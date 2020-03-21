Человекообразные обязательно мешают выходу из кризиса, а Люди востребованы в периоды кризисов

Он – образец вида. Он самый-самый по параметрам для данного вида обязательным. Он – доминант, и по положению в иерархии лужи, и по генетике. Он – герой, он – суперзвезда, он – образец для подражания. Он имеет права на преимущественное питание и размножение. В идеальных условиях его потомки живут в лучшей части лужи, и если вам нужна идеальная тварь – вот она, перед вами. Худшие гады – на периферии ареала. Лучшие из худших питаются объедками с барского стола. Худшие из худших и этого лишены. Они вынуждены питаться не только пригодной для вида пищей, но и пищей для вида годной весьма ограниченно. Здесь и так собрались отнюдь не графья, а их наследственный материал находится под влиянием химического мутагенеза.

Худшего гада никто не назовет элитой общества.

Худший в последнюю очередь имеет доступ к размножению.

Да ему и некогда этим заниматься – слишком он занят поисками возможностей выжить.



И уж подавно никому не придет в голову брать пример с худшего.



Чудо происходит, если изменить условия в луже. Подсушить, подморозить – и картина меняется.



Толстые, жирные, бодрые и веселые гады исчезают.



На их месте вы увидите типичных: худые, маленькие, вялые… Язык не повернётся назвать кого-либо элитой лужи. Изменчивость резко возросла, и критерии качества новой элиты установить трудно – выжили совсем не те, кто доминировал раньше. Продолжение опыта приведет к формированию нового вида, способного жить в новых условиях.



Прошлая элита вымерла, сформировалась новая элита, с новыми качествами. (Советский биолог Шапошников изменил питание тлей, и через какое-то время получил новый вид тлей, до того не существовавший в природе.)



Человек не гад. Человек как вид прошел длинный тяжкий путь антропогенеза, сумел избежать кривых дорожек, ведущих в тупики эволюции.



У вида за плечами множество катастроф, ликвидировавших прошлые элиты и выработавших наследственно закрепленное умение и потребность в поиске путей выхода из безвыходных ситуаций. Вот это умение и есть основа формирования людей.



В человеческом обществе возможно формирование двух видов — животного типа (человекообразных) и человеческого типа (собственно человек).



Человекообразные формируются в процессе конкуренции.



Человек формируется в процессе решения задач чрезвычайной сложности и большой общественной значимости.



Это два отдельных вида.



В межкризисные времена человекообразные занимают доминирующее положение.



Люди востребованы в периоды кризисов. Люди ни с кем не конкурирует, в периоды кризисов они находят себе полноценное применение, предпочитают поисковую активность удовлетворению инстинктов, находят себе настоящее дело.



Если человекообразные обязательно ведут общество к кризису, то из кризиса общество выходит благодаря людям.



Человекообразные обязательно мешают выходу из кризиса.



Дело в том, что для осуществления „кризисного управления” человек должен занять место руководителя, каковое всегда уже занято человекообразным.



Кризисы – время, когда человекообразные должен уступить место человеку.



Кризис будет преодолен, и человекообразный получит возможность радостно конкурировать и с ближними своими, и с дальними в полном соответствии со своими инстинктами.



Дайте людям спасти вас же, человекообразных, от вами созданного кризиса.



Не дадут. Мало того, что из кризиса надо выходить, так еще и человекообразных надо от власти отодвигать. А они этого не любят – начинается дрожь, икота и понос.



Так возникают предпосылки к гражданской (внутривидовой) войне. А тут еще человекообразные решили „шить на дому” с военных поставок. А на Западе мечта об уничтожении людей никогда не уходила на второй план – всегда на первом.



Идет война человекообразных и людей. Она еще не всеми осознана, но неизбежна.



Одним из признаков человекообразных была борьба с культом личности.



Главным признаком людей всегда было появление личностей. Их пока мало. И их не видно.



Значит война начата человекообразными.



За личностями дело не станет. Человекообразные их увидят. Сквозь свою глупость, жадность и злобу. И будет дрожь, икота и понос.



И это правильно: люди нужны для решения по-настоящему трудных задач…

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Благодаря формированию различных идиоадаптаций, животные близких видов могут жить в самых различных географических зонах. Например, представителей семейства волчьих можно встретить на всей территории от Арктики до тропиков, что значительно снижает конкуренцию между видами. И у каждого свои приспособленности.

О.А. Чагин



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(от греч. ίδιος — «свой, своеобразный, особый» (также алломорфоз) и адаптация) — одно из главных направлений эволюции, при котором возникают