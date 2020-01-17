Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Польши Варшавы от немецко-фашистских оккупантов

На интернет-портале Минобороны России к годовщине освобождения войсками Красной Армии столицы Польши Варшавы от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.

Варшава была освобождена войсками Красной Армии 17 января 1945 года. О том, какими масштабными и кровопролитными были бои за город свидетельствует одно только перечисление отличившихся соединений и частей: список их растянулся на целую страницу Приказа Верховного Главнокомандующего от 17 января 1945 года №223 об освобождении Варшавы, присвоении отличившимся частям наименования «Варшавских» и о проведении салюта в Москве в честь победителей «двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий». В приказе также подчеркивается роль 1-й Польской армии, принимавшей участие в освобождении города.

О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной Армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта «Об артобеспечении прорыва обороны противника войсками 1 БФ с плацдармов южнее г. Варшавы». В альбоме собраны уникальные фотографии прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки.

О самоотверженности, героизме и отваге воинов Красной Армии рассказывают опубликованные в разделе наградные документы.

Так, капитан Николай Акишин, командир 1-го стрелкового батальона 447-го стрелкового полка, со своими бойцами прорвал глубоко эшелонированную оборону противника, занял четыре линейные траншеи, уничтожив при этом 150 гитлеровцев, захватил три тяжелых миномета, восемь орудий и прочую технику. «В бою был трижды ранен, не покидая поля боя, пока контратаки противника не были отбиты», – свидетельствует наградной лист. Отважный офицер удостоен высокого звания Герой Советского Союза.

Мужество и доблесть проявил гвардии капитан Зия Буниятов. Подразделение под его командованием одним из первых форсировало реку Пилица и удерживалось на левом берегу до подхода подкрепления. Бойцами Буниятова были захвачены в плен и уничтожены значительные силы противника. «За проявленные мужество и геройство в боях, достоин присвоения звания Герой Советского Союза».

В представленных архивных документах особое место занимают свидетельства варварства, чудовищных зверств и разрушений, совершенных немецкими оккупантами в городе и его окрестностях. Отступая из Варшавы, они уничтожали все на своем пути:

«Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного не поврежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков»,– говорится вполитдонесении в ГЛАВПУРККА. Особо ужасающими строками данного документа являются те, что описывают место захоронения поляков прямо на улицах города: «На улице Окопов есть могильные холмы, по словам жителей, тут захоронено до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков».

Вместе с тем, архивные документы говорят об искренней теплоте и неподдельной радости, с которыми встречали Красную Армию поляки на освобождаемых территориях. В донесении Начальнику Главного политического управления Красной Армии написано о радушии при встрече освободителей жителями Варшавы и остальной Польши: «Красную Армию и войско Польское люди встречают восторженно, часами стоят на улицах и площадях, горячо приветствуют проходящие войска». Также в донесении отмечена популярность советских солдат и офицеров среди населения: «Стоит только обратиться к кому-либо из жителей, как вокруг него образуются толпы народа».

Для восстановления экономики поруганной Польши со стороны Советского Союза была оказана огромная поддержка, о чем свидетельствует Справка «Об оказанной помощи населению Польской Республики 1-м Белорусским фронтом с августа 1944 года до мая 1945 года и группой Советских оккупационных войск в Германии с мая по декабрь 1945 года».

«Помощь польскому населению оказывалась воинскими частями, комендатурами, складами, Управлениями и отделами Штаба 1 БФ … путем безвозмездной передачи представителям местных польских властей продовольствия, имущества, скота, неубранных посевов, а также восстановлением разрушенных немецкими оккупантами народно-хозяйственных объектов и сооружений» – говорится в документе.

Оказывалась помощь польскому населению и в медицинском отношении. Из той же справки ясно, что, например, жителям предместья Варшавы – Праги – был передан железнодорожный вагон ценнейших медикаментов, около трех тысяч жителей было госпитализировано в армейских госпиталях фронта.

В разделе размещены рассекреченные документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков на польской территории. Особый интерес пользователей заслуживают показания немецкого военнопленного ефрейтора Веймана, очевидца немецких погромов в Варшавском гетто. Военнопленный дал показания о кровавых погромах, унижениях, голоде и количестве убитых:

«Снабжение продовольствием было настолько ничтожным, что тысячи евреев очень скоро начали умирать с голоду. Но этого казалось недостаточным, поэтому каждые восемь недель они устраивали облавы, вывозили евреев в товарных вагонах в лес, там заставляли раздеться догола и расстреливали тысячами человек».

Но также в данном документе записаны показания о том, как евреи дали отпор эсесовской машине убийств.

«Когда эсесовцы попытались проникнуть в ворота гетто по ним открылся пулеметный и ружейный огонь… Развернулись настоящие уличные бои. Я видел, как люди выбрасывались из окон горящих домов… Эта резня далась немцам нелегко, евреи сражались героически». Число убитых евреев оценивается в 30 тысяч человек.

На территории оккупированной Польши нацистами были созданы несколько концлагерей, которые предназначались для массового уничтожения людей. После командировки в лагерь смерти Треблинка, который был создан в июле 1942 года между Варшавой и Белостоком, корреспондент армейской газеты «За Родину» докладывал начальнику политотдела 70-й армии, что наряду с евреями, цыганами, поляками и другими в «душегубке» умертвили не менее 500 англичан и американцев:

«Из рассказов ясно, что в июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремную площадь для обмена с военнопленными…» – однако, собравшихся отвезли в лагерь, куда ранее были свезены все евреи – «были наравне с тысячами других, немедленно направлены в т.н. баню, где и умерщвлены».

Историческую ценность представляют впервые опубликованные документы о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной Армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944—1945 годах. Как свидетельствуют донесения органов политуправления фронтов, участвовавших в боях за Польшу, руководство Армии Крайовойв занятых советскими войсками районах ещё до начала боев за Варшаву начало организацию подпольной работы с целью дезорганизации местных органов управления и подготовки к силовому захвату власти. А уже в мае 1945 года ячейки Армии Крайовой развернули террор против военнослужащих Красной Армии и местного населения.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Варшавы из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Полные версии документов можно увидеть на сайте Минобороны РФ.

Источник: https://nstarikov.ru/minoborony-rossii-opublikovalo-rassekrechennye-dokumenty-k-75-letiju-osvobozhdenija-stolicy-polshi-varshavy-ot-nemecko-fashistskih-okkupantov-112382