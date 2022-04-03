Брифинг Минобороны России (03.04.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.
Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении.
Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка.
В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины. Среди них: четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники.
С 90-х ничего не поменялось, кроме появления патриотической риторики. В 90-х в сми была откровенно антисоветская, антироссийская и антирусская риторика. “В соответствии с просьбой президента Турции к президенту РФ принято решение оказать полное содействие в эвакуации иностранных граждан из отдельных районов Мариуполя — Минобороны России.” иностранные заложники появились, до этого речи про них не было “…иностранные граждане могут эвакуироваться по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом.” Нашим западным партнёрм и руководству нацбатальонов не понравилось эвакуироваться спомощью вертолётов. Вот бы наши руководители к русским так относились. Не следил, но что то не слышно было чтобы так же оперативно Шугалея освобождали и что российское государство вообще учавствовало в освобождении, года два держали. Хоть бы поторговался чтобы снизили антирусскую истерию к нашим эмигрантам на западе.
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