народом, то, естественно, в советское время, а особенно при Сталине, он был не то что в разы, а на порядки меньше, чем мы имели до революции», – утверждает он.

Какими фактами подтверждается тезис, что при Сталине номенклатура «распоясалась»? Как вопиющий пример развращения элиты, людей, оказавшихся у власти – только письмоСтаханова о том, что ему нужен новый автомобиль. Комментарий: «И это происходит в стране, где не всем хватало хлеба». Разберемся. Действительно, Стаханов от хорошей жизни в Москве расслабился, и страдал тем самым «головокружением от успехов». Сильно после своего знаменитого «рекорда» он выпрашивал и новую машину, и ремонт в квартире в знаменитом «Доме на набережной». Но только было это уже после Великой Победы, когда страна отказалась от продуктовых карточек (причем, раньше других стран-союзниц) – и речь про хлеб не шла. Это, во-первых. Во-вторых, не совсем корректно называть Стаханова «чиновником», он был чем-то вроде «свадебного генерала» после своего рекорда. Да, его использовали журналисты как образ «идеального рабочего» и воздавали почести на мероприятиях, как «символу» – но можно ли использовать этот единичный и специфичный пример отношений «народного героя» и государства, как пример отношений чиновничества и власти вообще в сталинский период? Тем не менее, в лекции примеры из одного времени служат подтверждением выводам о другом периоде, и никто не замечает подмены в ловких руках фокусника.

Деревня жила намного хуже

«Деревня жила намного хуже в то время», – открывает новую тему лектор. Опять же, в какое? Мы возвращаемся, видимо, к началу «сталинского периода».

Видимо, в этом тоже был виноват Сталин. Вопрос возникает – жила ли деревня лучше, чем город при Николае II? Были ли времена вообще, когда деревня жила лучше города, и что происходит сейчас – как пример, в альтернативной капиталистической системе? Живет ли деревня лучше города? Об этом лектор не просит задуматься. СССР возник не на пустом месте, он вырос из царской России, напоминает историк Игорь Пыхалов, и реалии были такими: до революции основная масса населения жила в деревне, и она жила там фактически в нищете. И по уровню потребления, и по оставшимся воспоминаниям это видно. Ситуация была катастрофическая. Это наследие, которое мы получили от «России, которую мы потеряли».

«А также шанс крестьянскому сыну попасть в университет был в тысячу раз меньше, чем сыну аристократа, купца или отпрыску кого-то из духовенства. Во всем был гигантский разрыв в возможностях. А в сталинское время мы как раз наблюдаем, когда те же самые крестьянские дети массово могли получать образование. Да, деревня жила намного беднее города, но именно в советское время этот разрыв начал выравниваться, причем достаточно успешно, – говорит Игорь Пыхалов в беседе с Накануне.RU. – Что касается голода – до революции голод в деревне был регулярным явлением. Каждые несколько лет была голодовка. А уже в советское время было только три «голода» – первый год сразу после Гражданской войны, голод 1932-1933 года и после войны в 1946 году. А потом все – такой массовой голодовки в деревне уже не было».

«Распространялось образование, – подтверждает и сам лектор, – это тоже позволяло людям делать карьеру, заниматься интересной работой. Это тоже было очень важным фактором социальной мобильности. Фактор Победы в войне сыграл очень важную роль в послевоенный период. Если до войны мы наблюдаем достаточно сильные критические настроения, то после войны они становятся менее критическими, потому что страна одержала важную победу и выжила в этой страшной войне. И люди думали уже больше о том, что главной ценностью является мир, стремились к тому, чтобы не повторилась вот эта страшная трагедия, которая прошла в 1941-1945 гг.».

Но эксперт «Ельцин-центра» при этом объявляет, что система базировалась на насилии. Хотя сегодня мы располагаем официальной статистикой, которую приняли адепты мифа «половина страны сидела – половина её сторожила» – и нет никаких 30 млн убитых и замученных, официальные данные были представлены и на конференции архивистов, с ними можно ознакомиться, они есть в открытом доступе.

Как итог лекции мы должны понять, что индустриализацию нельзя ставить Сталину в достижения, Хлевнюк заявил, что дореволюционная индустриализация тоже была достаточно успешной и демонстрировала 5%-е темпы роста. При этом, почему Российская Империя оставалась аграрной страной, не рассказывается.

«К 1929 году, когда Сталин взял власть, к этому времени той политикой, о которой я говорил, был достигнут уровень дореволюционных годов, то есть мы восстановили экономику. Сталин принял уже НЭПовскую СССР, в котором был не очень высокий, но все-таки уже восстановленный экономический потенциал«, – говорит он.

Зачем же тогда нужна была индустриализация? Надо было просто продолжать все, как было? Но нет, НЭП завел страну в тупик и «большим рывком» был только рывок капиталов на Запад. Как же Сталину удалось провернуть индустриализацию (которая была остро нужна, но и в то же время уже была), по мнению Хлевнюка? Да наобум, как-то случайно.

«Как и все диктаторы, он был импровизатором. Почему? Потому что им легко импровизировать. А давайте попробуем вот так. А чего? Миллион погибнет? Ну, ничего, ничего, не страшно. Давайте все-таки попробуем. Его никто не сдерживал. И сам Сталин в одной из своих речей заявил: ну, вы думаете, все на свете можно просчитать? Просчитывать ничего не нужно, главное, – и Сталин неоднократно это говорил, –революционный натиск, энтузиазм. Главное – ввязаться в драку, как говорил его учитель Ленин, а там будет видно. Нет таких крепостей, которые не могут взять большевики. Главное разгромить классового врага. Деньги – это ерунда, их не надо считать, сколько надо – столько напечатаем. Ресурсы из деревни можно брать столько, сколько нам нужно – это неважно, это ерунда, не надо считать. В результате строится предприятие без калькуляций, никто даже не знает, сколько оно на самом деле стоит, завозится немереное количество импортного оборудования, купленного за голодный хлеб, которое часто портится, ржавеет, потому что его некуда устанавливать, потому что никто не посчитал, будет ли это предприятие построено вовремя и так далее. Но диктатор может себе это позволить, потому что он диктатор. Его никто не ограничивает. И классический пример такого, как это потом назовут, волюнтаризма, мы видим, конечно, при Сталине. То есть, прежде всего, для меня Сталин – это человек, который работает, не обдумывая заранее свои шаги и их последствия. И платит за это, конечно, кто-то другой».

Удивительно вообще, как при таком странном диктаторе возникла плановая экономика, которую взяли в том или ином виде на вооружение во многих странах, был осуществлен «большой рывок», о котором говорили и писали во всем мире. И при этом – совершенно ничего не было просчитано. Сталину просто повезло – ведь даже если и были годные специалисты в СССР, он их уничтожил и лишил власти. Сам же действовал, управляемый инстинктом. Также Хлевнюк высказался достаточно скептически по поводу интеллекта Сталина, признав, что тот получил неплохое образование и «любил книгу», но все же:

«Он был типичным марксистом-революционером, в том смысле, что они были, прежде всего, гуманитариями».

«К сожалению, ни он, ни большинство его соратников не имели опыта практической работы. И это большой пробел в интеллектуальном развитии. Сам Сталин работал буквально несколько месяцев, он снимал показания на метеостанции. Он не знал, как работает фабрика, как работает крестьянское хозяйство, как нужно вести калькуляцию, как нужно считать деньги, он этого ничего не знал. Поэтому его как-то очень трудно обвинять в том, что он плохо посчитал свои экономические начинания», – заявил лектор.

Когда в «Ельцин-центре» начнут изучать Ельцина?

Почему-то в «Ельцин-центре» продолжают держаться за перестроечные мифологемы о сталинском прошлом, а ведь такой прогрессивный центр, начиная образовательную программу, мог бы поговорить и про Новейшую историю, например, про «Черный октябрь» 1993 года. Сравнить, как «улучшилась» жизнь в деревне после реформ Ельцина. Напомним, тогда внутренний валовый продукт страны сократился на 28%, а согласно переписи населения, проведенной в 2002-м году, в России обнаружено 17 тыс. (!) пустых деревень. Призыв демократов распустить колхозы, совхозы и раздать землю в частное владение, что будто через два-три года обеспечит достаток продовольствия, – оказался иллюзией. Через роспуск колхозов и совхозов деревня нашла прямой путь к упадку. Разрыв в доходах простого населения и «номенклатуры» – то есть нынешней элиты – несравним с критикуемым «разрывом» в сталинский период: дети одних катаются на «Бентли» – другие родители берут кредит, чтобы собрать ребенка в школу к 1 сентября. Если же хочется говорить об «импровизации и диктаторах», то можно найти примеры и ближе в истории. Вот, например, сегодня стоит вспомнить самого Ельцина: в 1993 году произошло вооруженное столкновение между Ельциным и парламентом. Ельцин уже был очень далеко от демократического образа и действовал именно как диктатор. Белый дом окружили, отключили свет и отопление, через две недели – колючая проволока, водяные пушки. Ельцин сам решил просто распустить парламент (как настоящий диктатор), хотя народ не поддержал инициативу роспуска парламента – сотни человек были расстреляны, а диктатор объявил о своей победе.