Кому суждено держать в руках судьбу половины мира?
Место России в мире – где оно? Станем ли мы младшим братом Китая? Будет ли продолжаться конфронтация в России и США? Нужна ли России Украина? Что тридцать лет назад предсказал, но потом попытался скрыть Джордж Буш-старший? Об этом и не только говорит доктор исторических наук, профессор Владимир Кузничевский. Ведущий – историк Игорь Шишкин.
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“”Россия претендует на ту часть европейского производства и технологий, которые не хотят погибнуть в процессе деиндустриализации Европы из-за дефицита ресурсов. Именно для того, чтобы все не рухнуло слишком быстро и безвозвратно Россия продолжает экспорт энергоресурсов в Европу и не форсирует СВО, давая время владельцам производств смириться с неизбежным и принять правильное решение.
После вынужденного активного хода с началом СВО Россия по всей видимости займёт максимально выжидательную позицию, постепенно и последовательно ликвидируя военную инфраструктуру на сопредельной территории, но стараясь минимизировать потери среди наших войск и мирного населения Окраины. Дело в том, что время очень четко работает на нас, поскольку наша экономика гораздо легче переносит санкции, чем те, кто из наложил. И чем дальше, тем больше будет заметна разница. Даже если предположить полную остановку экспорта в Европу и США со товарищи, то мы просто частично не добудем (оставим на потом, что само по себе в условиях близкого или наступившего пика немалый плюс), частично сожжём (газ). Никаких особых сложностей. Мало, кто понимает, что Россия может совершенно незаметно для экономики потерять примерно 200 ярдов экспортной выручки, ибо это те деньги, которые раньше тупо уходили на Запад в виде экспорта капитала. А что будет на Западе от потери энергоносителей на такую сумму и самих денег, даже не решусь предполагать, но точно не праздник…”
п.с. у Путина нервы крепкие ..не слабее Китая уж точно..