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Брифинг Минобороны России (23.04.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них: 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта ЧЕРВОННОЕ уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 66 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также в районах населенных пунктов АЛЕКСАНДРОВКА, КОМАР и БОГАТЫРЬ три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнено 1098 огневых задач. В результате ударов уничтожены: три украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе населенного пункта ЧУГУЕВ, три установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» на окраине населенного пункта БАРВЕНКОВО, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений.
Поражены: 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 124 огневых позиций украинской артиллерии.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе НОВАЯ ДМИТРОВКА Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над населенным пунктом НОВАЯ ЗАРЯ Николаевской области.

В районе ЧЕРНОБАЕВКА расчетами зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2311 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/14663
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 789 547
    Ленид 33 мин. назад

      Победа неизбежна.
      «Наше дело правое!
      Враг будет разбит!
      Победа будет за нами!» И Сталин 1941

      На объявленную ограниченную спецоперацию Запад ответил полноценной войной. Фактически имеем на Планете третью Мировую Войну.
      Допускаю, что с началом СВО ожидалось восстание настоящих патриотов Украины, новый «антимайдан», который сметет власть хунты Зели.
      Но сильнее оказалась традиция «Моя хата с краю», поэтому с властью в Киеве придется разбираться в Москве.
      В своё время немцы не захотели свергать Гитлера, но что имели в итоге?
      Вот тото-же…
      Хунта в Киеве — опасность для всех народов мира.
      А нашим воинам на поле боя – удачи и успехов! Ваша работа – на “отлично”!

      • 22222 20728
        жора шаповЛенид 23 мин. назад

          Допуск от тебя , Ленид, – как с козла молока. Ты понятия не имеешь про патриотизм, как и про “настоящих патриотов” в-на Украине. И что там создано, и зачем.

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