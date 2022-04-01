Минобороны РФ в рамках проекта «Архивы помнят всё!» опубликовало новые свидетельства преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Часть документов доказывает тесное сотрудничество бандитов с немецко-фашистскими оккупантами.

После освобождения Красной армией Украинской ССР начались расследования, которые вскрыли многочисленные факты издевательств, грабежей и массовых убийств, совершённых украинскими экстремистами в отношении мирного населения. Жестокость и зверства этих преступлений удивляли даже фашистов.

В опубликованной докладной записке начальника Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА от 11 апреля 1944 года указывается, что «в первые же дни нападения фашистской Германии на СССР, когда Красная армия с оборонительными боями временно отходила из западных областей Украины, украинские националисты выступили с призывом оказать помощь немецким захватчикам».

Описывая способы борьбы украинских националистов, составитель документа выделяет из них как характерные ложь, клевету и фальсификацию фактов. Эти методы и сегодня применяются украинскими неонацистами, но уже с использованием современных коммуникационных и информационных технологий.

Как отмечается в документе, разочаровавшись в терпящей поражение нацистской Германии, украинские националисты стали надеяться на послевоенное столкновение между СССР и Англией, чтобы этим воспользоваться и установить на Украине свою власть.

Большая часть свидетельств – о чрезвычайной жестокости бандеровцев: зверских пытках, бесчеловечных расправах с мирным населением, насилии над женщинами и многочисленных убийствах. Зачастую националисты устраивали провокации.

Нередко целью террористических действий националистов ставился срыв мобилизации в Красную армию, о чём свидетельствует донесение Военного совета 1-го Украинского фронта. Главным способом их действий были нападения на призывников, командиров и красноармейцев. Кроме того, они запугивали население, угрожая мирным жителям тем, что если «кто пойдёт в Красную армию, то все его родственники будут уничтожены». Бандеровцы также яростно преследовали демобилизованных военнослужащих.

В послевоенное время украинские националисты не прекратили свою террористическую деятельность. В частности, в донесении начальнику политического управления Прикарпатского военного округа сообщается о событиях с 15 апреля по 15 июня 1946 года на территории Львовской области. В частности, бандеровцы убили в селе Деревенька семью инвалида Великой Отечественной войны Горбача: отца инвалида, 19-летнюю сестру, восьмилетнего сына, четырёхлетнего сына и племянницу восьмимесячного возраста.

Как отметили в Минобороны, все эти документы призваны сохранить историческую память и правду, которую намеренно предавал забвению нынешний преступный украинский режим.

По материалам сайта Минобороны РФ, ТВЦ, ТАСС, РИА Новости