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Брифинг Минобороны России (11.04.2022 г.)

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◽️  Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.

В воскресенье 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новосёловка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ».

Также в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

В результате нанесения высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка – 2 и Ивановка Донецкой области уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25.

Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй Поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа «Валькирия» в районе населенного пункта Калининское Николаевской области.

В районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.

◽️ Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 78 военных объектов Украины. Среди  них: три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

  Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/14230
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 16825 15279
    Руса час назад

      Лавров: Спецоперация на Украине призвана положить конец курсу США
      на доминирование в мире
      https://yandex.ru/turbo/ura.news/s/news/1052544901

      • 22967 19121
        маринаРуса час назад

          Гораздо интереснее почему Сурков под домашним арестом…а где Бородай с Царьградом ,а где Кудрин сбежавший в Тель- авив и обещавший вернуться….Сурков -ведь курировал из АП Украину ,а это млрд дол..https://www.youtube.com/watch?v=DtqOqRJ0eug&t=100s

          • 16825 15279
            Русамарина час назад

              Кудрин сообщил, что он скоро вернется в РФ, а об остальных
              ничего вам сказать не могу, не в курсе.
              В Госдуме предложили запретить выезд чиновникам за границу,
              кроме госзадач.

            • 30100 6568
              Русофилмарина 42 мин. назад

                Ты пагади.
                Сейчас как в 1941 гoняют танки пo кругу пoка ресурс мoтoра не закoнчится.
                5000-6000 до кап ремонта, после кап ремонта 5000 до списания. Что-то в этом районе. (Для Т72).
                В реальнoсти меньше.
                Этo не Мерседес буржуинский как у КТ.
                Так шта.
                Всякo мoжет быть

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