Центробанк изменил порядок расчёта официальных курсов иностранных валют, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории РФ переходит к установлению официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на 15:30 мск. Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключённым с 10:00 до 15:30 мск», – говорится в сообщении

Курсы евро и юаня будут рассчитываться так же.

14 марта ЦБ решил расширить действующий временной диапазон для определения официальных курсов доллара и евро. Его стали устанавливать на основании сделок, заключённых в период с 10:00 до 16:30, а не с 10:00 до 11:30, как это было ранее. Мера была призвана повысить репрезентативность курса доллара к рублю в условиях повышенной неопределённости на валютном рынке.

По материалам сайта ЦБ РФ, «Известий»