Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонные переговоры, в ходе которых лидеры, в частности, обсудили поставки российского газа в республику.

Отмечается, что в начале беседы Путин поздравил сербского лидера с убедительной победой на президентских выборах 3 апреля, а также с успехом возглавляемой им Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнёрства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики. Проведён обмен мнениями по актуальной региональной проблематике, включая ситуацию в Косово. По просьбе Александра Вучича Владимир Путин проинформировал о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями», – сообщила пресс-служба Кремля.

В свою очередь, пресс-служба сербского лидера сообщила: «Президенты проанализировали экономическую ситуацию и двусторонние отношения в сфере энергетики и товарооборота, который в 2021 году и в первые два месяца 2022 года характеризовался ростом. Президент Вучич ознакомил президента Путина с трудностями, с которыми сталкивается Сербия в связи с ввозом сырой нефти, и заверил, что руководство “Газпромнефти” и Республики Сербия, а также партнёры из ЕС найдут выход из такой ситуации. В то же время президенты Вучич и Путин констатировали, что долгосрочное соглашение по газу между Россией и Сербией заканчивается 31 мая, поэтому необходимо в кратчайшие сроки начать переговоры о цене, объёмах и других условиях покупки этого важного для Сербии энергоресурса».

Отмечается также, что в ходе разговора Вучич отметил, что «Сербия продолжит проводить политику европейского пути при сохранении искренних традиционных дружеских отношений с Российской Федерацией».

«В конце президент Путин проинформировал президента Вучича о событиях на Украине и о мотивах, которыми руководствовалась Россия в проведении, как сказал Путин, операции на Украине, а президент Вучич сослался на уже хорошо известные президенту Путину позиции Сербии и заключения Совета национальной безопасности, выразив надежду, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Ранее Вучич заявил, что сербская экономика на 100% зависит от газа из России, поэтому Белград надеется на «хорошую цену» на предстоящих газовых переговорах с Москвой.

В ноябре прошлого года Россия сохранила цену на голубое топливо для Сербии на уровне 270 долларов за 1 тыс. кубометров на ближайшие шесть месяцев, после чего Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые президент Сербии назвал тогда «исключительными».

С 1 января «Газпром» начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС