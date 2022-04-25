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“Февральский переворот 1917 года: известный и неизвестный”. Выпуск № 69 Е.Ю.Спицын “История России

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Опубликовано на канале День ТВ 2 июня 2017 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KjoYW17BhQ8
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18412 9368
    BlackCat 6 мин. назад

      За последний век в следствии двух революций Россия потеряла пол века в развитии.
      И лишь недалёкие видят в последствиях разрушения государственности позитив.

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