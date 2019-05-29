Начинаем понимать контекст, в котором существуют факты

А если вы не в пустыньке дальней молитесь на хлебе и воде, а активно участвуете в обустройстве жизни – дерьма на ваш век и вашу долю хватит всегда с избытком!

Как человек, много лет работающий в журналистике и науке (так сказать, совмещая исследование и освещение) – могу сказать из личной практики то, что видно и теоретически: очень легко хаять чужое дело . И очень трудно оправдать своё собственное. Самая безнадёжная линия в общении с читателями и зрителями – позиция «нет, мы хорошие». Эта позиция обречена сразу и в пух, и в прах. Во-первых , вам никто не поверит, потому что люди склонны верить дурному о других, и сомневаться в похвалах другим. Во-вторых, это и на самом деле, объективно не так! Вы не хорошие – по той простой причине, что вы власть. «Хороший» – это монах, сбежавший от мира за соловецкий камень и там молящийся в уединении.



Самая пробивная и эффективная стратегия идеолога – «они тоже плохие». Вот это, в отличии от «нет, мы хорошие» – прекрасно работает. Эту линию РФ нащупала после великого погрома 90-х, когда вместо отрицания коррупции или лицемерия у себя стала просто приводить аналоги из практики США и Европы. И люди остановились, потрясённые, спросили себя:

- Т.е. так получается, там этого ещё больше?

Правда жизни в том, что ЛЮБАЯ активно практикующая власть – не может действовать в белых перчатках и романтически-незапятнанной. Вопрос лишь в том, на какую из властей обращён фокус разоблачительного внимания.

Перемещая этот фокус можно добиться подлинно – чудес. Нет никаких сомнений, что при внимательном рассмотрении советской власти всплывёт огромное количество преступлений и безобразий. Но если перевести пытливый взор на США, или в Лондон, или ещё куда, то мы тотчас убедимся, что и там грязи не меньше. И даже больше.

Это связано с самой природой власти, которая – предназначена для уничтожения монстров. Бессильный и беспомощный «божий одуванчик» не только не одолеет очередного монстра, но и будет им быстро съеден. Только такая структура, которая сама в себе содержит все клыки и когти монстра – может одолеть вызовы наползающих отовсюду чудовищ.

Чтобы вы лучше поняли ПРАВДУ ЖИЗНИ – вообразите, что вы ищите воина-пацифиста. Такого воина, чтобы и воином хорошим был, в бою, и при этом никого никогда не убивал. Чтобы человек сочетал в себе качества непобедимости и непротивления… Но вы же понимаете, что такое невозможно!

Или воин – или пацифист. Или пригоден для боя – или никого не убивает. Нельзя же это совместить, понимаете! Власть, чтобы просто состояться, должна одолеть всех, кто претендует вместо неё стать властью. Причём это ведь не одноразовый процесс: одних перестреляли, прошло несколько лет, другие амбициозные представители захватного права народились…

Если человек говорит про чужое – «моё», то этого человека можно или бить, или признать, что чужое стало теперь его собственностью.

Никакого третьего варианта против захватного права не существует. Никакая формальная законность, как бы безупречно ни была – не может оградить общество от монстра, который просто силой пришёл заявить свои права.

И потому в ответ на утверждения, что власть «плохая» – я охотно подтверждаю: да, плохая. Она везде плохая, она иной быть не может.

Она везде состоит из людей, которые заставили других расступиться перед собой и униженно кланяться себе. А потому – состоит из нехороших людей по определению.

Тут не о чем спорить, понимаете? Поэтому нет никаких проблем в свободной дискуссии доказать, что феодалы – дрянь, царь- дрянь, капиталисты – дрянь, номенклатурщики – дрянь, чиновники при Путине – дрянь, и те, кто занимает высокие посты в оппозиции – тоже дрянь. Не на каждого публикуют компромат, но поверьте – в природе он на каждого имеется.

И традиционное хающее власть «правдолюбие» – при всех его пафосных оборотах всего лишь делает выбор между дрянью и дрянью.

Это не выбор между добром и злом, а выбор вкусовщины.

Потому лучшие люди церкви такого выбора всегда сторонились, и дистанцировались от политических игр. Есть такая весёлая и немного кощунственная поговорка: «церковь не может выйти замуж за кесаря, потому что в случае его смерти она осталась бы вдовой».

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Хуже власти могут быть только те, кто демонстративно и эгоистично избегают участия во власти. Те, кто не хотят принимать креста сопротивления монстрам – а мечтают сохранить душу незапятнанной, как сказал поэт «не вляпаться во власть». Эти люди не понимают, что они – хуже деспотов. Из их инертности вытекают все самые страшные жертвы мира.

Именно так следует понимать Евангелие от Луки 9:24: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Обычно это трактуют как спасение или потерю жизни. Но жизнь – «живот», «не щадя живота своего», а здесь речь идёт именно о Душе! Или вот Евангелие от Иоанна, о том же: «15:13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Душу, не живот!

Один из самых любимых Богом героев библейской истории – царь Давид. Он преподносится как образец земного властителя, образец царя. Не святого – это другое – а именно земного царя. При этом Библия изобличает Давида в гнуснейшем преступлении, подчёркивая его гнусность: в истории с Урией и Вирсавией сочетаются предательство и вероломство, насилие и кровосмешение, порочная страсть и убийство, прелюбодеяние и ложь. Бог в Библии и обличает и наказывает Давида.



Но Давид не удаляется на чёрные страницы, о нём не снимают фильма "Покаяние" Абуладзе, его не рисуют извергом рода человеческого.

Библия отличает эпизод, и даже очень позорный эпизод, которому нет (да Библия и не ищет) лукавых оправданий – от контекста власти и державного служения. Если бы к Сталину и Берии мы относились так, как отнеслась Библия к Давиду – мы бы сами были мудрее, и дела в стране были бы ни в пример лучше.

У великих людей – и ошибки, и грехи велики, просто потому что у них всё великое, их судьба так устроена. Земная власть, – это не только необходимый террор, без которого всё развалится, но и судебные ошибки, и даже нервные срывы вождей, когда они вдруг делают гнусность уже не по нужде, а просто в истерическом срыве эмоций, в охватывающем сознание помутнении под невыносимым сверхвысоким давлением ответственности.

С одной стороны земная власть инфернальна, она обитель чудовищ, она – самый сильный монстр из всех монстров. С другой – отрекаясь от власти, вы оставляете её монополией чудовищ, отрекаетесь от шанса сделать жизнь хоть немного лучше и светлее. Так где же выход?

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Хаять чужое легко и весело. И убедительно для слушателей. Хулитель чего бы то ни было всегда отыщет себе благодарную аудиторию. Маета со своим собственным – трудна и горька. Неубедительна и для слушателей, и порой даже для тебя самого.

Как же Сталин может быть великим – если он палач? И наоборот – как же можно считать его палачом, если он великий? Обнаружив неоспоримые свидетельства палаческой деятельности у такого же Сталина (а хотите – у Петра I) человек в инфантильной ревности капризного ребёнка срывает с них корону величия и уважения. По формуле: «раз вы делали такое – ничего хорошего вы сделать не могли».

Но на самом деле все великие земные политики – палачи, и поневоле: без этого им не дали бы подняться на самый верх другие амбициозные претенденты. Власть имеет в себе дух – созидательный или дегенеративный. Но, кроме духа, любая власть имеет и своё тело.



И пусть духи во власти разные – тело своё ей необходимо защищать всегда одинаково. В этом смысле застенок прогрессивной власти мало отличается от застенка дегенеративной деспотии. Конечно, разные люди попадают туда в случае прогресса и в случае регресса общества! Люди-то разные, а выглядит-то всё похоже, хоть тресни!

И потому, если цель охаять – свинья грязь найдёт. Обязательно можно зацепиться за разрозненные факты вне контекста, с помощью которых развенчивается ЛЮБАЯ казённая пропаганда. Например, наши люди стали совсем по другому смотреть на жизнь, когда узнали, что в эпоху Сталина в 1937 году, на пике т.н. «репрессий» сидело меньше заключённых, чем в США при Обаме. Если мы начнём упорно, с утра до ночи, долбить в голову факты американского террора и американкой несвободы, деспотии – то возникнет иллюзия, что у нас нет террора и нет несвободы.

Но это именно иллюзия! Правда-то в том, что всякая власть, если она существует, то существует террором! Иначе же её просто растащат! Вообразите, что вы сложили на улице штабель из золотых слитков. И не поставили часового. Или поставили – но с деревянным ружьём и слабенького… Что случится? А ведь реальная власть – это именно штабель из золотых слитков, и не только из них! Как же может она без террора попросту сохранить себя?!

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Смысл и значение ОТЦ[1] заключается в том, что мы прекращаем друг у друга «ловить блох», радостно предъявляя факты жестокости (мы – американцам «ихние», они нам – наши), закрываем всю эту веселуху зоомахии[2], и начинаем понимать контекст, в котором существуют факты, а не бессвязный набор бьющих по нервам и воображению фактов.

Власть, конечно же, делает то, что она всегда делала – этот вопрос решён и давайте закроем его. Поиски власти без террора заведут вас в дикое поле анархии, и закончится это всё тотальным истреблением народа. Конкуренты по зоомахии не спят, им нужны ресурсы, жизненное пространство, и шанса своего они никогда не упустят.

Поэтому акцент переносится в ОТЦ – есть ли у власти ещё что-то, кроме террора (который, безусловно, всегда есть)? Есть ли у неё какая-то позитивная программа для всех, кроме того, что она мочит своих врагов и конкурентов (а иначе и выжить не сможет)?

Если мы посмотрим с этой стороны, оставив вопросы террора побоку (он всегда есть – никуда не денешься), то картина сразу же обретёт чистоту и ясность. Исчезнет мировоззренческая муть и шатания. Мы сразу же отличим прогрессивную власть от дегенеративной. Мы сразу поймём – у какой власти есть будущее, есть лестница вверх, а у какой – только падение и мгла впереди.

Дегенеративная власть защищает только сама себя. Ей безразлично всё в жизни, кроме собственного персонального доминирования. Яркий её представитель – Ельцин, разъедаемый звериной похотью личной власти, и ради этого – жертвующий территориальной целостностью страны, уровнем жизни её граждан, её наукой и культурой, её образованием и перспективами, вообще всем – что не относится к его личной диктатуре.

Ради неё Ельцин и ельцинисты развернули масштабный диффузный террор. Хотя доказано, что правление Ельцина стоило стране большего количества жертв, чем было у Сталина – не будем мелочными. Да, Сталин убил меньше народу, но ведь тоже убивал! Факт! Да, сталинские репрессии скромнее ельцинских или современных американских, но ведь они были, никуда не уйдёшь! Мы же не хотим превратиться в лживых адвокатов, которые выгораживают своего подследственного, живописуя зверства других подследственных!

Тело власти есть тело власти – и оно всегда кроваво. Кроваво тело ельцинской власти или американской правящей масонерии – но кроваво и тело советской власти. И не об этом нужно вести разговор – поскольку террор властей всегда константа истории (а когда его нет – начинается уголовный террор, война всех против всех).

Вопрос в ином: есть ли у власти миссия, кроме самосохранения (притом, что самосохранение – важная и трудная задача любой власти)? Отягощена ли власть цивилизационными перспективами – или же живёт по принципу «после нас хоть потоп»? Эта власть открывает университеты или закрывает их? Всеобщая грамотность, образованность – при ней растут или падают? Экономика, индустрия, техника, наука – развиваются или деградируют? Террор идёт на стройках – или на руинах?

То, что он идёт – не убеждайте меня, он всегда идёт. Любая упорядоченная система – имеет функцию Левиафана, о чём догадался ещё Гоббс. Но он идёт только для того, чтобы пьяная свинья оставалась наверху – или же он обеспечивает возвращение Крыма?

Понимаете, Крым или Абхазия – нечто безмерно более долговременное, чем наша жизнь. Крым, Абхазия, Приднестровье, звёзды и Космос – они были до нас и будут после нас. Мы пришли и ушли – а они остаются. Нет никаких сомнений, что мы все скоро умрём – включая и Путина.



Наше поколение, конечно, уйдёт, и нет никакой возможности этому помешать. Любая паюсная икра или лобстеры, которые мы кушаем – через два-три часа превращаются в кал. И если наши потомки получат от нас Крым – это одно. А если только кал – то совсем другое. Это и есть грань между инфинитикой и локализмом – грань между вечностью и кратковременностью.

Конечно, с точки зрения ОТЦ имеет ценность только та власть, которая развивалась и строила, созидала и совершенствовала, вглубь и вширь, и вверх, до иных планет! И наша пища и наша плоть превращаются в прах и тлен, причём довольно быстро. В них для будущего нет ничего.

И если власть победила только для того, чтобы жрать и тусоваться красиво – то она низводит человечество в ад и в каменный век. А если она побеждает (и кроваво побеждает – не стройте иллюзий!) – чтобы восходить и обеспечить рывок в лучшее будущее, тогда, конечно, она прогрессивна и перспективна с точки зрения ОТЦ.

Одной фразой: если нечто вне времени (неразрывно связанное с вечностью) для неё важнее, чем текущее и кратковременное. Тогда она – ступень в единой лестнице цивилизации. А в ином случае она – провал. И некому будет разбирать окаменевший кал её представителей – насколько качественно они питались и какие деликатесы скушали за завтраком минувшего утра.



Если власть губит культуру чтения и письменности, подрывает авторитет образования и науки, проводит деиндустриализацию и возврат от машинного к ручному труду – то…

То количество её жертв не важно. Ибо её жертвы – все живущие и все грядущие поколения. Вычислять отдельный процент политических жертв дегенеративной власти бесполезно, это всё равно, что мертвецов сортировать. Если власть ничего не построила – то она всех репрессировала.



Если власть сталкивает человека в болото животных инстинктов и низших, звериным мотиваций, если она упивается собственным и национальным бескультурьем, если она во власти животных похотей и устремлений – тогда она чёрная дыра, независимо от географии её ГУЛАГа.

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Легко политической проститутке, в зависимости от заказа, хаять то или иной чужое дело. Главное: никогда нет недостатка в порочащих фактах! Заказали тебе Россию – море фактов по России! Заказали США – море фактов по США! А уж если Китай… вообще без слёз не глянешь!

Но как тяжело, как много ума и усилий требует постановка положительной миссии, продирающейся через тернии звероборьбы особей за власть! Как тяжело найти и обосновать собственную позицию. Не то, чем другие плохие. А то, чем ты сам хорош. Не то, что не нужно делать – а то, что нужно.



Как легко раскритиковать чужую империю – и сделать это в белом пальто, сохраняя дистанцию чистоплюйства! Но как тяжело построить собственную империю, замазавшись и запачкавшись в реальном деле, вляпавшись во власть, как пел Высоцкий – «попробовав на вкус настоящей борьбы»…

Вообразите себе на месте Сталина его записных критиков: академика Сахарова или Солженицына, Познера или Дудя… Что и кого они сумели бы спасти, сохранить – приняв в руки тяжёлый и иззубренный меч державы, «путь прорубая отцовским мечом»? Ну, ведь ясно же, что никого и ничего!

Нас, ныне живущих, не то, что убили бы при таких олухах «вместо Сталина» – нас бы и зачать-то не успели!

Если вы раздираете волчью пасть, рвёте её с хрустом суставов и кровью – как можно заменить эту необходимость спасения маханием крыльев бабочки? Ну, не порвёте волку рот – так он вас загрызёт, и всё! Тут уж крылышками маши, не маши – внутри сомкнувшейся волчьей пасти их узоров всё одно не видно…

Иди, друг, и расскажи Троцкому, как ты боишься крови! Расскажи это Зиновьеву, Каменеву, Бухарину, Рыкову! Деревенскому кулаку-упырю расскажи, как люди должны любить друг друга! Матёрым волчарам, вкусившим и каторги, и человечины – расскажи, в каком месте у тебя «родина страха», чтобы они тебе туда пробку вставили!

Ну, а ежели этих волчар убедил – пообщайся с крокодилами: с Гитлером, с финскими мясниками, подчистую вырезавшими всё русское население Выборга, с польскими садистами, с венгерскими шкуродёрами… С англичанами пообщайся – тоже «интересные» собеседники: может, они вместе с Бенгалией заодно и твою страну английскими методами выморят?

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Над чужими идеалами смеяться всегда легко. Чужие подвиги принижать – всегда просто. Но помните, что так же легко высмеять и ваш собственный, в муках рождённый идеал, так же просто «опустить» и все ваши земные дела.

Цивилизация идёт к звёздам через тернии. И умный человек понимает и то, и другое. И реальность, актуальность далёких звёзд. И остроту, травматизм близких терний. Жизнь может быть построена только на этом. На иных принципах можно выстроить только смерть…

[1] ОТЦ – Общая Теория Цивилизации

[2] Зоомахия – авторский термин, означающий зоологическую борьбу индивидов за доминирование, лидерство, лишённую идейного содержания, касающуюся только персоналий у власти.

Николай Выхин



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