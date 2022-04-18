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Кризисная психология в период СВО. Консультирует Анастасия Зубкова

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Известие о начале специальной военной операции я, как и многие, получил внезапно. Включил телевизор включил, а звук почему-то был отключён. С экрана на меня немо посмотрел директор СВР Российской Федерации. Не могу сказать, что мы с Сергеем Евгеньевичем знакомы, хотя мне и приходилось с ним встречаться на некоторых мероприятиях. Так вот, даже без звука стало ясно — что-то случилось. А уж когда пошёл звук…

В общем, как пишут в художественной литературе — последовавшая речь Президента нашей страны произвела эффект разорвавшейся бомбы. Пока закрывал разинутый рот, прямо как в детских стихах — «у меня зазвонил телефон». Посыпались однотипные вопросы — что же нам делать? По старой народной традиции всем, кого знаю и люблю, давал однообразный и ни разу в жизни не подводивший совет — не болтайте. А сам принялся наблюдать.

Практически без передышки на свежевспаханное мощнейшим взрывом информационное поле выступили заблаговременно подготовленные интернет-подразделения противника. Прибегая к аналогиям, спланированную и осуществлённую через социальные сети информационную атаку на нашу страну уподоблю взрыву так называемой «грязной бомбы», разбросавшей повсюду смердящие осколки дезинформации. Контуженных прибавилось, а по ныне экстремистскому и запрещённому (но не совсем) Facebook прокатилась первая дрожь паники и попёрла совсем уж низкопробная, топорная «деза». Зато много.

Держась обеими руками за подлокотники, наблюдал процесс нарастания накала психологической борьбы в динамике, помечая красненьким некоторые приёмы, чтобы после подвергнуть анализу. Ничего подобного мне лично встречать ещё не приходилось, было волнительно. Каково пришлось обычным, рядовым трудящимся, привычно пользующимся социальными сетями, но далёким от многолетней практики интернет-рукопашных, остаётся только догадываться.

Ну а когда пыль немного осела и мутный зловонный поток относительно иссяк — обратился с вопросами к специалисту. О кризисной психологии в период проведения специальной военной операции рассказывает психотерапевт, преподаватель института практической психологии Анастасия Зубкова. Знай наших!

✔ КОНТЕЙНЕРНАЯ МАТРИЦА РИК: https://youtu.be/0QuQPdyoCVY
✔ Новое видео компании РИК о рефрижераторных контейнерах: https://youtu.be/cRzqukooFA8
✔ Благодарим компанию РИК за поддержку: https://ric-box.ru

✅ Все выпуски из цикла «Знай наших!»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo03CXLEHp4pB_ccA5SVEO3v

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KVZKICAakkU
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