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Брифинг Минобороны России (04.04.2022 г.)

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Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка. В ходе боев уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады противника. Подразделения Народной Милиции Луганской Республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой.

В результате нанесенного 3 апреля удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, подтверждено уничтожение трех вертолетов украинских вооруженных сил.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка.

В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также 6 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1810 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/13964
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