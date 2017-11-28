Путин поручил установить ежемесячную выплату на рождение первенца
19:33. 28 ноября 2017 Просмотров - 394 17 коммент. Опубликовал: brahman
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В России введут ежемесячную выплату на рождение первенца, заявил Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.
Пособие на первенца
Пособие будет зависеть от размера прожиточного минимума ребенка, установленного в конкретном регионе. Его будут начислять, пока ребенку не исполнится полтора года. В среднем пособие составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019-м — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля. Выплата будет адресной, нововведение вступит в силу с января. Общие расходы на программу составят 144,5 миллиарда рублей за три года.
Подчеркивается, что введение выплат станет лишь одной из новых мер по поддержке российских семей.
“Нужна активная, последовательная работа по всем направлениям — и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития”, — отметил глава государства.
Материнский капитал
Путин предложил продлить программу маткапитала до 2022 года
Президент предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить возможности его использования. Также Путин высказался за запуск специальной программы ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок. Они смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх шести процентов годовых.
Кроме того, президент призвал повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детям. Он поручил правительству вместе с регионами проработать график реконструкции детских поликлиник, на это потребуется 50 миллиардов рублей.
Ясли и детские сады
Путин отметил, что проблему с местами в детских садах практически удалось решить. Он поручил в кратчайший срок разобраться с очередями в ясли.
“Сейчас заявления поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года”, — сказал президент.
Путин напомнил, что от качества заботы о детях зависит будущее страны.
“Значимость таких направлений, как укрепление института семьи, создание равных возможностей для полноценного развития всех детей, оно остается важнейшим для нас”, — отметил глава государства.
Демографическая ситуация
Путин подчеркнул, что обострение демографической ситуации в России вызвали объективные причины.
Он пояснил, что эта тенденция была предсказуемой, она связана с последствиями предыдущих наложившихся друг на друга глубоких демографических спадов. “Я имею в виду спад во время Великой Отечественной войны и примерно такой же спад в середине 90-х годов”, — добавил Путин.
При этом, по его словам, государство “плотно и последовательно” занимается демографическим развитием.
“Среди мер, которые были введены и работают до сих пор, особую роль сыграла программа материнского капитала… Рождаемость начала расти, иметь в семье двух детей стало устойчивой тенденцией”, — отметил президент.
Он добавил, что младенческая смертность снизилась, благодаря созданию перинатальных центров.
Источник: nashaplaneta.su
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Скоро выборы….
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Нужно стимулировать людей, всё верно.
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Как и обещал, обещаю, что обещал, обещаю и буду обещать!
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Дети рождаются от любви, а не за подачку от…
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подачка только до полутора лет, а дальше сами тащите. когда нет достойной работы, а живешь от зп до зп, какие могут быть дети? Зачем им жить в этом мире, мире в котором правят деньги, где нет морали, совести, чести, где одна пошлость начиная с детских мультфильмов, где каждый хочет обмануть другого, где слуги народа его и обкрадывают, где можно 20 лет обещая возродить страну прикрывать грандиозную разведывательную операцию по развалу своей же Родины? для чего нам их рождать (продавать государству), что бы они стали рабами? пусть лучше пребывают “вне игры”
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Да,Вам лучше оставаться без детей!Детей будут рождать те,кто в состоянии влиять на окружающую жизнь и создавать новое общество.
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Интересный совет. Жаль я не могу дать один тебе, это будет нарушение правил вашего админушки на сайте
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А ты рвани к бандеровцам,они тебя поймут в ненависти к Путину и таким как я.Там всё скажешь,что хочешь,никто не остановит,похлопают азартно.
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Нужно, как при Л.И.Брежневе – завтра знаешь, что всё будет нормально, также через неделю, месяц и т.д.. Тогда жизнь можно было планировать до старости. Тогда и дети пойдут. А сейчас? Планируют свою жизнь Путин и его дочери (это образно, а не лично), национальная экономика работает на эксплуататорский класс.
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Добрый вечер, Брахман. Выложил три статьи. Ждут утверждения уже восемь часов ( я у вас на модерации, как всепропальщик). Если сейчас заметите мой пост… А так, скорее всего – завтра вы их опубликуете ( возможно) , но уже на второй странице. Т.е узнать мнения членов сообщества по поводу выложенного материала и соответственно поделиться тем, что меня волнует …..это вряд ли..
Как можно решить эту проблему ?
С у-м, Серый.
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Хорошие и актуальные статьи размещаете(посмотрел историю) поэтому г-н брахман и не размещает. проект ящик пандоры лишь один из элементов общей системы, общего проекта не имеющего отношения к поиску тайных знаний это в первую очередь политико – эдиологический проект, а потом все остальное
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Спасибо на добром слове. Про Брахмана… так думать не хотелось бы, хотя … некоторые его поступки вызывают недоумение. Возможно, вы правы….
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Если что-то выглядит как утка и крякает как утка – это и есть утка. Не нужно обольщаться. Удивительно, что местных “нытиков” пока вроде не принимают по 282.
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Вот поэтому и не хотелось бы…))
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Планы хорошие, посмотрим, что будет сделано. Надо было это делать раньше, а перед выборами эти предложения выглядят скорее морковкой или клюквой, или лапшой и только чуть-чуть правдой.
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Чего только не было. Майские указы, вывод из офшор, налоговые каникулы, жилье ветеранам и весь этот воз и ныне там. Ну перед выборами нужно какую нибудь хрень пообещать. В нормальных странах эти пособия платятся всем и не по пржиточному минимуму. Хоть так то пусть. А то скоро на выборы ходить не кому будет. Убыль населения за последние три года увеличилась в 50 раз. По этому году будет минус 125-130 тыс. человек. Удивительная наблюдательность на третий год увеличения сокращения населения. И врать с экрана меньше надо. за 25 лет плюса с населением не было. Ноль был не долго. А все остальное минус.
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Для стонот и ненавистников Путина.Вы не в паразитически живущей стране,вы в стране,которая является единственным препятствием на пути паразитов к всемирному концлагерю.Нас ненавидят тысячелетия,на нас нападают постоянно,не дают прожить в мире и ста лет,не стыдно завидовать житью стран всю свою историю паразитирующих на народах мира,разлагающихся духовно на наших глазах?Вам это гниение сладко пахнет?