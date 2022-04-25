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Брифинг Минобороны России (25.04.2022 г.)

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◽️Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины. В том числе три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов в районах Барвенково и Новая Дмитровка Харьковской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка. Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.

Ракетными войсками в течение ночи нанесены 19 ударов. Уничтожены: четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны и три склада боеприпасов. Поражён 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено более 240 человек личного состава, а также 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.

Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены: 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородояркое, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов, 2526 танков и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2362 единицы специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/14732
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