Е.А. Бондарева – известный и признанный специалист по истории русской эмиграции на Балканах, руководитель Центра издательских проектов Фонда исторической перспективы. Новая книга – это и осуществление давней творческой задумки автора, и дань памяти столетию русского Исхода, даты, которую из-за пандемии не удалось отметить должным образом проведением намеченных научных конференций, выставок, реконструкций и других массовых мероприятий.

Удачно избранная структура книги создает цельное представление о культурной атмосфере феномена Русской Сербии. Книга открывается научно-популярным очерком истории русской эмиграции в Югославии, в основе которого результаты многолетнего изучения исторической литературы и документов по этой теме. Любовь к Сербии и глубокое владение материалом позволили живо и интересно рассказать об истории появления русских беженцев в Югославии, их численности, социальном и профессиональном характере, об основных проблемах их жизни, отношении к ним сербского народа и руководителей югославского государства. Много интересных фактов читатель найдет о крестнике императора Александра III югославском короле Александре I, предоставившем русским беженцам приют в своей стране. В книге рассматривается деятельность Русской православной церкви в изгнании, вклад русских изгнанников в развитие науки, образования, архитектуры, театра, балета, их литературно-издательская и общественно-политическая деятельность в период с 1920 по 1945 гг.

Вторая глава книги посвящена поэтам русского Белграда. Представлены биографические очерки и произведения поэтов как уже известных по «Антологии поэзии русского зарубежья». ( М. 1994), так и малоизвестных авторов. В Сербии жили и творили легендарный русский поэт С. Бехтеев, Е. Таубер, племянница Анны Ахматовой Л. Алексеева, А. Дураков, Н. Белавина, Ю. Бек-Софиев. И. Голенищев-Кутузов.

Отмечая широкий жанровый диапазон, Е. А. Бондарева подчеркивает две главные темы, которые проходят через все наследие русских поэтов в Сербии: воспоминания, боль и тоска по утраченной Родине и любовь, благодарность к Сербии, восхищение ее красотой и людьми.

Их стихи рождены русским православным национальным самосознанием, в них рефреном звучат ключевые слова русской культуры: судьба (суд Божий), душа, тоска.

Стихи русских поэтов в книге проиллюстрированы изумительными картинами русских художников-эмигрантов, чьи имена навсегда остались в истории и России, и Сербии. Соединение стихотворных строк и художественных полотен поразительным образом обостряет восприятие и усиливает воздействие и поэтических произведений, и живописи. В третьей главе книги помещены краткие биографические очерки и репродукции картин академика живописи С. Колесникова, внука И. Айвазовского А. Ганзена, Е. Киселевой, Б. Литвинова, А. и В. Васильевых. Отдельное внимание уделяется русской школе иконописи в Сербии и художникам театра.

Талантливо написанный, интересный и познавательный рассказ Е. А. Бондаревой о творчестве русских поэтов и художников, вынужденно оказавшихся в Сербии, убедительно доказывает справедливость вывода автора: русские корни развились в густую и прекрасную сербскую корону. Таланты, рожденные великой Россией, в православной Сербии создавали искусство, которое дышит сердцем, точно передает ощущения эпохи и опыт самой горькой из потерь – утраты Родины.





