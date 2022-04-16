Этот суровый край всегда привлекал людей искусства своими необъятными размерами, дикой, но прекрасной природой.

Русские массово пришли в Сибирь во второй половине 16 века. Преодолев «Камень» (Уральские горы), царские войска и отряды казаков стали медленно, но верно продвигаться на восток.

По пути они основывали небольшие крепости, которые затем превратились в крупные города (такие, как Иркутск и Якутск). С тех пор прошло более четырех веков, но даже в наши дни необъятный край еще слабо освоен и заселен.

В эпоху Российской империи Сибирь служила местом ссылки политических противников верховной власти, участников восстаний и бунтов, всякого рода революционеров и анархистов. Вплоть до начала 1960-х годов эта практика применялась и в Советском Союзе.

Сегодня Сибирь — сокровищница России. Здесь хранятся огромные запасы разнообразных полезных ископаемых, включая свинец, платину, торф, уголь, медь, газ, серебро и, конечно же, «черное золото» — нефть.

Сибирские казаки у проведывания новых землиц, 1891 г. Николай Каразин Николай Каразин

Густые сумерки, 1889 г. Аполлинарий Васнецов Аполлинарий Васнецов

Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем, 1895 г. Василий Суриков/Русский музей Василий Суриков/Русский музей

Освоение русскими новых земель, 1904 г. Клавдий Лебедев/Вологодская областная картинная галерея Клавдий Лебедев/Вологодская областная картинная галерея

Тайга у Байкала, 1900 г. Константин Коровин/Русский музей Константин Коровин/Русский музей

Камень Писанный на реке Чусовой, 1877 г. Василий Верещагин Василий Верещагин

Путешествие Аввакума по Сибири, 1898 г. Сергей Милорадович/Государственный музей истории религии Сергей Милорадович/Государственный музей истории религии

Кочевье в горах Алтая, 1920-е г. Григорий Чорос-Гуркин/Государственный художественный музей Алтайского края Григорий Чорос-Гуркин/Государственный художественный музей Алтайского края

По Великому Сибирскому пути (В ссылку), 1883 г. Николай Сверчков/Государственный художественный музей Алтайского края Николай Сверчков/Государственный художественный музей Алтайского края

На Телецком озере, 1926 г. Николай Чевалков/Русский музей Николай Чевалков/Русский музей

Вид реки Селенги в Сибири, 1817 г. Андрей Мартынов/Третьяковская галерея Андрей Мартынов/Третьяковская галерея

Озеро Байкал. Скала Малая Колокольня в Бухте Песчаной. 1840-1850 гг. Леопольд Немировский Леопольд Немировский

Озеро Каракол, 1916 г. Григорий Чорос-Гуркин/Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина Григорий Чорос-Гуркин/Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина

Озеро горных духов (Дены-Дерь), 1910 г. Григорий Чорос-Гуркин/Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачёва Григорий Чорос-Гуркин/Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачёва

Сибирь, 1894 г. Аполлинарий Васнецов/Русский музей Аполлинарий Васнецов/Русский музей

Река Иртыш, 1928 г. Викентий Трофимов/Sovcom

Хан Алтай, 1912 г. Григорий Чорос-Гуркин/Государственный художественный музей Алтайского края Григорий Чорос-Гуркин/Государственный художественный музей Алтайского края

Вид на Никольский монастырь на озере Байкал, 1806 г. Андрей Мартынов Андрей Мартынов

Ночлег в лесу по Охотскому тракту, 1856 г. Леопольд Немировский Леопольд Немировский

Окрестности Улалы, 1900 г. Григорий Чорос-Гуркин/Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля Григорий Чорос-Гуркин/Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

Старый Красноярск, 1914 г. Василий Суриков Василий Суриков

Пейзаж, 1930 г. Дмитрий Каратанов/Красноярский краевой краеведческий музей Дмитрий Каратанов/Красноярский краевой краеведческий музей

Сибирские нефтяники, 1980 г. Михаил Омбыш-Кузнецов/В. Герман/Sputnik Михаил Омбыш-Кузнецов/В. Герман/Sputnik

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