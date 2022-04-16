Как художники рисовали Сибирь
Русские массово пришли в Сибирь во второй половине 16 века. Преодолев «Камень» (Уральские горы), царские войска и отряды казаков стали медленно, но верно продвигаться на восток.
По пути они основывали небольшие крепости, которые затем превратились в крупные города (такие, как Иркутск и Якутск). С тех пор прошло более четырех веков, но даже в наши дни необъятный край еще слабо освоен и заселен.
В эпоху Российской империи Сибирь служила местом ссылки политических противников верховной власти, участников восстаний и бунтов, всякого рода революционеров и анархистов. Вплоть до начала 1960-х годов эта практика применялась и в Советском Союзе.
Сегодня Сибирь — сокровищница России. Здесь хранятся огромные запасы разнообразных полезных ископаемых, включая свинец, платину, торф, уголь, медь, газ, серебро и, конечно же, «черное золото» — нефть.
Сибирские казаки у проведывания новых землиц, 1891 г.Николай Каразин
Густые сумерки, 1889 г.Аполлинарий Васнецов
Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем, 1895 г.Василий Суриков/Русский музей
Освоение русскими новых земель, 1904 г.Клавдий Лебедев/Вологодская областная картинная галерея
Тайга у Байкала, 1900 г.Константин Коровин/Русский музей
Камень Писанный на реке Чусовой, 1877 г.Василий Верещагин
Путешествие Аввакума по Сибири, 1898 г.Сергей Милорадович/Государственный музей истории религии
Кочевье в горах Алтая, 1920-е г.Григорий Чорос-Гуркин/Государственный художественный музей Алтайского края
По Великому Сибирскому пути (В ссылку), 1883 г.Николай Сверчков/Государственный художественный музей Алтайского края
На Телецком озере, 1926 г.Николай Чевалков/Русский музей
Вид реки Селенги в Сибири, 1817 г.Андрей Мартынов/Третьяковская галерея
Озеро Байкал. Скала Малая Колокольня в Бухте Песчаной. 1840-1850 гг.Леопольд Немировский
Озеро Каракол, 1916 г.Григорий Чорос-Гуркин/Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина
Озеро горных духов (Дены-Дерь), 1910 г.Григорий Чорос-Гуркин/Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачёва
Сибирь, 1894 г.Аполлинарий Васнецов/Русский музей
Река Иртыш, 1928 г.Викентий Трофимов/Sovcom
Хан Алтай, 1912 г.Григорий Чорос-Гуркин/Государственный художественный музей Алтайского края
Вид на Никольский монастырь на озере Байкал, 1806 г.Андрей Мартынов
Ночлег в лесу по Охотскому тракту, 1856 г.Леопольд Немировский
Окрестности Улалы, 1900 г.Григорий Чорос-Гуркин/Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
Старый Красноярск, 1914 г.Василий Суриков
Пейзаж, 1930 г.Дмитрий Каратанов/Красноярский краевой краеведческий музей
Сибирские нефтяники, 1980 г.Михаил Омбыш-Кузнецов/В. Герман/Sputnik
Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен