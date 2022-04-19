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Брифинг Минобороны России (19.04.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60-ти военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Черновая Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У». Также поражены 3 пункта управления украинских войск, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260-ти военным объектам. Поражены: 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск; два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенка и Николаева; две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляй Поле и Николаевка Вторая, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29. В районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха перехвачены две украинские тактические ракеты «Точка-У». В районах населенных пунктов Марьинка, Каменка, Семеновка и Синичино уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 487 беспилотных летательных аппарата, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/14509
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 18363 9319
    BlackCat три часа назад

      Отработка логистики и путей отхода ВСУ.
      Не дать им отойти в городскую застройку и смешаться с теробороной.
      Отрезать пути отхода до Днепра и Полтавы.

    • 18363 9319
      BlackCat два часа назад

        Обращение МО РФ к военнослужащим ВСУ и иностранным наемникам:

        Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также руководствуясь чисто гуманными принципами, ВС РФ в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12:00 прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни;

        С 13:30 боевики нацбатальонов и иностранные наемники – с одной стороны, ВС РФ совместно с воинскими формированиями ДНР – с другой стороны, объявляют «режим тишины» и гарантируют его неукоснительное соблюдение;

        Фактическое начало действия «режима тишины» обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всему периметру «Азовстали». Кроме того, факт готовности к введению «режима тишины» сторонами подтверждается по всем каналам связи;

        С 14:00 до 16:00 – выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов.

        «Не испытывайте свою судьбу, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши «кураторы» не заставляли вас воевать за идеи нацизма. РФ гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с военнослужащими ВСУ, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе».

      • 16886 15340
        Руса два часа назад

          В Херсоне нашли схрон с оружием, припрятанным СБУ для диверсий: https://alternatio.org/events/all/item/102412-v-hersone-nashli-shron-s-oruzhiem-pripryatannym-sbu-dlya-diversiy

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