Токарь. Документальный фильм (1974)
Токарь. Документальный фильм
Фильм Владислава Виноградова о Герое Социалистического Труда токаре Ленинградского завода строительных машин, человеке активной жизненной позиции Евгении Морякове.
#ДокументальныйФильм
Ленинградское ТВ, 1974
Автор сценария – Владислав Виноградов
Режиссер – Владислав Виноградов
Оператор – Владислав Виноградов
#гостелерадиофонд #ВладиславВиноградов #токарь #профессия #ЕвгенийМоряков
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