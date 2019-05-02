Владимир Ильич Ленин — взгляд через годы

Спустя 95 лет после ухода Ленина, в которые вместились и советская история с 1924 года по 1993 год, когда был расстрелян из пушек танков по приказу первого президента России Бориса Ельцина «Белый Дом», в котором находился Верховный Совет Российской Федерации и произведён, таким образом, антисоветский и антиконституционный переворот, и время капиталистической контрреволюции с 1991 года по нынешний 2019 год, граждане СССР могут сравнить и оценить по существу деятельность Ленина и тех, кто правил СССР и Россией после него.

В чём заключается значимость Ленина?

XIX век ознаменовался появлением в истории человечества марксистской идеологии. Она сыграла большую роль уже в том веке, а в ХХ столетии стала одним из важнейших факторов, определивших дальнейшее развитие мира.



Глобализация является объективным процессом и глобальная концептуальная власть, управляющая Западной цивилизацией, о проблеме кризиса капитализма знала не понаслышке, а предвидела этот кризис заранее и сработала на его упреждение. Именно для решения проблемы капитализма и решили использовать марксизм.



Привлекательность марксизма для простых людей заключалась в том, что он заявлял о необходимости ликвидации эксплуатации человека человеком. Но фактически марксизм не обладал необходимой для этого теорией управления, социологической, психологической и экономической теориями и поэтому ликвидировать эксплуатацию на деле совсем не планировалось.



Владимир Ильич Ленин не был в полной мере заложником марксизма, поскольку подходил к нему творчески. «Марксизм — не догма, а руководство к действию» — это выражение стало известным в России благодаря самому Ленину, который употреблял его неоднократно, слегка перефразировав, и именно в этом, ленинском варианте оно и стало крылатым.



Например, в статье «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (1920) он писал:

«Наша теория не догма, а руководство к действию, — говорили Маркс и Энгельс…».

То есть первоначальному марксизму была присуща диалектическая философия, которая подразумевала необходимость думать своей головой, чем Ленин и занимался. Ленин модифицировал марксизм с учётом происходящих изменений и создал учение, которое можно назвать ленинизмом и которое стало по сравнению с марксизмом значительным шагом вперед.

Однако необходимо указать, что В.И. Ленин был убеждён в жизненной состоятельности марксизма до конца своих дней. Одна из компонент марксизма — учение о закономерной смене общественно-экономических формаций по мере того, как развиваются производительные силы общества, и прежние формы социально-экономической организации начинают препятствовать развитию производства.



Такое явление в истории прослеживается, но не надо его абсолютизировать и весь прогресс цивилизации сводить к нему, тем более что Маркс рассматривал историю только библейской цивилизации в границах Европы (за пределами России) и Америки (главным образом США).



С учётом этой оговорки, действительно феодализм европейского типа более производителен, нежели рабовладение Римской империи; капитализм на основе идеологии буржуазного либерализма более производителен, нежели феодализм; но и капитализм тоже имеет свои ограничения возможностей как сугубо экономического развития, так и общекультурного, а кроме того — он не совместим с экологической безопасностью человечества.



Вследствие этого, когда капитализм исчерпает свои возможности, он объективно необходимо будет заменён социализмом.

Россия рассматривалась как государство, общество, застрявшее в феодализме. И на этой основе В.И.Ленин делал вывод, что революция в России первоначально состоится как буржуазно-демократическая; её победа приведёт к продолжительному этапу капиталистического развития; и только после того, как капитализм достаточно разовьётся, в обществе возникнут предпосылки для перехода к социализму, скорее всего — революционным путём.



Такого рода двухэтапность перехода от того, что есть, к социализму была зафиксирована в «Программе Российской социал-демократической рабочей партии» (1903 г.), которая включала в себя «программу-минимум» (задачи буржуазно-демократической революции) и «программу-максимум» (задачи социалистической революции).



В 1905 году В.И. Ленин обосновывал такую стратегию перехода к социализму в работе «Две тактики социал-демократии в демократической революции». И этих взглядов он придерживался до приезда в Россию 4 апреля 1917 года, а отказ от них выразился в его «Апрельских тезисах».

Меньшевики с этим тоже были согласны и полагали, что коли революция буржуазно-демократическая и за ней должен следовать период капиталистического развития, то социал-демократия после успеха революции должна поделить власть с буржуазными партиями; причин не допускать буржуазию до власти они не видели, а сами претендовали на роль легальной «конструктивно мыслящей» оппозиции.

Л.Д. Троцкий (Бронштейн), который был уполномочен закулисными политическими мафиями курировать деятельность российских идейных марксистов интернационал-фашистов, не был идейным марксистом-догматиком, и потому был свободен от такого рода догматического взгляда на перспективы перехода России от того, что есть, к социализму в его марксистской версии.



Он полагал, что если дело не ограничится верхушечным переворотом и в революции с участием широких масс простонародья, «произойдёт решительная победа», то под давлением рвущейся к власти буржуазии, её эгоизма и саботажа, «революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» вынуждена будет приступить к реализации программы-максимум, в результате чего период капиталистического развития станет невозможным (См. работы Л.Д.Троцкого «Наши разногласия» (1905 г.) и «Итоги и перспективы.



Движущие силы революции» (1906 г.). Л.Д. Троцкий также полагал, что в силу научно-технической отсталости России, сложившегося единого мирового рынка и ряда других факторов как внутренних, так и глобально-политических построение социализма в одной отдельно взятой стране (даже и в развитой) невозможно, поэтому революция в России должна стать началом мировой революции, а если мировая революция не произойдёт, то революционная Россия погибнет под ударами капитализма. Этих взглядов он придерживался до конца своих дней (см. его книгу «Перманентная революция», написана в 1928 году в ссылке в Алма-Ате).



В.И. Ленин в статье «О лозунге Соединённых Штатов Европы» (1915 г.) впервые высказал мысль о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране и этого мнения придерживался тоже до конца своих дней, и это стало основой стратегии большевиков.



События, последовавшие за февралём 1917 года, главным образом под воздействием психодинамики самого общества (так называемая «революционная стихия»), показали, что стратегия перехода к социализму в два этапа, описанная В.И. Лениным в «Двух тактиках…», оказалась несостоятельной — главным образом потому, что либерасты-февралисты проявили неспособность к государственному строительству и решению проблем в темпе, диктуемом течением событий, а не по причинам, изложенным Л.Д. Троцким. В.И. Ленин несостоятельность либералов и их Временного правительства учуял сразу же по возвращении в Россию 4 апреля 1917 года.



И это его изменение отношения к перспективам революции (за исключением вопроса о «мировой революции»), вполне соответствовавшее взглядам Л.Д. Троцкого, привело к временному тактическому союзу идейных марксистов интернационал-фашистов (во главе с Л.Д. Троцким, который прибыл в Петроград 5 мая) и большевиков (во главе с В.И. Лениным). Л.Д. Троцкий, ознакомившись с положением дел, высказался в том смысле, что

«большевики разбольшевичелись — и я называться большевиком не могу… Признания большевизма требовать от нас нельзя».

Тем не менее, единство взглядов на перспективы революции было достигнуто, и в результате троцкисты и прочие меньшевики в мае 1917 года массово вступали в партию большевиков.



Публицистика В.И. Ленина периода от апреля до начала «корниловского мятежа» интересна тем, что он цитатами показывает, что представители Временного правительства и либерально-буржуазные партии по вопросам управления хозяйством страны практически с самого начала правления Временного правительства высказывали мнения, которые идентичны ряду мнений большевиков, но при этом либералы хронически ничего не делали для воплощения в жизнь мероприятий, проведение которых они же считают необходимым.

Видя, что власть Временного правительства деградирует и её сохранение ведёт страну к катастрофе внутреннего хаоса, военного поражения и распада, большевики взяли курс на взятие власти в свои руки вооружённым путём.



В.И. Ленин проявил настойчивость в этом деле: в частности, широко известная его фраза «сегодня — рано, завтра — поздно» определила срок свержения Временного правительства так, чтобы II Всероссийский Съезд Советов, который открывался «завтра» — 25 октября (7 ноября) 1917 года, поставить перед свершившимся фактом, поскольку не было уверенности, что Съезд Советов проголосует за свержение Временного правительства вооружённым путём.



Временное правительство со своей стороны пыталось пресечь возможность восстания, наметив начать массовые аресты большевиков с 25 октября, и не допустить Съезда Советов, но, как всегда, не справилось с управлением. В итоге Временное правительство было свергнуто, Съезд Советов проголосовал за взятие Советами власти в свои руки, после чего началось становление Советского государства.

Т.е. В.И. Ленин в обстоятельствах, сложившихся в результате политической и экономической недееспособности Временного правительства либерастов, виртуозно воспользовался краткосрочным «окном возможностей» и положил тем самым конец агонии буржуазного либерализма и начало построению качественно иного образа жизни глобальной цивилизации.



Если бы В.И. Ленин не реализовал это «окно возможностей», и большевики в союзе с идейными марксистами интернационал-фашистами не свергли Временное правительство, а продолжали бы «митинговать» и вести дискуссии о пользе перехода когда-нибудь — в неопределённом будущем — к социализму, то в этом варианте вопрос состоял бы только в том, кто успел бы раньше:



генералитет успел бы свергнуть Временное правительство сам и установил бы военную диктатуру, после чего война с Германией продолжалась бы «до победного конца»;



либо Германия успела бы разгромить недееспособную армию, продиктовать мир, насадить прогерманское (либо филиально-марионеточное) правительство, после чего продолжала бы вести войну против Антанты, но уже на один фронт, а не на два, злоупотребляя доступом к ресурсам России.



Но события, связанные со сдачей Риги в августе 1917 года и обороной Моонзундского архипелага в октябре 1917 года, дают основания полагать, что Германия успела бы раньше, в том числе и потому, что по состоянию на октябрь 1917 года с нею были готовы сотрудничать вполне себе либерально-буржуазные круги России, включая и деятелей из Временного правительства, которые помнили народные бунты и восстания 1905 — 1907 годов и желали их профилактировать посредством германской военной мощи, коли уж своя армия разложилась и не желает ни держать фронт, ни быть карателями, а полиция и органы государственного управления на местах, доставшиеся Временному правительству от царского режима, были распущены ранее того (ещё в марте), как были созданы структуры, способные заменить собой прежние.

Если вникать в фактологию тех лет, то неизбежен вывод: описание либерастами событий в России в 1916 — 1918 годах по критерию недостоверности даст сто очков форы всем фантазиям приверженцев «альтернативной истории», упражняющихся на тему «как надо было управлять Россией, чтобы она процветала без революций и была самой мощной державой» и доводящих свои измышления до наших дней. Разница только в том, что «альтернативщики»-фантазёры в своё удовольствие, а либерасты — политическое течение, влияющее на текущую политику и потому способные испортить будущее.

Второй критический момент в судьбах глобальной цивилизации — это пресловутый Брестский мир, заключённый 3 марта 1918 года Советской Россией и «центральными державами» — Германией, Австро-Венгрией, Османской империей (Турцией) и Болгарским царством. На его заключении В.И. Ленин настоял лично, поэтому в кругах антисоветчиков Брестский мир — неоспоримое доказательство того, что В.И. Ленин был германским агентом, поскольку:



часть территорий бывшей Российской империи были признаны самостоятельными государствами (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина) или просто отторгнуты (некоторые территории в Закавказье);



Россия после поражения коалиции Германии и других «центральных держав» не могла участвовать на правах победителя в заключении Версальского мирного договора, который подвёл итог Первой мировой войне.



Последнее обвинение в адрес В.И. Ленина представляется особенно идиотским в силу полного игнорирования и непонимания его приверженцами фактологии глобальной политики тех лет: После того, как Россия стала Советской, в Лондоне, в Париже, Вашингтоне и Токио она уже не рассматривалась как союзник в войне против Германии и других «центральных держав».



Она рассматривалась, прежде всего, как потенциальный враг, а не так, как её рассматривали на Западе в имперские времена — как объект для расчленения и колонизации в более или менее близкой исторической перспективе.



Это отношение «союзников» по Антанте к России выразилось в их интервенции в нашу страну в годы гражданской войны, в массовых убийствах ими населения в оккупированных регионах, под предлогом «освобождения от большевизма» и «поддержки белого движения», которое они все предали, как только до них дошло, что в гражданской войне победят красные и о будущем надо договариваться с ними. На эту тему читайте статью ИАЦ ( https://inance.ru/2018/09/interventsiya/ )

О Брестском мире будет отдельная статья на сайте Информационно-аналитического центра.

Ленин и религиозный вопрос

Глобальная концептуальная власть ведёт своё управление под прикрытием идеологической власти — то есть на основе конструирования светских идеологий, а также «богов» и вероучений под решение определённых общественно-политических задач.



Все же вероучения построены на своде догм, ни одна из которых не подлежит отрицанию последователями вероучения, поскольку даже сомнение в истинности любой из догм, положенных в основу вероучений, сразу же обращает сомневающихся в вероотступников со всеми вытекающими из этого последствиями, которые обусловлены нравами и этикой верных последователей вероучения.



Таким образом, вероучениям присуща цитатно-догматическая философия, которая подразумевает поиск ответов на вопросы в писаниях людей признаваемых Священными от имени «бога».

Ленин пришел к выводу, что исторически сложившиеся авраамические вероучения — это мерзость, из-под власти которой человечество должно выйти своими разумением и волей, чтобы жить свободно, а не под её гнётом. Но произойти это, по его мнению, должно было в конечном итоге в результате просвещения широких народных масс, о чём он прямо и говорил на выступлении на Всероссийском съезде работниц 19 ноября 1918 года, а не в результате истребления всех верующих и, в особенности, духовенства:

«Бороться с религиозными предрассудками надо чрезвычайно осторожно. Много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу оскорбления религиозных чувств. Нужно бороться путём пропаганды, путём просвещения. Внося остроту в эту борьбу, можно озлобить массу».

Но кроме бездумной веры, воспринятой в качестве традиционной для общества, в психике может пробудиться и совесть, и воля, подчинённая совести. Какой будет оценка по совести деятельности церкви? Именно поэтому Ленин пришёл к таким выводам.

«Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый черт отличается от черта синего. Говорить о богоискательстве не для того, чтобы высказаться против всяких чертей и богов, против всякого идейного труположства (всякий боженька есть труположство — будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька, все равно), — а для предпочтения синего черта жёлтому, это во сто раз хуже, чем не говорить совсем. В самых свободных странах, в таких странах, где совсем неуместен призыв «к демократии, к народу, к общественности и науке», — в таких странах (Америка, Швейцария и т. п.) народ и рабочих отупляют особенно усердно именно идеей чистенького, духовного, построяемого боженьки. Именно потому, что всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже доброжелательно) встречаемая демократической буржуазией, — именно поэтому это — самая опасная мерзость, самая гнусная «зараза».

Здесь важно обратить внимание на то обстоятельство, что В.И.Ленин пишет о богоискательстве, а также и о богостроительстве, богосозидательстве, боготворчестве.

Богоискательство — поиски Бога, который предполагается реально, объективно существующим. А богосозидательство, боготворчество, богостроительство — это конструирование некоего бога или сонма богов, исходя из своих представлений и соответственно решаемым общественно-политическим задачам.



Ошибка В.И.Ленина в том, что он действительно не видел разницы между богоискательством в указанном выше смысле и конструированием богов, вероучений и религий под решение определённых общественно политических задач. Но «богостроительство» В.И. Ленин охарактеризовал предельно точно.

Но кроме «казённого православия» империи В.И. Ленин отверг и все другие исторически сложившиеся к тому времени вероучения и церкви на их основе, а не только авраамические. Причина та же: ни одна из них своею политической и культуростроительной многовековой практикой не породила общества справедливости.



Отсюда и отношение В.И. Ленина ко всем «боженькам», представления о которых формировали исторически сложившиеся конфессии в среде паствы каждой из них: он не мог принять в качестве Вседержителя вымышленных субъектов с нравственностью и этикой, насаждающих в качестве нормы жизни угнетение теми или иными меньшинствами большинства, насаждающих паразитизм меньшинств на труде и жизни большинства. Но при этом он в силу неизвестных нам причин не познал Бога, от имени которого и помимо которого творится людьми почти вся несправедливость в мире.

Т.е. конфликт «православия» и «ленинизма» — конфликт двух разновидностей атеизма де- факто:



атеизма идеалистического, утверждающего, что Бог — есть, но возводящего на Него напраслиной заповеди несправедливости, что по сути является богохульством;



атеизма материалистического, прямо отрицающего факт бытия выдуманных богов, от имени которых творится несправедливость, но не знающего Бога истинного, который есть Любовь.



На наш взгляд атеизм материалистический — заблуждение, порождённое неприятием атеизма идеалистического, а атеизм идеалистический — более порочен, поскольку он выражает клеветнические вымыслы о Боге и препятствует осуществлению Его благого Промысла.

За что Запад и российские либералы-западники ненавидят Ленина и Сталина?

Заключение

В начале XX века психодинамика общества была такова, что не позволила перейти из общества идеалистического атеизма к обществу Человечности. На это указывал русский историк Василий Осипович Ключевский, говоря о попытках построения такого общества, не решая проблемы психики людей:

«Общество праведного общежития, составленное из негодяев».

Соответственно, в обществе на тот момент просто не было людей, способных осуществить прямой переход к Человечному обществу без обоих видов атеизма. Текущая психодинамика и культура общества не позволила даже созвать Собор, о необходимости работы которого писал Игнатий Брянчанинов. Сформировать созидательную альтернативу марксизму было некому, поэтому марксизм и пришёл на Русь.

И вопрос только в том, почему переход от идеалистического атеизма к беззаветной вере Богу, диалогу с Ним по жизни всех и каждого, стал протекать через период идейной власти материалистического атеизма — марксизма-ленинизма.

Владимир Ленин никогда не отождествлял интересы развития всех народов России и мира и государственные интересы Российской империи, формируемые правящей «элитой».



Он не считал, что власть над Россией германского кайзера, японского микадо, Лондонского сити и или американского Уолстрита будет лучше, чем власть династии Романовых, а рассматривал их власть как ресурс, который необходимо использовать для социалистических преобразования в обществах России и других стран на определённом этапе исторического развития.



Поэтому он предателем интересов народов России вообще и великороссов, в частности, не был, в отличие от творцов февральского переворота и всех лидеров белого движения, продававших «союзникам» фьючерсы на право разграбления России после победы белых или прямо состоявших на иностранной службе.

Упрёки в передаче 90 тонн золота Германии по Брестскому миру за два месяца до капитуляции Германии — тоже неуместны: не лично В.И. Ленин (живший в эмиграции почти всю первую мировую войну ХХ века), не большевики в целом довели государственность страны до краха в феврале 1917 года, не они написали пресловутый «Приказ No 1», положивший начало разложению армии. Альтернативой Брестскому миру при нулевой обороноспособности страны, унаследованной большевиками от Временного правительства, в то время была

оккупация Германией России в таких масштабах, какие могла позволить военная мощь Германии, а потом — после начала в Германии и странах Европы марксистской революции в плановом порядке, — европейская Россия стала бы захудалой провинцией в европейской федерации, а Сибирь была бы поделена между Японией и США и стала бы либо их заморскими территориями, либо марионеточными государствами. Великобритании в числе колонизаторов обломков Российской империи не было бы — она пала бы жертвой мировой революции.



Потом бы была новая мировая война с целью победы марксистского псевдосоциализма в глобальных масштабах.

Если рассматривать вопрос о манипулировании В.И. Лениным спецслужбами зарубежных государств и транснациональными тайными обществами, то создание СССР и превращение его в «сверхдержаву No 2» не входило в планы ни Японии, ни Германии, ни Австро-Венгрии, ни Великобритании, ни США.



Но именно создание СССР — главный итог всей деятельности В.И.Ленина. Марксистская ветвь масонства также до сих пор не может простить Брестского мира, в результате которого был сорван сценарий осуществления мировой марксистской псевдосоциалистической революции. Брестский мир, сорвавший мировую марксистскую псевдосоциалистическую революцию, — один из мотивов для покушения на В.И. Ленина в 1918 году.

Кроме того, церковь на протяжении нескольких столетий была «пастырем» по отношению к народу, т.е. монополистом в деле формирования миропонимания всех без исключения социальных групп великороссов, малороссов, белорусов, а также и всех членов династии Романовых. И вследствие этого она, а не В.И. Ленин или кто-то другой из большевиков, несёт прямую ответственность за революции и гражданскую войну как итог своей воспитательно- просветительской деятельности на протяжении минимум 300 лет.

Рвался ли В.И. Ленин на вершины социальной иерархии? — нет: это показывает вся его жизнь. То, что он стал лидером партии, обрёл в ней почти что непререкаемый авторитет, — это и его работа, и признание результатов его работы другими членами партии, которые тоже работали. В среде революционеров не было ни вступительных экзаменов в аспирантуру, ни диссертационных советов, ни Высшей аттестационной комиссии, ни внутренней мафии Академии наук.



Все писали, что хотели, все читали, что хотели и оценивали прочитанное тоже, как хотели и как позволяла им личностная интеллектуальная культура. «Поощрения» со стороны государственной власти (как России, так и других государств) могли быть только в виде приговора к тюремному заключению, к каторге или к ссылке, а в особых случаях — к смертной казни, и все это знали. Лжи, невежества и лицемерия в той среде не прощали, и потому такие люди в ней не задерживались.



Поэтому конкуренция за лидерство в РСДРП и за авторитет партии большевиков в обществе в период до 1917 года была запредельно честной в сопоставлении с нынешней конкуренцией соискателей учёных степеней кандидатов и докторов наук (включая исторических и философских наук) и претендентов на должности в СМИ и в органах государственной власти и в бизнеса.



Это же касается и нынешней конкуренции партий друг с другом в борьбе за голоса избирателей: в сопоставлении с РСДРП (б), даже при всех пороках марксизма как научной теории, все современные партии — пустоцветы-паразиты.

И глядя в историческое прошлое, следует признать: Ленин велик: велик двояко — своими свершениями, и своими ошибками… Будьте благодарны ему за свершения, простите ему его ошибки, старайтесь не ошибаться и не делать ошибки сами: общество праведного общежития не может быть составлено из негодяев и недоумков.

ИАЦ



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