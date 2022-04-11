◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.



В воскресенье 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил.



В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новосёловка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ».

Также в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

В результате нанесения высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка – 2 и Ивановка Донецкой области уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25.

Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй Поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа «Валькирия» в районе населенного пункта Калининское Николаевской области.

В районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.



◽️ Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 78 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники.