Стоит ли смотреть фильм «Союз Спасения»

Скажу сразу – на этот фильм шёл с некоторой опаской. Почему? Во-первых, потому что к историческим фильмам, которые снимаются в нашей стране, почти всегда есть серьезные претензии по части исторической достоверности и неуместной «голливудности». Во-вторых, тема мятежа декабристов в советское время была гипертрофирована и крайне романтизирована. Чего стоит один фильм «Звезда пленительного счастья» с его великолепными актерскими работами.

Все вышесказанное и вызывало эту самую опаску: как будет в фильме соблюден баланс зрелищности, достоверности и исторической правоты. Словом – кто будет показан положительным героем, кто героем отрицательным, а чей образ вообще переврут, как это в последнее время происходит с образом Ленина в кино.

«Союз Спасения» удачный пример того, как можно и нужно делать историческое кино. Добротные актерские работы, красивые костюмы. И практически полное соблюдение исторической достоверности. Лично у меня не возникло ни одного вопроса к изложению событий почти двухвековой давности. При этом баланс авторы фильма мягко направляют зрителя к выводам, кто же был прав, а кто нет в сложной и запутанной ситуации зимы 1825 года.

Поскольку зрительский интерес к фильму обязательно трансформируется в интерес к самому событию, хотелось бы подчеркнуть основные детали попытки мятежа, что произошла в Российской империи через 10 лет после окончательного падения Наполеона.

Чтобы понять логику событий зададим себе целый ряд последовательных вопросов.

Придя в Париж в 1815 году, русская держава стала самой сильной страной в Европе.

Были ли конкуренты заинтересованы в ее ослаблении? Безусловно. Так уж устроена политика – конкуренция между союзниками начинается на следующий день после совместного уничтожения общего врага.

Попытка госпереворота, которая приводит к гражданской войне, как это произошло в наши дни на Украине, ослабляет ли страну? Теряет ли она территорию? Безусловно.

Вот и тайные общества в России, созданные по образу масонских лож, зародившихся в Великобритании, были инструментом иностранного влияния. При этом участники обществ могли думать себе, что угодно.

Почему декабристы были столь разные? Кто-то, как Пестель был сторонником выселения евреев и строительства практически нацистского государства с обязательным поголовным истреблением царской семьи, а другие выступали за ограничение власти царя, но за сохранение монархии? Потому что главным для внешних сил было начало внутренней смуты и разногласия между заговорщиками, которые пошли на мятеж, не договорившись, что будет после него, были только на руку.

В фильме наглядно показана вся лживость и кровожадность путчистов, которые убивают генерал-губернатора Милорадовича, а также наносят 14 колотых ран командиру Черниговского полка, только за то, что те их не поддерживают. При этом декабристы прямо обманывают солдат, говоря им, что настоящим императором должен быть не Николай Павлович, а его брат Константин. Солдат гвардейских полков вывели на площадь наглым и циничным образом обманывая – знали бы солдаты правду, остались бы в казармах. «За Константина и жену его Конституцию! » — так понимали происходящее рядовые, считая что «Конституция» это имя супруги «законного императора» Константина Павловича.

Вот это было важно показать – «благородные» заговорщики, не имея четкой программы, не договорившись, что будет потом, ОБМАНОМ выводят солдат на площадь и заставляют их стрелять в другие воинские части армии России. При этом один из декабристов убивает героя войны 1812 года генерала Милорадовича, потому что он просто объясняет солдатам правду и пользуется среди них авторитетом.

Очень хорошо в фильме показан император Николай I – особенности его царствовании будут понятны, если не забыть, что в первый его день ему пришлось стрелять по бунтовщикам. Он очень не хотел этого делать, но пришлось.

Ситуация декабря 1825 года в Санкт-Петербурге страшна и абсурдна одновременно. На одной площади стоят заговорщики и верные престолу войска. В нескольких сотнях метров от каре обманутых декабристами солдат на коне сидит Николай I. И убить его никому в голову не приходит. То есть мысли такие высказываются, но реализовать никто их не берется. И не потому, что «охрана», а потому, что это подло. Понятие чести никто не отменял, а терроризм ещё в то время практически не изобрели.

Это исторический факт. Николай Павлович все время своего царствования спокойно БЕЗ ОХРАНЫ ходил по столице. Покушаться на него и в голову никому не приходило. Хотя историки его называли «Николаем Палкиным». Зато его либерального сына, царя-освободителя Александра II террористы гоняли по Петербургу как зайца. В буквальном смысле слова. Отсюда и вывод – нет «доведенных до отчаяния», есть те, кому кто-то объясняет, что убивать можно и даже нужно.

Декабристы в «Союзе Спасения» показаны идеалистами и авантюристами – так оно и было. Не забыл сценарист и важный факт – Александр I, который то ли умер, то ли стал старцем Кузьмичем, имея на руках факты от тайной полиции ничего не сделал. Никого не приказал арестовать. И его вклад в необходимость расстреливать в столице России русских же солдат, неоспорим. Вовремя не сделал распоряжений, не провел процедуру передачи наследования от брата Константина (через отказ) к брату Николаю. Это ещё одно напоминание, что «транзит власти» тема крайне деликатная, и неаккуратное проведение этого процесса грозят огромными бедами.

Так как относиться к декабристам? Вот главный вопрос. По мне – так, как относятся к предателям и изменникам. С презрением. Чтобы они там себе ни думали и не хотели, а в России чуть не началась гражданская война. Да и программу декабристов возьмите, документ, что так и не пришедший на бунт его глава князь Трубецкой, собирался подписать у арестованного царя, имел у себя такой вот пункт за номером 6: «Уничтожение постоянной армии».

Представьте себе: офицеры, прошедшие войну с Наполеоном, собираются оставить Россию без армии! Кому это нужно? Только внешним конкурентам Российской империи.

И для справки: мятеж не прошел даром для нашего государства. Решив, что Россия дала слабину, разбитая Персия вновь решилась на войну, которая началась в 1826 году. То есть СРАЗУ после действий декабристов.

Это тоже надо помнить, этого нельзя забывать.

А фильм «Союз Спасения» посмотреть стоит.

P.S. С точки зрения изложения фактов к фильму у меня одна претензия — когда в титрах обозначают место дислокации Черниговского полка, то зачем-то пишут «Украина. Киевская губерния». Несмотря на то, что сам проект «Украины» возник не менее чем через полвека после описываемых событий. В 1825 году Малороссия была, а никакой Украины ещё и в помине не существовало.

Предыдущие темы по мятежу декабристов:

Источник: https://nstarikov.ru/stoit-li-smotret-film-sojuz-spasenija-111949