Брифинг Минобороны России (21.04.2022 г.)
◽️ Подразделения российских Вооруженных Сил и Народной Милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт КРЕМЕННАЯ, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.
◽️ Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов ШНУРКИ, НОВОНИКОЛАЕВКА, АЛЕКСАНДРОВКА.
◽️ Ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесены удары по 1001-му военному объекту Украины. Среди них поражены: 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, а 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники в населенных пунктах МАЯКИ, ДИБРОВНОЕ, МАЗАНОВКА, ДОЛИНА КРАСНОПОЛЬЕ, ВЕЛИКАЯ КАМЫШЕВАХА, ЧЕРВОНОЕ, ВЕРНОПОЛЬЕ, ПАШКОВКА, ДМИТРОВКА, НОВАЯ ДМИТРОВКА, ВЫСОКИЙ, ЧЕРНОГЛАЗОВКА, СЛАТИНО, ЗОЛОЧЕВ, ПАРТИЗАНСКОЕ, АЛЕКСАНДРОВКА, а также ШЕВЧЕНКОВО Николаевской области.
◽️ Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов БЕРЕЗОВАЯ, БРАЖКОВКА, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, ДЕБРОВКА, ИЗЮМ, КАЛИНОВКА, КИСЕЛЕВКА, ЛОЗОВАЯ, НОВОБОГДАНОВКА, НОВОАЛЕКСАНДРОВКА и ЧУВАКОВКА. Также, в районе ДОНЕЦКОЕ в воздухе сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».
◽️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 511 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2410 танков и других боевых бронированных машин, 262 установки реактивных систем залпового огня, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2259 единицы специальной военной автомобильной техники.
После разгрома донбасской группировки Киев лишится
половины армии: https://www.mk.ru/politics/2022/04/19/rasshifrovan-khod-operacii-rossii-na-donbasse.html