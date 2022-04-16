Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Брифинг Минобороны России (16.04.2022 г.)

153 1

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Среди них уничтожены:

▫️ в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения;

▫️ в районе Николаева два склада ракетно-артиллерийского вооружения;

▫️ на юго-востоке Полтавы центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи;

▫️ южнее Полтавы база хранения зенитно-ракетного вооружения;

▫️ в населенном пункте Гусаровка район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
 
Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны  в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25.
 
Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811-ти объектам, в том числе: 43-м пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760-ти районам сосредоточения живой силы противника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов,  246 зенитных ракетных комплексов, 2246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2146 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/14420
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Брифинг Минобороны России (24.03.2022 г.)
Специальный брифинг Минобороны России по вопросам катастрофы рейса MH17 в небе Украины
Брифинг Минобороны России (30.03.2022 г. Вечер)
Брифинг Минобороны России (30.03.2022 г.)
Брифинг Минобороны России (21.03.2022 г.)
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 23121 19259
    марина 21 мин. назад

      МИД России внес Джонсона и Мэй в стоп-лист
      16 апреля 2022, 12:30Текст:
      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Элизабет Трасс, главы министерств и экс-премьер Тереза Мэй были внесены министерством иностранных дел России в стоп-лист.
      п.с. это если бы Сталин в 1943 только назвал Гитлера и Гебельса врагами -а мы недавно водили их в МГУ и МГИМО читать лекции..

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru