Провокация в Краматорске
Коротко по Краматорску.
1. В результате прилета тактической ракеты по вокзалу Краматорска убито 30 и ранено около 100 гражданских лиц.
2. Украина сразу заявила, что это Россия обстреляла людей спешивших эвакуироваться и это был "Искандер" с кассетной боевой частью.
3. Когда появились фотографии фрагментов ракеты, то оказалось, что это "Точка-У", которую используют ВСУ. Зеленский после этого переобулся и начал утверждать, что это это не "Искандер", как вещали Арестович и Кириленко, а "Точка-У", только российская.
4. В ВС РФ "Точки-У" официально сняты с воооружения ракетных бригад в связи с переходом на "Искандеры". Нет ни одного видео с боевым применением "Точек-У" ВС РФ или армий ДНР и ЛНР на Донбассе (даже если допустить, что их начнут доставать с баз длительного хранения) В тоже время масса видео боевого применения "Искандера" и других типов ракет. В тоже время, Украина применяет повсеместно "Точки-У", в том числе и для удара по Донецку, где СБУ специально под этот удар собирало митинг через подставных людей в соц.сетях.
5. Ракета, предположительно, прилетела с юго-запада. По одним данным. была сбита. По другим – сработала штатно. На ракете всему была надпись "За детей"
6. Стоит также отметить, что население Донбасса, в том числе Славянска и Краматорска рассматривается ВСУ нелояльное (на Украине жители Донбасса фактически лишены избирательных прав), поэтому им легко можно пожертвовать.
…На ракете всему была надпись “За детей” …
…
Погибли в основном женщины и дети.
Площадь привокзальная усеяна трупами невинных людей.
Крики, стоны, плач…
…
Пожалуй жестоко, но командира расчета ОТРК, запустившего данную ракету на следующей бы и вернуть в сторону позиций ВСУ.
Привязанным живьем к Точке-У.
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Минуснул нечаянно.
Хам и пошляк. Соври что это была глупость, иначе разлюбит.
Не. Этот раз правда нечаянно.
чем с ниякими лучше одной…
разрешаю минусовать -хоть так ты отстранишь меня от котов -правда минусуй,все равно меня не устраивает такое ,но пока только удивляет..
А точки У работает на солярке???
“Ранее львиная доля рынка ГСМ в стране Украине принадлежала Минску и Москве. Теперь ситуация сильно изменилась – российская армия планомерно уничтожает НПЗ и топливные базы Украины. Кто снабжает украинские самолеты и танки топливом и как ВС России могут воспрепятствовать этому?
Российские военные в среду и четверг высокоточными ракетами воздушного и морского базирования уничтожили четыре крупных базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районах Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. С этих баз снабжались топливом украинские подразделения под Харьковом, Николаевом и в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Кроме того, российские войска уничтожили базы ГСМ в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. Чуть ранее высокоточной крылатой ракетой «Оникс» была взорвана база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины.
Помимо этого, ВС РФ уничтожили в Харьковской области хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники. Также были нанесены удары по хранилищам с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – крупнейшего предприятия по производству нефтепродуктов на Украине. Отсюда осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны, сообщает РИА «Новости».
Всего на территории Украины расположено шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов: Кременчугский, Лисичанский, Херсонский, Дрогобычский, Одесский и Надворнянский. Судя по информации из открытых источников, все они теперь недействующие, кроме, возможно, Кременчугского.
Тема топливного голода ВСУ находится в фарватере постоянного внимания не только украинского руководства, но и его западных союзников. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о поставке нефти и нефтепродуктов, не указав, правда, в какие сроки и в каком объеме будут осуществляться поставки…
п.с. если все разбиты так как Бенин завод -только хранилища на обочине ,то ГСМ у них возможен еще ,.Да и поставки нефти реверсом ,кто знает вопрос ???