«Никогда еще ни одна страна не была завоевана с такой быстротой и таким малым числом людей, как королевство, или царство Сибири, царем Иваном. Больше 100 лет назад некий казак Ермак Тимофеевич, родом из Мурома, со своей дружиной отправился за добычей по реке Волге. Он разбил несколько стругов, принадлежавших царю, после чего был отдан приказ преследовать и поймать его. Он со своими товарищами бежал по реке Каме на Чусовую.

«В одном сообщении, мне присланном из этих краев, рассказывается о завоевании Сибири и присоединении ее к московской короне следующее:

Много, конечно, уже написано на эту тему. Но мало, наверное, кто знает, что по этому поводу написано в книге Николааса Витсена «Северная и Восточная Тартария» . Книга была написана им в 17 веке. Издана еще при его жизни. Один экземпляр этой книги был подарен Петру 1. И хранился (хранится все еще возможно) в ленинградской библиотеке. В первой половине 20 века эта книга была переведена на русский язык эмигрировавшей в Россию голландкой. Так получилось, что я лично знакома с ее дочерью, которая оцифровала эту книгу с рукописей своей матери. Поэтому я уверена, что по крайней мере их работа произведена честно и качественно. Ошибки, конечно, могут быть у самого Витсена. Так как он не был свидетелем и очевидцем тех событий, которые описывает. Вся его книга –это свод различных сведений, присылаемых ему из разных концов света разными людьми. Его работа состояла в том, чтобы перевести все это на голландский язык и систематизировать боле менее по тематике. Поэтому и его рассказ о Ермаке состоит из сообщений разных людей, присланных ему из России.



Это был остров, выше Казани на 500–600 верст, принадлежащий одному знатному русскому купцу по имени Данило Строганов, который основал и город (Некоторые говорят, что этот городок под названием Чертова стоял на островке на рукаве Камы) под названием Строганов, на этом острове, но теперь он разрушен.



Строганов не знал о его разбоях или, может быть, почитая нужду за благо, был вынужден помочь ему, так как был окружен разбойниками. Ермак просил о помощи, чтобы искать спасения в Сибири. Тот [Строганов] снабдил его необходимыми военными припасами, порохом, фитилями и ружьями. С этим он отправился по реке Танга на струге (Это вид судна) до реки Туры.



Там есть место, называемое Япанчин (современный Туринск, это примерно 440км по прямой – прим. мое), в то время населенное тартарами, которых он оттуда прогнал. Ермак с отрядом пошел далее и пришел к городу Тюмени (147 км), который они тоже заняли. А оттуда они пошли по реке Тобол до города Тобола (резиденция князя той страны), который тоже заняли довольно легко. (200 км по прямой)

Оттуда Ермак пошел вверх по реке Иртыш, на 50 миль от Тобола, преследуя отступавшего князя. Он догнал его и обратил в бегство. Здесь он оставался в течение 6 недель и послал около 300 человек из своих людей, чтобы преследовать этого князя и дальше.



Но из этих 300 лишь немногие вырвались из рук тартар, так что Ермак лишь с остальными 200 был вынужден скрыться [на островке] в окружении воды. Он подвергся нападению ночью, был загнан в воду и убит. Из спасшихся его людей около 40 отправились в Московию, чтобы объяснить царю Ивану, как обстояло дело и просить дальнейшей помощи.



Тот немедленно дал 600 человек, с которыми они отправились обратно в Тобол и сохранили за собой это место, укрепив его. Они посылали ежедневно военные отряды до тех пор, пока окрестные Тартары, устав воевать, не сдались добровольно в повиновение царю». Здесь заканчивается упомянутое сообщение.»

Кратное изложение сказанного: некий казак Ермак со своей дружиной, спасаясь от преследования царского правосудия, вышел на Строгонова, и потребовал помочь ему спрятаться от преследования в Сибири. Но вместо этого он, быстро преодолевая большие расстояния, разгонял из встречающихся на пути городов живущих там тартар.



Наконец тартары, видимо уставшие убегать от грозного атамана, быстро разбили всю его дружину в количество 500 человек (жалко не сообщается о количестве жителей тех городов, которые так быстро захватил Ермак) и убили его самого.



Оставшиеся в живых, видимо забыли о первоначальной цели своего пришествия в Сибирь: спасения от царского преследования, быстренько отправились к самому царю, и он, вместо того, чтобы наказать их за их преступления, быстренько дал им 600 человек, чтобы те вернулись в Сибирь и завершили начатое. Что-то явно не стыкуется в этом рассказе..

Читаем дальше:.

«Может быть, правда, что Ермак имел основание воевать с сибирским князем, о чем в приведенном сообщении, которое я передаю, как я его получил, не сообщается.

По другим сообщениям, больше 100 лет тому назад несколько тысяч донских казаков, которые отделились от остальных казаков, вторглись в Сибирь, удачно заняли и удержали эту страну. Потомки их состоят на службе Их Царских Величеств до сего дня, при хорошем жаловании. Они, как и все те, которых теперь посылают в Сибирь на военную службу, по немилости или другим причинам, носят имя сибирских казаков.

В Сибири есть растение под названием коса-трава, о котором говорят, что оно ломает железо.

Фредерик Крижанич, польский монах, который много лет жил в Тоболе, рассказывает в одном сообщении, которое он представил его Польскому Величеству в 1680 г., что семья Строгановых многим содействовала завоеванию Сибири. Они еще живут в этих краях.



Как почетный титул, им позволено подписываться, когда они подают царю челобитные, именем Сирота твой, что значит, как бы вассал, сирота, между тем как другие дворяне подписываются «холоп твой», что значит раб. Эта семья носит еще название мужик, то есть, крестьянин, преимущественно как почетное имя. Они владеют многими поместьями, которые им были пожалованы в прежние времена Их Царскими Величествами.

Тартарский князь, который потерял Сибирь, держал свой двор в городе Сибир или, как другие говорят, в Тоболе (значит город Тобольск имел раньше еще и другое название -Сибирь -прим мое) . Его звали Кучум. Казаки, которые заняли эту область, разрушили город, и когда умер последний князь Кучум, казаки убили его сына во время обеда (как он, Крижанич, говорит).

Продвигаясь по реке Томь, выше Оби, до ее начала, встречаются места, где перетаскивают барки по небольшому участку земли и так их переправляют до реки Енисей. Так это происходит и у устья реки Кеть. Здесь заканчивается сообщение этого духовного лица.»

Так рисует Василий Иванович Суриков взятие Тобольска:



Вполне себе сформировавшийся город по временам 16 века.

Тобольск на рисунке Н. Витсена, 17 век:

А также другие сибирские города:

По виду эти тартарские города, по-моему, ничем не отличатся от русских городов того времени, включая и внешний вид культовых сооружений – все они выглядят как обычные православные храмы.



Например:

Или все художники рисовали то, что не соответствует действительности? Понятно, что сам Витсен этих городов не видел, но он рисовал свои рисунки по присланным ему рисункам. Перерисовывал их, одним словом.

В Википедии написано, что:

город Тобольск основан в 1587 году как центр освоения Сибири.

Тюме́нь — первый русский город в Сибири, основан в 1586 году.

Туринск основан 30 января 1600 года как острог на месте разрушенного Ермаком древнего поселения Епанчин

Понятно, значит, начало основания города считается, в общем-то, не с началом закладки первого дома, а с момента, когда эти города стали официально принадлежать Их Царским Величествам.

Но я отвлеклась, а у Витсена есть еще много чего сказать по поводу Ермака и не только его:

«Следует другое сообщение о роде Строгановых, или Строганова, и завоевании Сибири, как мне прислали из ближайших краев

«Происхождение богатых крестьян, по имени Строгановы, в России таково: их предок был родом из страны Золота, или Золотой Орды, расположенной недалеко от Астракани, и был сыном тамошнего царя. Он пожелал перейти в христианскую веру и отправился в Россию, где был крещен по греческому обряду.



Царь России выдал за него собственную дочь. Когда этот Строганов женился и стал жить в России, тартары были этим очень недовольны и за это начали войну с русскими.



Царь послал самого Строганова с войском против этих тартар. Тартары случайно захватили его в плен и исстрогали его тело и так умертвили его, ибо Строганов значит по-русски «строганный». Он оставил свою беременную жену, и она родила сына, которому дали прозвание Строганов, и все его потомки называются Строгановы до настоящего времени.



Этот старый Строганов привез в Россию, как говорят, счеты, или арифметику, которые они еще употребляют до сего дня. Это костяные бусинки, нанизанные на железные прутики.

(т.е. тартарин Строганов привез в Россию (из Тартарии?) арифметику, потому что в России такого еще не было? -прим. мое)

Вот, что пишет о Строгоновых Википедия, ссылаясь опять же на Витсена:

«Стро́гановы (Строгоновы) — род русских купцов и промышленников, из которого происходили крупные землевладельцы и государственные деятели XVI—ХХ веков. Выходцы из разбогатевших поморских крестьян.

По одной версии, которая происходила от голландца Николая Витсена, который в свою очередь взял ее у купца Исаака Масса, фамилия происходит якобы от татарина, принявшего в христианстве имя Спиридон.



Этот Спиридон женился на родственнице московского князя Дмитрия Донского, но в дальнейшем попал в плен к татарам и за свое нежелание вернуться в прежнюю веру подвергся мученической кончине — хан приказал «привязать его к столбу, тело на нем изстрогать, а потом, всего на части изрубя, разбросать», что и «делом было тотчас исполнено».



После гибели Спиридона, произошедшей в 1395 году, родился у него сын, названный Кузьмой (Козьмой), который получил в память об обстоятельствах смерти отца фамилию Строганов (Строгонов). Эту версию отверг уже Н. М. Карамзин, который, не отрицая происхождение Строгановых из Золотой Орды, посчитал басней факт строгания.

Другая версия выводит род Строгановых от новгородцев. Эту гипотезу выдвинул Н.Г Устрялов, который работал в строгановском архиве для составления по заказу графини С. В. Строгановой родословия Строгановых. Управляющий пермским имением Строгановых Ф. А. Волегов уточнил, что Строгановы происходят от Спиридона, внук которого Лука Кузьмич дал средства на выкуп из татарского плена московского князя Василия темного» источник

Так возможно выглядел Аника Фёдорович Строганов –основатель богатства рода Строгановых:



«Далее, эти Строгановы были первыми, открывшими Сибирь. Они помогли одному разбойнику, по имени Ермак Тимофеевич, оружием и припасами.



Этот [разбойник] прибыл на судах вверх по Чусовой и так как он не мог подняться выше, чем до реки Утка, потому что река Чусовая там мелеет, то он переволок суда по земле и прибыл в Сибирь, где он, после многих стычек, продвинулся до реки Тобол. Но наконец, ночью, тартары напали на него.



Проснувшись, он намеревался бежать к своим судам на реке. Но так как он был тяжело вооружен, одет в кольчугу, то когда он хотел вскочить в свою лодку, то просчитался и погрузился, как камень, в воду. Тела его не могли найти.

Часть его оставшихся в живых товарищей вернулась из Сибири домой той же дорогой, по Чусовой, и они сложили, говорят, свои сокровища там в одной горе. Эта гора очень крутая и высокая. В обрыве у нее есть пещера, как я сам видел. Русские называют эту гору и сейчас Ермакова гора, или Ермакгора, что значит гора Ермака.



Некоторые русские, с которыми я беседовал, заходили внутрь неё для поиска сокровищ, которые могли туда быть положены. Они спускались на веревках, с опасностью для жизни, в эту пещеру, но, хотя долго разрывали землю, ничего не нашли, кроме старого оружия, стрел, копий и других вещей малой ценности.

На реке Чусовой, которая впадает в Каму, вверх по реке около 200 верст, стоит городок, принадлежащий Строгановым, под названием Нижнее Усолье.



За несколько миль оттуда, на противоположном берегу, стоит другой городок, Верхнее Усолье, или Усолье Камское, о котором многие говорят, что он стоит лишь на расстоянии 2–х миль от первого Усолья, тоже принадлежащего этой семье. Почти вся земля на обеих сторонах реки принадлежит им.



Там нагружают много соли, которую в основном увозят к Нижнему, или Нижнему Новгороду, и по всей России. Оттуда, вверх по реке на расстоянии 25 верст стоит городок под названием Камассина. Оттуда примерно в 20 верстах, на левом берегу, стоит упомянутая Ермакова гора. Тут же, на расстоянии 30–40 верст, живут вогуличи, или вогулы, имеющие дома и жилища. На расстоянии примерно 6 или 7 верст вверх по реке лежат суда этого Ермака*, хотя истлевшие, но хранящиеся как память.

Здесь заканчивается это сообщение.»

(Интересно, что все сообщения в чем-то сходятся, а в чем-то говорят совсем о разном. Возможно, были известны какие-то ключевые моменты, а пробелы рассказчики заполняли своей фантазией? -прим. мое)

Материалы для статьи я получила из имеющейся в свободном доступе в интернете книги Николасса Витсена “Северная и Восточная Тартария”.

i_mar_a



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