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Священное право частной собственности

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Во время своего выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне помощник президента США по национальной безопасности Салливан рассказал, что в Белом доме не собираются возвращать арестованные активы российских бизнесменов. «Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», – заявил он.

В принципе, это все что нужно знать про такую эфемерную конструкцию как "священное право частной собственности".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7558859.html
Метки: деньги, Запад, США, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30122 6590
    Русофил 41 мин. назад

      “священное право частной собственности” для СOГРАЖДАН а не для предателей.
      Рим предателям не платит.
      И этo ИХ дoллары.
      А рубьли oни не атымают

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