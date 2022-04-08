Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.



Днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области. Также была уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.



Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники.



◽️ Сегодня 8 апреля украинскими вооруженными силами был нанесен удар тактической ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу города Краматорска.



◽️ Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами.



❗️ Хочу отметить, что максимальная дальность полета ракеты «Точка-У» составляет 120 км. Масса боевой части составляет 482 кг и содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмм, образуя около 16 тысяч осколков.



◽️ Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У», однозначно подтверждают, – её запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска.



◽️ По имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19 ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами «Точка-У» в момент удара по Краматорску, находился в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области, в 45 км юго-западнее Краматорска. Данный район пока находится под полным контролем украинской группировки войск на Донбассе.



◽️ Хочу подчеркнуть, что украинские вооруженные силы всё еще обладают значительным арсеналом ракет «Точка-У».



◽️ Перед началом специальной военной операции в распоряжении киевского режима насчитывалось 20 ракетных комплексов «Точка-У», в состав которых входит по две пусковых установки.



◽️ В ходе проведения специальной военной операции уничтожено 8 украинских пусковых установок «Точки-У» и около 90 процентов ракет на арсеналах.



◽️ Тем не менее, угроза продолжения киевским режимом осуществления провокаций и ракетных ударов по населенным пунктам с мирными жителями остаётся высокой.



◽️ Продолжается совместная операция группировки войск Донецкой Народной Республики и подразделений российских вооруженных сил по полному освобождению города Мариуполь.



◽️ Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры кроме украинского и русского, ведутся ещё на шести, в основном европейских иностранных языках.



◽️ Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых «европейских ценностей», а иностранные наёмники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь «живым щитом» из мирных граждан.



◽️ Киевский националистический режим отказался вывести боевиков из Мариуполя.



◽️ С учетом этого, город будет безусловно освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооруженных сил.