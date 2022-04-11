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Путин поручил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя

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Путин поручил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить продление срока реализации государственной программы Российской Федерации “Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя” на период до 2027 года, предусмотрев для софинансирования её реализации необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете», – говорится в документе.

При этом правительству поручено проработать вопрос о продлении срока реализации этой программы на перспективу до 2030 года. Сделать это необходимо до 30 декабря, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также президент поручил «Промсвязьбанку» открыть отделения в Крыму до 1 октября. Ответственный за это – глава банка Пётр Фрадков.

«Промсвязьбанк» в начале апреля начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. Однако оформить и получить потребительский кредит клиенты на текущий момент могут в отделении банка в Краснодарском крае, а не на территории полуострова.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_poruchil_prodlit_dejstvije_gosprogrammy_razvitija_kryma_i_sevastopola_874.htm
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