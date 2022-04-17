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Ура-пацифисты и культ антипатриотизма. Что происходит в российской культуре

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Писатель, драматург Юрий Поляков о том, что происходит в российской культуре на фоне последних событий. Ведущая – писательница Екатерина Глушик.

Полную версию ролика смотрите на платформах канала “День” (это бесплатно)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FPBOVQb7EOQ
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