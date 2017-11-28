Путин поручил установить ежемесячную выплату на рождение первенца

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В России введут ежемесячную выплату на рождение первенца, заявил Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.Пособие на первенцаПособие будет зависеть от размера прожиточного минимума ребенка, установленного в конкретном регионе. Его будут начислять, пока ребенку не исполнится полтора года. В среднем пособие составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019-м — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля. Выплата будет адресной, нововведение вступит в силу с января. Общие расходы на программу составят 144,5 миллиарда рублей за три года.Подчеркивается, что введение выплат станет лишь одной из новых мер по поддержке российских семей.“Нужна активная, последовательная работа по всем направлениям — и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития”, — отметил глава государства.Материнский капиталПутин предложил продлить программу маткапитала до 2022 годаПрезидент предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить возможности его использования. Также Путин высказался за запуск специальной программы ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок. Они смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх шести процентов годовых.Кроме того, президент призвал повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детям. Он поручил правительству вместе с регионами проработать график реконструкции детских поликлиник, на это потребуется 50 миллиардов рублей.Ясли и детские садыПутин отметил, что проблему с местами в детских садах практически удалось решить. Он поручил в кратчайший срок разобраться с очередями в ясли.“Сейчас заявления поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года”, — сказал президент.Путин напомнил, что от качества заботы о детях зависит будущее страны.“Значимость таких направлений, как укрепление института семьи, создание равных возможностей для полноценного развития всех детей, оно остается важнейшим для нас”, — отметил глава государства.Демографическая ситуацияПутин подчеркнул, что обострение демографической ситуации в России вызвали объективные причины.Он пояснил, что эта тенденция была предсказуемой, она связана с последствиями предыдущих наложившихся друг на друга глубоких демографических спадов. “Я имею в виду спад во время Великой Отечественной войны и примерно такой же спад в середине 90-х годов”, — добавил Путин.При этом, по его словам, государство “плотно и последовательно” занимается демографическим развитием.“Среди мер, которые были введены и работают до сих пор, особую роль сыграла программа материнского капитала… Рождаемость начала расти, иметь в семье двух детей стало устойчивой тенденцией”, — отметил президент.Он добавил, что младенческая смертность снизилась, благодаря созданию перинатальных центров.

Источник: nashaplaneta.su