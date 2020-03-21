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Человекообразные обязательно мешают выходу из кризиса, а Люди востребованы в периоды кризисов

22:00. 21 марта 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Олег Александрович Чагин, директор НИИ Социального антропогенеза, прислал следующий очерк. В нём набор тезисов, где проводятся параллели по структуре общества среди гадов и людей.

*

ЛужаБитва за место в центре ареала есть цель естественного отбора на стадии идиоадаптации. 1

В любой луже найдешь тварь, всех прочих гадов превосходящую. Вот этот самый гад, превосходящий прочих, и есть элита этой лужи.

Он – образец вида. Он самый-самый по параметрам для данного вида обязательным.
Он – доминант, и по положению в иерархии лужи, и по генетике.
Он – герой, он – суперзвезда, он – образец для подражания.
Он имеет права на преимущественное питание и размножение. В идеальных условиях его потомки живут в лучшей части лужи, и если вам нужна идеальная тварь – вот она, перед вами.

Худшие гады – на периферии ареала. Лучшие из худших питаются объедками с барского стола. Худшие из худших и этого лишены.
Они вынуждены питаться не только пригодной для вида пищей, но и пищей для вида годной весьма ограниченно. Здесь и так собрались отнюдь не графья, а их наследственный материал находится под влиянием химического мутагенеза.


Худшего гада никто не назовет элитой общества.
Худший в последнюю очередь имеет доступ к размножению.
Да ему и некогда этим заниматься – слишком он занят поисками возможностей выжить.

И уж подавно никому не придет в голову брать пример с худшего.

Чудо происходит, если изменить условия в луже. Подсушить, подморозить – и картина меняется.

Толстые, жирные, бодрые и веселые гады исчезают.

На их месте вы увидите типичных: худые, маленькие, вялые… Язык не повернётся назвать кого-либо элитой лужи. Изменчивость резко возросла, и критерии качества новой элиты установить трудно – выжили совсем не те, кто доминировал раньше. Продолжение опыта приведет к формированию нового вида, способного жить в новых условиях.

Прошлая элита вымерла, сформировалась новая элита, с новыми качествами. (Советский биолог Шапошников изменил питание тлей, и через какое-то время получил новый вид тлей, до того не существовавший в природе.)

Человек не гад. Человек как вид прошел длинный тяжкий путь антропогенеза, сумел избежать кривых дорожек, ведущих в тупики эволюции.

У вида за плечами множество катастроф, ликвидировавших прошлые элиты и выработавших наследственно закрепленное умение и потребность в поиске путей выхода из безвыходных ситуаций. Вот это умение и есть основа формирования людей.

В человеческом обществе возможно формирование двух видов — животного типа (человекообразных) и человеческого типа (собственно человек).

Человекообразные формируются в процессе конкуренции.

Человек формируется в процессе решения задач чрезвычайной сложности и большой общественной значимости.

Это два отдельных вида.

В межкризисные времена человекообразные занимают доминирующее положение.

Люди востребованы в периоды кризисов. Люди ни с кем не конкурирует, в периоды кризисов они находят себе полноценное применение, предпочитают поисковую активность удовлетворению инстинктов, находят себе настоящее дело.

Если человекообразные обязательно ведут общество к кризису, то из кризиса общество выходит благодаря людям.

Человекообразные обязательно мешают выходу из кризиса.

Дело в том, что для осуществления „кризисного управления” человек должен занять место руководителя, каковое всегда уже занято человекообразным.

Кризисы – время, когда человекообразные должен уступить место человеку.

Кризис будет преодолен, и человекообразный получит возможность радостно конкурировать и с ближними своими, и с дальними в полном соответствии со своими инстинктами.

Дайте людям спасти вас же, человекообразных, от вами созданного кризиса.

Не дадут. Мало того, что из кризиса надо выходить, так еще и человекообразных надо от власти отодвигать. А они этого не любят – начинается дрожь, икота и понос.

Так возникают предпосылки к гражданской (внутривидовой) войне. А тут еще человекообразные решили „шить на дому” с военных поставок. А на Западе мечта об уничтожении людей никогда не уходила на второй план – всегда на первом.

Идет война человекообразных и людей. Она еще не всеми осознана, но неизбежна.

Одним из признаков человекообразных была борьба с культом личности.

Главным признаком людей всегда было появление личностей. Их пока мало. И их не видно.

Значит война начата человекообразными.

За личностями дело не станет. Человекообразные их увидят. Сквозь свою глупость, жадность и злобу. И будет дрожь, икота и понос.

И это правильно: люди нужны для решения по-настоящему трудных задач…


**

[1] Идиоадаптация (от греч. ίδιος — «свой, своеобразный, особый» (также алломорфоз) и адаптация) — одно из главных направлений эволюции, при котором возникают частные изменения строения и функций органов при сохранении в целом уровня организации предковых форм.

Благодаря формированию различных идиоадаптаций, животные близких видов могут жить в самых различных географических зонах. Например, представителей семейства волчьих можно встретить на всей территории от Арктики до тропиков, что значительно снижает конкуренцию между видами. И у каждого свои приспособленности.


О.А. Чагин


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4939583.html

Метки: конкуренция, кризис, общество, Чагин, человек

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