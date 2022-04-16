Брифинг Минобороны России (16.04.2022 г.)
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.
В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Среди них уничтожены:
▫️ в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения;
▫️ в районе Николаева два склада ракетно-артиллерийского вооружения;
▫️ на юго-востоке Полтавы центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи;
▫️ южнее Полтавы база хранения зенитно-ракетного вооружения;
▫️ в населенном пункте Гусаровка район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
Российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25.
Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811-ти объектам, в том числе: 43-м пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760-ти районам сосредоточения живой силы противника.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2146 единиц специальной военной автомобильной техники.
МИД России внес Джонсона и Мэй в стоп-лист
16 апреля 2022, 12:30Текст:
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Элизабет Трасс, главы министерств и экс-премьер Тереза Мэй были внесены министерством иностранных дел России в стоп-лист.
п.с. это если бы Сталин в 1943 только назвал Гитлера и Гебельса врагами -а мы недавно водили их в МГУ и МГИМО читать лекции..