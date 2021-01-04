Однако на этих должностях они прозябают фактически в безвестности. Сами посудите, ведь сегодня даже тех, кто в 90-х осмеливался занимать должности, на которых что-то решалось, мало кто вспомнит. Кто вспомнит уже спившегося и сдохшего дебила Егорку Гайдара, или всё ещё здравствующего Гаврилку Попова? Всяких там шохиных, бурбулисов, «ястребов женских» и прочих хакамад? Этим животным достаточно их «счастливой жизни» – сладко жрать, гладко срать и развлекаться.

И те мерзавцы-перестройщики, которые принимали деятельное участие в разрушении СССР в 80-90-х годах и расчистили простор для нынешних уголовников во власти, были выброшены на свалку вместе с поставившими на них олигархами типа Березовского и Ходорковского. Нет, большинство из этих «перестройщиков», установивших в России самую оголтелую форму фашизма, не посадили и не повесили, как они того заслужили, – они, как тот же Чубайс, получили в кормление к своим наворованным деньгам ещё и доходные, никому не нужные в России должности.

В конце прошлого – начале этого века власть в России взял союз «правоохренителей» с уголовниками . Напомню, что в это время судьи, прокуроры и работники правоохранительных органов были полностью освобождены от уголовной ответственности за совершаемые ими преступления против правосудия и в результате не стало судов, как того, что имеется в виду под понятием «суд», а правоохранители из государственных служащих превратились в банды. А в 2008 году «пердизент» Медведев ликвидировал и саму службу по борьбе с организованной преступностью, создав на базе её сотрудников подразделения по «борьбе с экстремизмом». Но не о них в данном случае речь, а о том, что этот союз «правоохренителей» с уголовниками в самом конце прошлого и начале этого века отобрал власть у первых перестройщиков-предателей Родины.



Но есть и те из этих мерзавцев, которым обидна их нынешняя безвестность, которые со своей помойки пытаются что-то провякать такое, что кого-то могло бы заинтересовать, и этим вяканием привлечь к себе утерянное внимание. Примером может являться тот же А. Коржаков, а вот теперь мне указали на В. Никонова.

Это внук В.М. Молотова – действительно великого деятеля СССР, но сам по себе Никонов это настолько мелкая мразь, что я его по временам перестройки и не вспомнил бы. Посмотрел о нём статью в Вики понял, почему я его не вспомню. Этот тип, заучивший много слов (он даже участвовал в телевизионной передаче «Что, где, когда?»), но и в те годы Никонов органически ни на что иное не был способен, кроме болтовни, посему Никонову и тогда никто и никогда не поручал самостоятельной деятельности. Он всегда был при ком-то помощником (холуем) – при Горбачёве, при Бакатине или Ельцине.

И вот этот Никонов, «прадеда великого правнук поганый», выступил в телепередаче, которая и потребовала от меня дать материал Виктора Раковича, помещённый после этого моего вступления.

https://www.youtube.com/watch?v=C70QAv9oLS0

Итак, посмотрите эту телевизионную передачу с Никоновым хотя бы первые 5 минут. Ведь уже по его физиономии видно, что Никонов, сходу заявивший, что он никогда не врёт, не просто брешет, но и ещё гордится тем, как «умно» он может придумать свою брехню.

Думаю, что среди его брехни есть и такие моменты, в которые он, по своему интеллигентскому дебилизму «интеллектуала», сам уверовал, скажем, Никонов уверяет, что он, секретарь парткома КПСС исторического факультета МГУ, за услужливость переведённые в секретариат ЦК и ставший там помощником Горбачёва, в 90-е годы встал на сторону «нового» против «старого».



Вряд ли Никонов сегодня хотел бы уточнить, чем было «старое», и чем являлось вожделенное им «новое»? Ведь «старое» было каким-никаким, а народным государством, а вожделенное им «новое» – фашизмом настолько мерзкой формации, что при таком фашизме (при таком отношении власти к народу) уже и Гитлер с Муссолини кажутся невинными детишками.

Но даже в этих первых пяти минутах брехни Никонова есть вещи, о которых Никонов брешет вполне осознанно. Ну, скажем, он на полном серьёзе сообщает, что в 1996 году Зюганов подготовил список тех, кого Зюганов расстреляет, когда станет президентом, а затем лично Зюганов показал этот список Никонову, а Никонов типа был в этом списке. И именно то, что Зюганов собирался его, мелкого холуя, расстрелять, подвигло Никонова предать и Родину, и народ – типа Никонов этим предательством спасал свою жизнь!

Это брехня, которая даже без знания того, каким трусливым существом был и остался Зюганов, по логике ни в какую голову (кроме дебильной) не вмещается уже после первого же вопроса – а для чего Зюганову надо было показывать этот список Никонову? Что Зюганов хотел? Предупредить Никонова, чтобы тот успел предать и сбежать?

(Тому, кто помнить те события, эта брехня просто смешна – Зюганов в то время нагло и чуть ли не открыто делал всё, ЧТОБЫ ПРЕЗИДЕНТОМ НЕ СТАТЬ.)

Точно такая же брехня и в подробностях того, как на тот момент шеф Никонова – глава КГБ СССР Бакатин – предал Родину (месте с молчавшим помощником Никоновым) и передал американцам – схему подслушивающих устройств в строящемся здании посольстве США в Москве. Бакатин, якобы, это сделал после того, как американцы сами узнали, что подслушивающие устройства в строящемся здании есть. Типа уже было всё равно!

Это наглая брехня! Я помню те события – никого американского протеста не было, это известие о передаче американцам Бакатиным схемы подслушивающих устройств было для всех граждан СССР (и для американцев) как снег на голову, – такого наглого предательства тогда никто и представить себе не мог – почему я это и помню до сих пор!

Кроме того, есть же и свидетельства специалистов, скажем, высокопоставленный работник КГБ и впоследствии директор Агентства федеральной безопасности РСФСР В.В. Иваненко в 2011 году показал об этом: «…для сотрудников КГБ это был удар. Сдавать святая святых — технику подслушивания в посольстве если не противника, то конкурента! Бакатин оправдывался: мол, американцам всё равно об этом было известно.



Ничего подобного! Там была применена совершенно новая технология. Элементы звукопроводящей системы были замурованы в кирпичах. Мы их получали от зарубежных поставщиков. Это было ноу-хау. Строили зарубежные подрядчики, которым американцы доверяли. КГБ завербовал подрядчиков».

Но я не собираюсь разбирать всю эту брехню Никонова – я и сам посмотрел, как уже сказал, всего 5 минут этой помянутой передачи «Вячеслав Никонов 10 фотографий» – больше не выдержал. Однако в данном случае я обязан исполнить свой долг и помочь своему товарищу Виктору Раковичу, а он отправил в Администрацию президента РФ письмо следующего содержания:

«Президент Владимир Владимирович Путин!

13 ноября 2020 года вечером на телеканале «Звезда» прошла передача с участием некоего Вячеслава Никонова.

Вячеслав Никонов рассказал о совершённых в 1996 году государственных преступлениях, свидетелем и соучастником которых он был, работая в то время во властных структурах.

В. Никонов показал, что во время президентских выборов 1996 года с Ельциным случился инфаркт, в результате которого он перед выборами и во время выборов был недееспособен. Штаб Ельцина скрыл от народа этот факт. Иллюзия дееспособности Ельцина поддерживалась при помощи трансляции по ТВ ранее отснятых, но не показанных материалов с Ельциным, как будто это происходило в данный момент.

Вячеслав Никонов сказал также, что Зюганов хотел выступить по телевидению и сообщить о смерти Ельцина (именно так сказал Никонов!) Зюганов даже оплатил эфирное время, но его не пустили на телевидение под предлогом, что платёжка не прошла. Зюганову было достаточно сообщить народу о недееспособности Ельцина в результате инфаркта, и он бы выиграл.



Отягчать своё положение ложью ему не было никакой надобности. Поэтому со всей серьёзностью надо отнестись к версии, что в результате инфаркта Ельцин действительно умер, а все последующие годы вместо него выставлялся двойник, о чём говорили многие, в том числе депутаты Гос. Думы.

И, наконец, В. Никонов заявил, что на случай победы Зюганова был заготовлен силовой вариант, предусматривавший отмену выборов. Отменить законно проведённые выборы и лишить власти законно избранного президента можно только при помощи военного переворота. Значит, такой переворот готовился.

Итак, Никонов заявил о двух государственных преступлениях: о захвате власти группой лиц под видом избрания президентом недееспособного Ельцина и о подготовке военного переворота с целью захвата власти.

Сам В. Никонов является соучастником как минимум в сокрытии преступников, т.к. знал о преступлениях, но не сделал ни малейшего шага, чтобы их предотвратить или сделать достоянием гласности. То, что он сейчас проболтался, является следствием наглости, порождённой долгой безнаказанностью.

Президент Путин!

Вы обязаны дать поручение Следственному комитету и ФСБ расследовать эти преступления, найти виновных и наказать по закону. Вам следует взять это дело под личный контроль.

Поскольку Никонов поставил под сомнение то, что Ельцин был жив после 1996 года, он бросил тень и на вас, ведь вас привёл во власть именно Ельцин. Очиститься от обвинений в причастности к государственным преступлениям вы можете только одним способом – проведя объективное, беспристрастное расследование.

Я уже писал вам один раз письмо, по другому поводу. Клерки из вашей администрации переслали его в Следственный комитет, откуда ответа по сей день нет. На случай, если ваши клерки захотят переправить это письмо куда-то, где оно затеряется, я разошлю его текст в СМИ, чтобы до вас оно дошло не тем, так другим путём. Ракович Виктор Альбертович , СПб, 23.11.2020».

Что касается СМИ, то вы сами понимаете, как они «будут освещать» это события, ну, а я хотя и исполнил свой долг, но, всё же, хочу напомнить о том, какими мерзавцами являются владельцы и работники СМИ.

В 1998 году я, главный редактор газеты «Дуэль», в кампании за «рюмкой чая» познакомился с тогда депутатом Госдумы от фракции КПРФ А.И. Салием. И он рассказал, что в 1996 году к ним в Думу пришёл пилот транспортного самолёта и рассказал, что они возили в Германию «груз 200», то есть гроб с телом неизвестного.



К их удивлению, им поручили сесть не на гражданский, а на военный аэродром на юге Германии, а там гроб встретили канцлер Германии Гельмут Коль и Наина Ельцина – жена Б.Н. Ельцина. Тогда у меня был корреспондент в Австрии, и он сообщил, что дочь Ельцина, Татьяна, приобрела в Австрии огромное поместье, попасть в которое он не сумел, и, судя по всему, Б.Н. Ельцин похоронен именно там.

И я всю эту информацию немедленно публиковал в «Дуэли», но эта информация никого в СМИ России не заинтересовала – никто не бросился её проверять. Мало этого, депутат Госдумы А.И. Салий 8 июня 1998 года поставил в Думе на голосование вопрос о необходимости проверить сообщения о смерти Ельцина, за это предложение проголосовало 168 депутатов. Более трети парламента! Парламента!! Но ни одно СМИ России ни словом об этом не обмолвилось! Ни одно! Про то, что Жириновский в кого-то плюнул, – писали все СМИ и немедленно, а о решении законодательной власти – молчок!

Можете оценить продажность этих тварей, называющих себя «журналистами»?

Ю.И. Мухин



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