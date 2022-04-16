◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.



В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Среди них уничтожены:



▫️ в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения;



▫️ в районе Николаева два склада ракетно-артиллерийского вооружения;



▫️ на юго-востоке Полтавы центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи;



▫️ южнее Полтавы база хранения зенитно-ракетного вооружения;

▫️ в населенном пункте Гусаровка район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.



Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.



Российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25.



Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811-ти объектам, в том числе: 43-м пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760-ти районам сосредоточения живой силы противника.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2146 единиц специальной военной автомобильной техники.