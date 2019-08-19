США, Россия и право собственности

Либералов и сторонников «общечеловеческих ценностей» прошу сразу отойти от монитора. Чтобы не нарушить их устоявшийся порядок вещей. Ведь одним из главных либеральных постулатов является «священное право частной собственности». Никто не может быть лишен собственности, кроме как по решению суда.

А главной цитаделью либеральных ценностей являются США. Так вот именно здесь на протяжении уже почти трех лет право собственности грубо попирается. Властями США! Помимо этого, налицо и грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических представительствах. Но сегодня так много новостей, что даже самые важные из них быстро забываются и уходят куда-то в глубину нашего подсознания. Поэтому — будем вспоминать.

В конце 2016 года, ещё при Бараке Обаме, Вашингтон обвинил Россию во вмешательстве мифических «русских хакеров» в выборы. Через полтора года, в марте 2018-го, Дональд Трамп обвинил Россию в «отравлении Скрипалей» в Лондоне (!) и на этом основании продолжил делать то, что начал его предшественник. Нарушать принципы дипломатических отношений и право «священной частной собственности».

Речь идет о том, что под надуманными предлогами власти США лишили Россию шести объектов собственности на территории Штатов.

Это:

1. Здание Генконсульства в Сан-Франциско.

2. Резиденция генконсула в Сан-Франциско.

3. Торгпредство в Вашингтоне.

4. Резиденция в Сиэтле.

5. Дача российской дипмиссии — поместье Килленуорт на острове Лонг-Айленд на берегу Атлантического океана, недалеко от Нью-Йорка.

6. Дача российской дипмиссии — в штате Мэриленд, на берегу Чесапикского залива примерно в 100 км от Вашингтона.

Что произошло?

Власти США под ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕДЛОГОМ (мифическое вмешательство кого-то куда-то или отравление кем-то кого-то) выселили дипломатических представителей России из принадлежащих РФ по праву собственности зданий!

Например, дача российской дипмиссии на острове Лонг-Айленд была приобретена советским правительством в 1954 г. за 80 тыс. долларов у бывшего губернатора Нью-Йорка Натана Миллера. Вторую дачу СССР приобрел в 1972 г. за 1,2 млн долларов у Джона Раскоба, исполнительного директора компаний DuPont и General Motors.

При этом Вашингтон ведет очень хитрую игру: формально власти США говорят, что права собственности Россию не лишили. Но просто сняли с нее «на время» дипломатическую неприкосновенность. И — не пускают к ней представителя собственника, то есть ни посла, ни генконсула. Никого.

«Американские власти не дают проверить её сохранность. Посол просто не может войти в здание. При этом запрет на посещение объекта никак не аргументируется. «Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается», — подчеркнули российские дипломаты».

Хочется отметить, что право собственности не имеет никакой разницы в смысле, частному лицу или государству принадлежит объект недвижимости. Важен факт, что собственника лишили возможности использовать его под чисто политическим предлогом. Никакого решения суда об изъятии нет и быть не может, так как собственность дипломатическая. Но почти три года на дачах все зарастает бурьяном, деревянные дома не отапливаются, все разрушается и приходит в негодность.

И это происходит в «цитадели» либерального права собственности. Разумеется, российские либералы всего этого не замечают, у них Россия всегда и во всем виновата сама!

Подобного поведения история дипломатии просто не знала. И потому нет механизма отстаивания своих интересов у российской стороны. Нет «суда», в который можно подать, чтобы оспаривать поведение США в сфере двухсторонних дипломатических отношений. Единственный способ отстаивания своих интересов в такой ситуации — это привлекать внимание мировой общественности, дипломатических кругов.

И — «щемить» американцев в ответ.

Так Россия и поступила, ограничив дипломатам США возможность использования дачи в Подмосковье и одного склада в Москве. Проблема в том, что у США нет такого количества собственности в России, как у российского дипкорпуса в Штатах. Нам просто нечего «арестовать» в таких размерах, как это сделали американцы. К примеру, закрытое в Санкт-Петербурге Генконсульство США находилось в арендованных помещениях и просто съехало оттуда, будучи ликвидированным. Нет сомнения в том, что, выбирая инструмент давления на Россию, в Вашингтоне хорошо изучили сложившийся паритет собственности и выбрали самый оптимальный для себя и затруднительный для Москвы путь.

Совершенно очевидно, что, творя такой беспредел, американцы делают это намеренно, а предлоги для таких совершенно невероятных нарушений всех принципов и норм дипломатии просто подбирают для своего алиби.

Но и это ещё не все. За последние годы Штаты постарались нарушить буквально все принципы международной дипломатии. Так, в то же время, когда они «арестовали» чужую, да еще и дипломатическую, собственность, в Вашингтоне развязали самую настоящую травлю посла России в США С. И. Кисляка. Журналисты стали требовать от него отчитываться о своих ежедневных встречах, а американский сайт Politico назвал «самым опасным дипломатом в Вашингтоне».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия, в которых работают российские дипломаты в США, в частности чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк, «травлей»: «Условия, в которых российские дипломаты (работают. — Прим. ред.), они очень непростые. Я думаю, что можно уже на самом деле понять, что эти люди нуждаются в том числе и в моральной поддержке всех нас… Это не информационная кампания, это травля посла Кисляка, натуральная травля».

Дело дошло до того, что президент России был вынужден пояснять американским журналистам очевидные вещи, что дипломатическая служба как раз и предполагает встречи и переговоры!

Но и это ещё не все. Опять-таки уже подзабылось, что некоторое время назад Штаты перешли ещё одну «красную линию» и опубликовали информацию, которая никогда не подлежала огласке между странами. «Были обнародованы конфиденциальные сведения о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего посольства — действующих и бывших. Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны», — говорилось в сообщении МИД РФ. «Но в случае со счетами это уже не просто вопрос «фейковых новостей», а настоящее преступление, в том числе заключающееся в нарушении тайны», — особо отмечает наше министерство иностранных дел.

Американцы обнародовали данные о размере зарплат и тратах российских дипломатов и самих дипломатических учреждений. Речь идет о публикации на портале BuzzFeed о транзакциях российского дипломатического ведомства по запросу специальной комиссии по расследованию «вмешательства» РФ в избирательную кампанию в США, говорилось в заявлении МИД РФ. «Согласно заявлению МИД, сотрудники BuzzFeed признались, что при попытке запросить комментарии от российских дипломатов журналисты использовали контактную информацию из банковских анкет. «Получить подобные данные без санкции соответствующих госорганов США просто невозможно… Посягательство на неприкосновенность счетов посольства России и его работников, обладающих дипиммунитетом, — дело рук официального Вашингтона», — заявили в ведомстве».

Назвать то, что творят США, можно одним словом: беспредел. При этом речь не только о сфере дипломатии и соблюдении права частной собственности. Разглашение конфиденциальной информации, травля посла, вторжения в «отжатую» собственность американских спецслужб. И при всем этом американцы бесцеремонно вмешиваются в дела других государств. А мифическое вмешательство в свои дела используют как предлог для своего дипломатического беспредела.

А вот в дела Китая Штаты вмешиваются вполне реально. Мы намеренно сейчас не будем говорить о вмешательстве Вашингтона в дела нашей страны, хотя таких фактов масса. В качестве примера возьмем именно Китай.

На минувшей неделе гонконгская газета «Та Кун Пао» опубликовала текст и фотографию под заголовком «Вмешательство иностранных сил», из которого следовало, что сотрудница политического отдела консульства США Джулия Идее общается в холле отеля Marriott с так называемыми «лидерами», устраивающими в Гонконге массовые беспорядки. В результате которых заблокирована работа аэропорта, делаются попытки полностью парализовать жизнь огромного города и есть много пострадавших.

В итоге китайские власти потребовали, чтобы США прокомментировали эти сообщения в СМИ. Реакция Госдепа США прекрасна во всей своей первобытной наглости. Вместо извинений официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что публикации официальных китайских СМИ об американском дипломате, которая встретилась с лидерами гонконгского студенческого движения, «превратились из безответственных в опасные». Что они — нет, не встречи с организаторами массовых беспорядков, а публикации о встречах — «должны прекратиться»! В довершение всего Ортагус назвала Китай «бандитским режимом».

Знаете, за что? За разглашение фотографий и личных данных американского дипломата Джулии Идее!

«Я думаю, что публикация личных данных американского дипломата, её фотографий, имен её детей — это поведение бандитского режима. Ответственная нация так себя не ведет. Публикация подобной информации абсолютно недопустима», — заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

«В последующих твитах в пятницу Ортагус написала: «У Китая есть давняя история невыполненных обязательств; в соответствии с Венской конвенцией, участником которых является Китай, они обязаны относиться с должным уважением к нашим дипломатам и консульским сотрудникам и принимать все необходимые меры для предотвращения любых нападок на их личность, свободу или достоинство».

Вашингтону не нравится то, что он делает сам?! Если против США применяют те же самые приемы, которые сами американцы привыкли использовать против своих соперников на международной арене.

В таком случае Госдеп становится в позу обиженной невинности и громко критикует другие страны за то, что он делает сам в их отношении. Но перед нами даже не так называемые двойные стандарты, а искренняя убежденность, что в отношении Вашингтона нельзя применять то, что можно и нужно в отношении Москвы и Пекина.

Не нравится американцам, когда с ними поступают так, как они сами себя ведут… хотя с ними ещё не сделали и половины того, что они вытворяют.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107737