В ЕС через унижения
15:27. 30 марта 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Про эскалацию напряженности в Косово, где сербам опять наглядно указали, что стремление в ЕС и прогибы перед теми, кто уничтожал их страну, не спасут их от новых унижений.
Я неплохо знаю сербов. И переживаю за нелёгкую судьбу этого замечательного народа.
Сегодня я с ними всей душой. Вся Сербия кипит от возмущения.
В понедельник на круглом столе косовские сербы с участием должностных лиц из Белграда планировали обсудить будущее «сербской провинции Косово и Метохия», посоветоваться с обществом о том, как нормализовать отношения Сербии с Косовом и выяснить, какие компромиссы по статусу Косова смогут поддержать сербы. На него приехали даже министры из правительства Косова, сербы по происхождению, мэры сербских городов севера Косова, другие уважаемые местные сербы.
Из Белграда на встречу приехал «главный по Косову» в сербской власти, руководитель Администрации Косова и Метохии Марко Джурич.
Не успело заседание начаться, как в зал ворвались, вооруженные автоматами косовские спецназовцы, с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа разогнали людей и задержали Марко Джурича. "Террористы в полицейской форме", как их назвал премьер Сербии Вучич, избивали участников заседания, в том числе сербских тележурналистов.
Всего во время атаки пострадали 32 человека, пятеро получили серьёзные травмы. Среди них – министр сельского хозяйства Косова, представитель косовских сербов Ненад Рикало и заместитель руководителя Администрации Косова и Метохии правительства Сербии Желько Йович.
Спецназовцы приехали на машинах европейской миссии EULEX, которая помогает Приштине в строительстве правоохранительной системы. Дело в том, что на своих машинах косовскому спецназу въезжать в северные области Косова рискованно. Арестованный Джурич рассказал впоследствии в интервью сербским СМИ, что его похитители принялись радостно распевать в машине "Аллах акбар", когда им удалось благополучно вернуться из Митровицы.
Джурича – руководителя института, который является олицетворением сербских властей в Косове, – в наручниках и в бронированном автомобиле доставили в Приштину.
Там его допросили правоохранители. А потом сербского чиновника отвезли на границу и депортировали в Сербию.
По свидетельству самого Джурича, его, связанного, поволокли, запихнули в машину, и всю дорогу прижимали к животу дуло автомата, а к щиколотке приставили пистолет. В Приштине в суде на него обрушили потоки ругани и обвинили в незаконном пересечении границы Косово, хотя Белград не раз заявлял Приштине, что сербские официальные лица будут посещать север Косово без специального уведомления косовских властей.
Через несколько минут после захвата Джурича в Митровице завыла сирена тревоги – это дело у них там хорошо поставлено – и к мосту через реку Ибар сбежалось несколько сот сербов. Начали строить баррикады.
В Сербии поднялась волна возмущения. В парламенте многие депутаты призывают Вучича подать в отставку, Радикальные сербские молодёжные организации, которые в основном объединяют футбольных фанатов, заявляют, что, если Вучич не предпримет решительных шагов по обеспечению безопасности митровицких сербов, то они сами отправятся в Косово.
Сам Вучич продемонстрировал полную беспомощность в сложившейся ситуации. Вчера, выступая перед журналистами на военных учениях на Пасулянских лугах, он произносил жалкие слова, что не знает, как теперь разговаривать с Приштиной, что его главная цель сохранение мира, что ему трудно говорить и с Америкой, главным спонсором независимости Косова. «Они не скрывают этого, и они гордятся этим, как и некоторые западные страны. Когда вы говорите с ними, вы видите, что албанцам все разрешено », – пожаловался Вучич. Даже в ответ на вопрос о своём телефонном разговоре с Путиным в среду, он стал трусливо оправдываться, что консультировался не только с ним, а и с другими европейскими лидерами. Стал уныло жевать сопли, обещая, что виновные понесут наказание, а свои предложения по компромиссу в Косово, которые он собирался обсудить с Приштиной на будущей неделе, отложит до конца апреля.
Сербские депутаты из партии "Сербский список, только в прошлом году вошедшие в парламент Косово, объявили об отставке. На это премьер-министр Рамуш Харадинай пообещал их арестовать. Они в свою очередь поставили правительству Косова УЛЬТИМАТУМ: косовские власти должны в трёхнедельный срок сформировать органы самоуправления в северных сербских областях Косово. Иначе партия "Сербский список" сформирует эти органы сама. Решение о формировании таких органов было принято Брюсселем 5 лет назад и Приштина всё ещё тянет с этим вопросом. Недавно стало очевидно, что власти Косова пытаются найти лазейки в международном праве , чтобы вообще не давать сербскому анклаву автономию.
А Вучича впору пожалеть. Вот ведь уже почти договорились явочным порядком признать независимость Косова, уже вступление в ЕС впереди маячит, и вдруг опять такой удар сербскому национальному самоуважению. Косово совершенно не щадит сербскую гордость и нагибает Вучича без всякой жалости. Как можно работать премьером на таких унизительных условиях? Странный они народ, политики.
Источники:
https://www.blic.rs/vesti/politika/kako-do-spustanja-tenzija-kljucanje-kosova-moze-da-smiri-samo-jedan-potez/tj9tb8n
https://srbin.info/2018/03/29/vucic-mi-smo-krivi-i-sto-smo-zivi/
https://srbin.info/2018/03/30/marko-djuric-uskoro-ponovo-na-kosovu/
http://vidovdan.org/autori/danijel-igrec-zso-novi-adut-beograda-u-otporu-laznoj-drzavi-kosovo/?script=lat
https://eadaily.com/ru/news/2018/03/28/kosovskie-separatisty-prezidentu-serbii-nashe-terpenie-ne-bezgranichno
http://vlasti.net/news/278170
https://io-bender.livejournal.com/12473.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com