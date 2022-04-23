Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них: 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта ЧЕРВОННОЕ уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения.



Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 66 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также в районах населенных пунктов АЛЕКСАНДРОВКА, КОМАР и БОГАТЫРЬ три склада ракетно-артиллерийского вооружения.



Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнено 1098 огневых задач. В результате ударов уничтожены: три украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе населенного пункта ЧУГУЕВ, три установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» на окраине населенного пункта БАРВЕНКОВО, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений.

Поражены: 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 124 огневых позиций украинской артиллерии.



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе НОВАЯ ДМИТРОВКА Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над населенным пунктом НОВАЯ ЗАРЯ Николаевской области.

В районе ЧЕРНОБАЕВКА расчетами зенитных ракетных-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2311 единиц специальной военной автомобильной техники.