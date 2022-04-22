Брифинг Минобороны России (22.04.2022 г.)
◽️Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
В результате удара высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе железнодорожной станции Милиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой.
В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам.
▫️В районе населенного пункта Новосёлка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300».
▫️В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей. Кроме того, высокоточной ракетой «воздух-воздух» сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнено 1285 огневых задач. Уничтожены: девять складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1221-му опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника.
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка Донецкой Народной Республики, а также Александровка и Токарево Херсонской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчётом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 520 беспилотных летательных аппаратов, 257 зенитных ракетных комплексов, 2448 танков и других боевых бронированных машин, 271 установка реактивных систем залпового огня, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.
Задачами войск РФ второй фазы спецоперации являются устанвление
полного контроля над Донбассом и южной Украиной
https://www.mk.ru/politics/2022/04/22/zamkomanduyushhego-voyskami-cvo-nazval-zadachi-vtoroy-fazy-specoperacii-v-ukraine.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FMinoborony_nazvalo_celyu_vtoroj_fazy_specoperacii_kontrol_nadDonbassom–d8a0b3646856050931283c6ce03d9cb7
И китайцы молодцы тоже. И Байден старается.
Бедные украинцы. И в хвост и в гриву.