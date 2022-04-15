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Брифинг Минобороны России (15.04.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
 
◽️ В городе Мариуполь группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат «имени Ильича».
 
Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

❗ Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории.
 
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

Также в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черновый Сокол сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.
 
В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены семь объектов противника. Среди них:

◽️ в районе Ясеновое уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и пункт временной дислокации украинского националистического формирования, в том числе до 20-ти единиц бронетанковой техники и до 50-ти националистов;

◽️ в районах населенных пунктов Дергачи, Новоелизаветовка, Повстанское уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения;

◽️ в населенных пунктах Николаев и Парутино уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.
 
Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наёмников польской частной военной кампании. Уничтожены до 30 польских наёмников.

Также нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, в том числе: 12-ти пунктам управления, 176-ти опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, подавлено 12 огневых позиций артиллерии.
 
Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 13 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 10 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Армейской авиацией в районах Гусаровка и Волобуевка уничтожены скопления живой силы и украинской военной техники, в том числе: три опорных пункта, 9 единиц бронетехники и автомобили различного назначения.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2110 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Источник: https://t.me/mod_russia/14382
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18326 9282
    BlackCat 12 мин. назад

      Украинская армия сосредотачивает основные усилия по нанесению флангового удара по российской группировке войск в районе Харькова и разгрому подразделений ВС РФ в районе Херсона.

      Предполагаемый замысел украинского генштаба (по американскому экспертному мнению):

      ВСУ предполагает сдерживать российский удар при помощи трех легких (вдбр, дшбр и мотопехотной) бригад;

      к имеющимся в районе Харькова трем бригадам (4-й, 17-й танковым и 92-й механизированной) планируется переброска еще четырех бригад из Киевской и Черниговской областей (72-й и 93-й механизированных, 10-й гпбр и 46-й дшбр), которые должны нанести удар во фланг российской группировке войск в районе Изюма.

      В районе Николаева ВСУ планирует нанесение второстепенного удара, для чего планируется перегруппировка двух бригад (5-й танковой и 122-й механизированной) из района Одессы к двум имеющимся в районе Николаева (80-й дшбр и 124-й территориальной).

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