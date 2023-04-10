Герцен. В интересах истины (1985)
Фильм о русском интеллигенте, его исканиях, сомнениях, духовном опыте. Создатели фильма обратились к яркой и талантливой личности в российской истории – Александру Герцену, жизнь и деятельность которого дает возможность такого широкого обобщения.
#ДокументальныйФильм
Ленинградская к/студия документальных фильмов по заказу Гостелерадио СССР 1985
Автор сценария – Алексей Токарев
Режиссер – Андрей Павлович
Оператор – Лев Рожин
#АлександрГерцен #литература
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