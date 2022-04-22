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Брифинг Минобороны России (22.04.2022 г.)

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◽️Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В результате удара высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе железнодорожной станции Милиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам.

▫️В районе населенного пункта Новосёлка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300».

▫️В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей. Кроме того, высокоточной ракетой «воздух-воздух» сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнено 1285 огневых задач. Уничтожены: девять складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1221-му опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника.

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка Донецкой Народной Республики, а также Александровка и Токарево Херсонской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчётом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У».

  Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 520 беспилотных летательных аппаратов, 257 зенитных ракетных комплексов, 2448 танков и других боевых бронированных машин, 271 установка реактивных систем залпового огня, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/14628
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