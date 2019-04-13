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Сербы помнят: русские герои наводили ужас на врага, помогая братьям-славянам громить прихвостней НАТО (ФОТО)

04:55. 13 апреля 2019 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:
Сербы помнят: русские герои наводили ужас на врага, помогая братьям-славянам громить прихвостней НАТО (ФОТО) | Русская весна

Приходить на помощь единокровным и братским народам стало доброй традицией в русском обиходе со стародавних времён. Быть вместе с обездоленными и терпящими бедствие стараются если не регулярные армейцы, то многочисленные добровольцы Русской земли.

Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Союза добровольцев Донбасса.

142 года назад, 12 апреля 1877 года решением императора Российской Империи Александра II объявлена война Османской империи. Русская армия была направлена в задунайские пределы для освобождения от давнего турецкого гнёта братских христианских народов, проживающих там.

Предвосхитили это вошедшее в века величественное событие мощные добровольческие подразделения, принимавшие открытое участие в сражениях вместе с Сербскими войсками и в составе болгарских повстанческих отрядов против османских орд.

Также подобная помощь находила отклик в обществе, сильнейшую поддержку праведной борьбе за будущее народов Балкан оказывали все неравнодушные люди и общественные круги.

В дальнейшем 12 апреля станет фабулой в историческом хронографе добровольческих движений.

Через 116 лет, 12 апреля 1993 года, состоялась неравная битва на высотах Заглавак и Столац Республики Сербской, где сошлись в бою многократно превосходящие силы мусульманских боевиков и православные войска сербов и добровольцев. При отражении атаки трое русских добровольцев погибли.

Ставший в последствии памятным, этот день был заметной вехой русского добровольческого движения в Югославских войнах.

Именно 12 апреля 1993 года возле боснийского города Вышеград на Заглавке и Столаце, участвуя в контрнаступлении на противника, русские добровольцы понесли потери — трое убитых и трое тяжелораненых.

Армада мусульманских экстремистов и пособников атлантистов была остановлена, а наступление заглохло. Погибшие воины-добровольцы — Константин Богословский, Дмитрий Попов и Владимир Сафонов захоронены на кладбище города Вышеград.

Конец ХХ века стал для сербского народа чередой Отечественных войн, в которых погибли в общей сложности свыше 50 добровольцев России и Польши, Болгарии и Румынии.

Наше жестокое время торжества потребительской отстранённости не стало оправданием для героических людей, которые своим подвигом и жертвой подтвердили братскую поддержку и единство православных народов.

Распад Югославии был долгим, болезненным, кровавым, принеся народам Балкан бесчисленные трагедии и памятные бедствия. Начиная с 1990-ых, на территории исчезнувшей страны постоянно развязывались гражданские стычки, этнические боестолкновения, стравливающие все 6 республик СФРЮ.

Самым кровавым был военный конфликт в Боснии и Герцеговины в 1992-1995 годах, после референдума о независимости (29.02.1992 г.), проведённого без участия сербов.

Итоги этого «плебисцита» лидеры боснийских сербов отказались признавать.

В итоге сербы создали собственную Республику. Гражданская война вспыхнула между боснийскими сербами и боснийцами (хорватами и мусульманами).

Банды мусульман стали атаковать и громить мирные поселения сербов и объекты Югославской Народной Армии. К боям за будущее присоединились сербские ополченцы, кого ЮНА негласно поддерживала и включила в свои ряды.

С первых дней войны русские добровольцы вступали в отряды ополчения сербов, организованными отрядами они стали появляться к осени 1992 года.

К сентябрю того же года в городе сербской Герцеговины Требинье начал свою службу Первый Русский добровольческий отряд. Среди казаков такие предложения распространялись со скоростью молнии и вызывали интерес.

Если к осени 1992 года в Республику Сербскую отправились 40 человек добровольцев, то в реальности желавших послужить гарантами будущего для Балкан выступали в десятки раз больше.

Вышеград стал местом создания Второго Русского Добровольческого Отряда.

Впервые русские добровольцы появились в прекрасном городе на берегу Дрины 30 октября 1992 года. В особенно тяжёлый момент на местных фронтах.

Накануне сербам пришлось отступить от города Горажда, который удавалось удерживать около полугода. Вышеград находится в непосредственной близости от окрестностей Горажде, а значит миномётный и снайперский огонь мусульман-террористов долетал уже и до его окраин. Промедление было чревато падением Вышеграда в ноябре 1992-ого.

Противнику было необходимо соединить под своим контролем разрозненные анклавы Горажде, Жепа и Сребреницу. Бастионом стоял пока ещё лишь Вышеград.

Появление русских добровольцев воодушевило сербские войска и мирных жителей. Второй РДО примечателен тем, что его участники менее 20 лет спустя станут на пути единоукраинской, бандерозападной банды Киева, тоже в апреле, встав на защиту мирных жителей Донбасса, в городе-герое Славянске.

А пока его слава и мощь лишь куётся вместе с войной за сербское будущее Боснии.

По сути, Второй РДО занимал тогда главенствующее положение, поскольку был первым грамотно организованным русским добровольческим объединением со своими командирами, символами, традициями, устойчивым составом и структурой. Год без малого просуществует легендарное подразделение.

По сути, в войне в Боснии 1992–95 гг принимали участие свыше 10 русских добровольческих отрядов, но наиболее эффективными и стратегически успешными считаются Второй РДО, Третий РДО и «Белые волки».

Война закончилась для Боснии Дейтонским соглашением 21 ноября 1995 года, когда на военной базе Соединённых Штатов в Дейтоне, штат Огайо, сербов усадили за стол переговоров. А в августе-сентябре того же года НАТО применила воздушную операцию «Обдуманная сила», закидав бомбами позиции боснийских сербов, фактически подыграв мусульмано-хорватским боевикам. Наступление сербских армейцев и ополчения было остановлено.

Согласно дейтонским соглашениям, были созданы Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, введены пресловутые миротворческие силы под эгидой НАТО. У сербов осталось 49% территории, а у хорватов с боснийцами — 51%.

В общей сложности русские добровольцы войны 1992–95 годов составляли 500–600 человек. Официально известно о 50 погибших русских бойцах.

Появившись здесь в самый тяжёлый момент, наши русские ребята-добровольцы смогли собственной храбростью и самоотверженностью поднять боевой дух сербов, значительно уступавших численностью противнику, оказать моральную поддержку, вдохнуть новые силы, помочь в неравной борьбе с глобалистами отстоять своё пространство на жизнь.

Вышеград чтит память русских добровольцев.

5 ноября 2011 года в городе установили памятник защитникам, погибшим в Отечественных войнах сербского народа 1991-1999 годов.

Примечателен тот факт, что памятник поставлен именно в Вышеграде — в городе, в котором воевало три русских добровольческих отряда (Второй РДО, казачий отряд, Второй ОРДО). Горожане с почтением относятся к монументу, здесь постоянно горят свечи памяти. Одна из улиц Вышеграда носит название «Казачка» в честь казаков, воевавших здесь.

Всего в Сербии установлено три памятника русскому добровольческому движению. Силами Союза добровольцев Донбасса были собраны средства на установку мемориала героям-защитникам, что сложили голову за свободу этой страны во время сербского восстания 1876–77 годов против Османской империи и героям уже современных войн.

Ни одно правительство в РИ, СССР или современной РФ, а также сербское, югославское правительства не удосуживались отметить память о добровольцах.

И вот справедливость восстановлена. Организовывали установку мемориальных комплексов также друзья СДД — сербское подразделение Балканского казачьего войска во главе с атаманом — полковником Воиславом Видаковичем.

На открытии присутствовали Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай и руководитель СДД Андрей Пинчук.

«В этом месте захоронены 700 русских добровольцев. Это огромная цифра. К сожалению, это место было запущено, и мы только сейчас отдали дань памяти русским воинам, которые отдали свои жизни за сербский народ и за Россию. Вот видите, на этом месте стоят три маленьких креста, которые остались от последних захоронений, — произнёс речь на открытии Андрей Пинчук. — Это всё, что осталось от увековечивания памяти русских добровольцев, погибших в 1876–77 годах, и эту память мы, Союз добровольцев Донбасса, сейчас возрождаем».

Александр Бородай заявил: «Мы это делаем потому, что история и память у нас общие. На мой взгляд, сербы и русские — это практически один народ. Мы воевали за Сербию, как бывало уже не раз и в 19, и в 20 веках, а сербские добровольцы воевали и, между прочим, и сейчас воюют в Донбассе за русский народ и за Россию».

Братскую могилу венчают теперь памятники-мемориалы, возвеличивающие их подвиг и знаменующие взаимную поддержку и опору истинных братьев по оружию.

В этом году, на 20-ю годовщину печально известных бомбардировок НАТО, в Сербию 11 апреля прибыла делегация Союза добровольцев Донбасса, чтобы в Белграде принять участие в торжественных мероприятиях и памятных акциях.

С участием делегатов СДД, будут проведены мероприятия в городе Вышеград, Республике Сербской, посвященные Дню памяти русских добровольцев в войне 1992-1995 годов.

Делегацию возглавляет руководитель аппарата МОО «СДД» Алексей Сосонный, позывной «Викинг».

В составе делегации представитель Союза на Балканах, участник добровольческой миссии русских в Югославии Виктор Заплатин, позывной «Горький», член Совета командиров СДД Роман Захаров, позывной «Бумер», представитель Союза добровольцев в Донецкой Народной Республике Анастасия Кузнецова, позывной «Москва».

Итогом этих войн стало исчезновение с карты мира государства Югославия. Её разрозненные части поглотила Европа, присоединив к ЕС, а потом постепенно встраивая в НАТО.

Делегаты увидели в Сербии разбитые остатки бывшего Генерального штаба Республики Сербия. В назидание и для памяти разбитое здание не сносят и не восстанавливают, дабы потомки видели воочию террористические замашки и принципы натовских боевиков.

11 апреля в г. Вышеград представил свою книгу в местном доме культуры российский доброволец Борис Земцов.

А сегодня проводятся мероприятия, посвящённые Дню Российского добровольца, который официально отмечается в Республике Сербской 12 апреля.

Река Дрина, протекающая по Вышеграду — это граница православия, граница между западным миром и славянской цивилизацией, которая поддерживает традиционные ценности.

Недаром именно русские, в том обобщенном понимании этого слова, пришли на помощь сербам в тяжелые годы войны 1992–1995 года, когда помощи не было больше ни откуда, как до этого воевали вместе в 1876–1877 годах, как не оставили и в Первую мировую.

Официальные мероприятия, посвященные Дню русского добровольца, начавшиеся на воинском кладбище у памятника добровольцам, продолжились в местном доме культуры, где демонстрировали фильм «Чужой войны не бывает».

«Русские и сербы — народ одной веры, одних традиций, а самое главное — одних идеалов. Россия как государство очень помогло Республике Сербской, когда не поддержало принятие резолюции, проталкиваемой Западом. Никогда сербы, проживающие на этой земле, не забудут этого», — сказал перед премьерным показом фильма, посвященного русским добровольцам представитель Союза бойцов Республики Сербской.

На воинском кладбище прошла поминальная служба, возложены венки от различных ветеранских организаций Сербии, Черногории и Республики Сербской. 

От Союза добровольцев Донбасса венок к памятнику русским добровольцам возложили руководитель аппарата СДД Алексей Сосонный, представитель Союза добровольцев Донбасса на Балканах, ветеран войны в Югославии Виктор Заплатин. Алексей Сосонный «Викинг» и Виктор Заплатин передали главе города флаг Союза добровольцев Донбасса.

В Республике не забывают о русских, пришедших на помощь своим братьям в трудное время, которые помогли отстоять сербам свои дома, свою землю и свою веру.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1555094529

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