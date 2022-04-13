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Кельты, что звались Скифами / Троянцы в Европе

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Кельты, что звались Скифами и роль беглого троянца в истории Европы.

Автор: Ольга Семёнова-Роттердам
Ведущая: Елена Лёвина

Появляется всё больше доказательств и подтверждений тому, что Скифы – могущественный, высококультурный народ, предтеча славяно-русов, – был древнейшим народом Европы и владел землями по всему Евро-Азиатскому континенту. Выясняется, что кельто-галлы тоже когда-то назывались Скифами и тому есть подтверждение в исторических источниках.

Но почему Скифы стали называться кельтами? Как ни странно, но этому, в значительной степени, поспособствовал беглый троянец по имени Баво. Аристократ и авантюрист, он со своими сторонниками, обогнув Пиренейский полуостров, высадился на побережье современной Бельгии. Так вот Баво и Эней (основатель Рима) – были родственниками…

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#ОльгаСемёноваРоттердам #скифы #кельты #троянцы
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pD5mNG6DUZE
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