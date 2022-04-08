В рамках проекта «Архивы помнят всё!..» Минобороны РФ опубликовало на своём сайте новые рассекреченные материалы о свидетельствах преступлений украинских националистов на Западной Украине во время Великой Отечественной войны.

Многочисленные группы бандеровцев совершали разбойные нападения, пытали и жестоко убивали красноармейцев и мирных жителей. Всё это подтверждают сохранившиеся документы: донесения, справки политотделов военных комиссариатов.

В частности, в справке политотдела Львовского областного военного комиссариата от 14 августа 1948 года есть данные о том, что жестокость националистов была обусловлена их политической программой: в документах, изъятых у убитого бандеровца, членам УПА* даётся инструкция усилить террор против русских, украинцев и членов совпартактива.

Кроме геноцида, бандиты пытали пленных советских солдат. Свидетельство об этом содержится в докладной записке члена военного совета 1-го Украинского фронта начальнику ГлавПУРККА о ходе ликвидации бандформирований бандеровцев. Согласно документу, автомобиль с советскими военнослужащими попал в засаду боевиков, после чего советские военнослужащие были изуверски искалечены и убиты.

Сотрудники НКВД также становились жертвами преступлений украинских националистов, что подтверждается донесением политотдела Тернопольского ОВК от 20 марта 1945 года. Банда боевиков в количестве 150 человек напала 30 января 1945 года на село Усть-Зелёное в Коропецком районе, где убила 23 поляка, разогнала находившийся в селе истребительный отряд РО НКВД, подожгла здания сельсовета и участка РО НКВД и захватила оперуполномоченного лейтенанта Нестеренко. Офицер был подвергнут зверским пыткам и замучен до смерти.

Идя на преступления, украинские националисты предпочитали переодеваться в форму военнослужащих Красной армии, тем самым намереваясь очернить советское командование. В донесении начальника политуправления Прикарпатского военного округа от 31 июля 1946 года отмечаются как характерные для бандеровцев следующие действия: «Они, встретив военнослужащих Красной армии, убивают их, предварительно издеваются над ними, забирают одежду, документы, ордена и медали».

Примечательно то, что бандиты совершали свои преступления не только на территории СССР, но и за рубежом. Донесение политического управления Центральной группы войск от 13 ноября 1937 года сообщает о том, что в Австрии были замечены вооружённые группы бандеровцев.

Некоторые материалы описывают ход операций, проводимых частями Красной армии и органами внутренних дел, по выявлению и ликвидации украинских националистических банд. Так, в докладной записке начальника войск НКВД по охране тыла 1-го Украинского фронта о результатах борьбы с бандитизмом на территории западных районов Львовской области за период с 22 августа по 7 сентября 1944 года говорится, что органы НКВД для уничтожения националистов внедряли в их банды широкую агентурную сеть, с помощью которой устанавливалось их местоположение. В результате этой работы удалось ликвидировать 36 банд, уничтожить 3 217 и пленить 1 098 националистов.

Минобороны РФ рассчитывает, что публикация архивов поможет сохранить историческую память и правду о преступлениях националистов, которые действующий киевский режим в последние годы намеренно предавал забвению.

По материалам сайта Минобороны РФ, ТАСС, НТВ, «Известий»