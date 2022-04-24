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Брифинг Минобороны России (24.04.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены девять военных объектов Украины. В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. В результате ударов поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Барвинок, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Федоровка, Ясиноватое уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/14696
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