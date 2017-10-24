Две части Февральского переворота 1917 года

В год столетия революции её нужно изучать и изучать. Разбирая свои черновики, на днях я наткнулся на фрагмент одной из книг, который в итоге в конечный вариант не вошел. Речь в отрывке идет о двух частях заговора, который в итоге вылился в государственный переворот Февраля 1917 года. Две силы, на первый взгляд, антагонисты, объединились. И страна рухнула. Произошло это когда часть патриотов, монархистов, посчитала для себя возможным вступить во временный союз с революционерами и либералами. Разумеется, из самых лучших побуждений. Левые и либералы, объединились в Думе в так называемый «Прогрессивный блок», с ними начали контакты монархисты- военные. Как ни странно это звучит, но именно эти две части общества плюс часть самой семьи Романовых в итоге и уничтожила Российскую империю, расчистив дорогу Великой русской смуте начала ХХ века.



«Руководители Прогрессивного блока зря время не теряли, вели тайные интриги и переговоры, планируя те или иные способы свержения власти. В конце 1915 года эти планы принимают вполне конкретный характер. «…Состоялась тайная встреча лидеров «Прогрессивного блока», на которой было решено сместить с помощью дворцового переворота правящего монарха и заменить его 12-летним наследником престола Алексеем, назначив при нем регента в лице Великого князя Михаила Александровича» — пишет в мемуарах А.Ф. Керенский.

И что самое страшное – мысли о заговоре начинают появляться и у высокопоставленных военных! Причины две: чересчур щепетильное отношение монарха к своим союзническим обязанностям, благодаря которому именно Россия тянет основную лямку в войне, и неспособность Николая II навести в стране и снабжении войск идеальный порядок. По мнению военных все это может привести к поражению в войне. Следовательно, надо поменять главу государства. Наилучший вариант – это замена его малолетним наследником. Такого мнения придерживается генерал Алексеев и командир 3-го конного корпуса генерал Крымов, обсуждавший эту перспективу с руководителями «Прогрессивного блока».

Вина монарха в таком развитии событий очевидна – именно он сумел настроить против себя своих военных и даже членов императорской Династии. Но жаждавшие перемен во время войны, пусть и самыми чистыми помыслами военные, тем самым нарушали присягу и становились предателями. Забывая известную поговорку, что благими намерениями устлана дорога в ад. Уже позднее С.П. Мельгунов писал «Глубокой исторической фальшью звучит в наше время концепция, утверждающая, что революция была сделана во имя войны… Для успеха войны нельзя было сменять власть. «Переворот» дезорганизовывал, а не организовывал победу».

К концу 1916 года Прогрессивный блок и Трудовая группа под руководством Керенского были полностью готовы к свержению существующего государственного строя Российской империи. Но, так сказать, теоретически. Эсеры и трудовики могут хорошо писать прокламации, организовать забастовку, демонстрацию. Но спланировать государственный переворот, революцию им не под силу. Нет того запала, что был в 1905-м, нет оружия, нет организации. Много революционеров в эмиграции, ещё больше в ссылках и тюрьмах.

Прогрессивный блок революцию делать и не собирается – его идеал дворцовый переворот с дальнейшей «демократизацией» власти. У «правых» — договоренности с генералами, а у тех в подчинении вооруженная сила. Две стороны будущей русской катастрофы, две стороны её медали должны сложиться в единое целое, чтобы Российская империя ушла в небытие. Сами они договориться не могут – их цели разнятся. Им надо помочь слить воедино то желание разрушения, что объединяет их в неприятии действующей власти.

И тут начинаются чудеса. Откройте любую книгу по истории Февральской революции и вы увидите удивительную вещь. У Октябрьской революции есть Ленин и Троцкий её осуществившие, у эпизодов 1905 года есть свои герои, есть декабристы 1812 года. И только у Февраля нет авторов, нет сценария. По крайней мере, так говорят историки. Все происходит само собой, стихийно. Невероятно! Каждую демонстрацию, каждую стачку всегда кто-то организовывал. Писал плакаты, выводил людей на улицу, вел их за собой.

В Феврале – все, якобы, произошло непонятно как.

Хлебные очереди перерастают в демонстрации, затем следует несколько дней манифестаций и столкновений с войсками. Затем сами собой восстают войска. Это краткий пересказ событий Февральской революции.

Но ведь не могут рабочие сами собой забастовать, непонятно зачем написать плакаты и выйти на улицы. Причем сначала они пишут «Хлеба!», а потом так же стихийно – «Долой самодержавие!».

Но кто-то эту «стихийность» должен был направлять! Совсем недавно мы видели беспорядки во многих европейских столицах, расовые бунты в США. И никто не говорит, что арабы парижских предместий и чернокожие «протестанты» в Штатах стихийно выходили на улицы с горючими жидкостями в руках и начинали поджигать машины. Есть целая теория управления поведением толпы. Если ваша цель – поджоги машин, надо раздать горючее и для примера поджечь пару авто. Если ваша цель устроить кровопролитие – надо, как это было в 1905-м идти на правительственные здания и совершить провокационный выстрел из толпы по охраняющим его полицейским. Управление есть в любых беспорядках!

Если бы тягости военной жизни были в царской России невероятно тяжелы – действительно стихийные выступления происходили бы вразнобой в разных городах огромной империи. «Не будет преувеличением сказать, что Февральскую революцию совершил Петроград. Остальная страна присоединилась к нему. Нигде, кроме Петрограда, борьбы не было» — пишет Троцкий в «Истории русской революции». В Феврале бунт произойдет только в столице. И ровно на следующий день, после отъезда Николая II из города в могилевскую Ставку! Уже одно это заставляет задуматься о «случайности» всех дальнейших событий.

Но кто же направлял «стихийные» манифестации в февральском Петрограде? Может быть эсеры? «Революция ударила как гром с неба, – говорил один из лидеров эсеровской партии Зензинов. – Будем откровенны: она явилась великой и радостной неожиданностью и для нас, революционеров, работавших на нее долгие годы и ждавших её всегда». Другой социалист-революционер Мстиславский, позднее перебежавший к большевикам, говорил о Феврале практически тоже самое: «Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими».

Может быть большевики или меньшевики? В момент начала манифестаций не было в городе почти никого из видных ленинцев. Самый авторитетный большевик Шляпников, бывший в столице, когда ему сообщили, что в городе начинается революция, проворчал: «Какая там революция! Дадут рабочим по фунту хлеба, и движение уляжется». Социал-демократ Скобелев, будущий министр Временного правительства и член Петросовета говорил, «что беспорядки носят характер грабежа, который необходимо подавить».

Может быть, Прогрессивный блок замутил воду в рабочих кварталах? Нет, такие факты историкам неизвестны. Зато в мемуарах

Павла Николаевича Милюкова, лидера партии кадетов, задававших тон в Думе в книге «История второй русской революции» пишет очень интересные вещи. Милюков войдет в состав Временного правительства, вся Февральская революция пройдет у него прямо перед глазами. Но свой рассказ о событиях февраля семнадцатого он начинает с главы с изумительным названием «Тайные источники рабочего движения»(!), и пишет вещи, к которым стоит присмотреться повнимательнее: «Здесь мы касаемся самого темного момента в истории русской революции». И далее: «Некоторым предвестием переворота было глухое брожение в рабочих массах, источник которого остается неясен, хотя этим источником наверняка не были вожди социалистических партий, представленных в Государственной Думе».

Кстати говоря, вторая часть Февраля, наступившая после манифестаций и столкновений с войсками, произошла также неожиданно для всех. В Петрограде запасные батальоны, состоящие из новобранцев. Их масса – около 100 тыс., и никому из них на фронт отправляться неохота. Начался бунт сначала в Волынском полку, затем как пожар он перекидывался с одной части на другую. Когда после революции Временное правительство стало разбираться в произошедшем и искать героев доя награждения, выявилась удивительная закономерность. Путем опроса солдат, было получено семь различных вариантов — никто не мог точно сказать, кто же вывел Волынский полк на улицу!

До сих пор нет внятного ответа на вопрос, кто же начал тот процесс, который привел к падению монархии, а в итоге и к падению самой России. «Закулисная работа по подготовке революции так и осталась за кулисами» — пишет об этом Милюков.

Собственно говоря, Февральская революция стала революцией по одной простой причине: появившиеся из ниоткуда новые властные структуры, о которых мечтали трудовики Керенского и кадеты Милюкова подменили собой законную российскую власть. Погромы и беспорядки, даже самые сильные с участием, десятков тысяч людей, пусть и вооруженных имеют одну особенность — они заканчиваются. Разгромлен Петроград, разбиты магазины, убиты полицейские и жандармы, а что дальше? Что этой толпе делать дальше? Идти громить Москву? Нет, этого быть не может. И когда проходит революционный угар, на повестке дня погромщиков и солдат убивавших своих офицеров встает один только вопрос: а что нам за это будет? А следом из него вытекает второй – а как сделать так, чтобы ничего не было?

Ведь абсолютно ясно, что за вооруженный мятеж, в который вылились петроградские беспорядки, будет властью беспощадно подавлен. Ведь идет война и другого исхода власть допустить не может. И как ни крути, а петроградские толпы – это изменники и предатели, наносящие удар в спину своей Родине. Для того чтобы они стали героями революции, должна появиться новая власть, которая их так и назовет!

И эта новая власть появляется! В сложившихся условиях, обе ветви наших революционеров, и «правая», и «левая» начинают действовать по своим заранее обсужденным планам. Николай II действительно отдает приказ, навести в столице порядок. И в этот момент генералы-заговорщики совершают прямую измену и вместо подавления бунта, направления в Петроград войск, арестовывают самого царя, направившегося за своей семьей в охваченный смутой район. Не арестуй они императора, дальнейшие события можно было бы легко предсказать: ввод войск, аресты, казни. В русской истории появилась бы ещё одна страница о том, как немецкая агентура пыталась отсрочить гибель Германской империи, провоцируя смуту в России. И все — никакой революции бы не было, просто потому, что нигде кроме столицы ничего не происходило. А на фронте у царя 10 млн. армия, которая с радостью набьет морды тыловым бузотерам. В 1905 году в Москве подавили настоящее восстание, подавили фактически одним гвардейским полком. И вот бы сделать вывод, оставить в столице верные части. Нет, вся гвардия отправлена на фронт. Приказ Николая II об отправке в столицу частей гвардейской кавалерии, саботируется генералами, прекрасно понимающими, что при наличии гвардии переворот невозможен. Гвардейская кавалерия так в Петроград и не прибыла. Как и не прибыли в Киев десантники в феврале 2014 года, хотя приказ об их отправке Янукович отдавал…

Государственная Дума в этот момент была согласно императорскому указу распущена. Но момент для переворота великолепный, и вот, несмотря на указ царя, депутаты собираются в здании Думы. Инициатор собрания – Керенский. Многие депутаты боятся, чувствуют себя неуверенно, но Александр Федорович уверенно движется вперед. О своей цели он довольно откровенно пишет в мемуарах: «…Я понял, что час истории, наконец, пробил. Наскоро одевшись, я отправился к зданию Думы, которое находилось в пяти минутах ходьбы от моего дома. Первой моей мыслью было: любой ценой продолжить сессию Думы и установить тесный контакт между Думой и вооруженными силами». Вооруженные мятежники и Прогрессивный блок могут дать друг другу то, чего им не достает: мятежникам оправдание и амнистию их действий, а Думским лидерам силу и возможность совершить переворот…».

Подробный рассказ о Феврале и Октябре 1917 года, мою версию событий, можно прочитать в книгах: «1917. Разгадка «русской» революции». Представленный выше, не вошедший фрагмент, «не поместился» в другую книгу «От декабристов до террористов. Инвестиции в хаос».

Источник: nstarikov.ru