Брифинг Минобороны России (09.04.2022 г.)
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.
◽️ В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области.
◽️ В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель
МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения.
◽️ Российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка.
◽️ Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.
◽️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.
◽️ По подтвержденным данным, киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.
◽️ Обращаю внимание, что подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад.
◽️ Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей.
◽️ Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России».
◽️ При этом в качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих.
◽️ Данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ.
Озвучен сценарий операции “Донецкая дуга”.
Освобождение Славянска и Краматорска станет для ВСУ началом конца:
https://www.mk.ru/politics/2022/04/08/ozvuchen-scenariy-operacii-doneckaya-duga-nachnetsya-so-dnya-na-den.html