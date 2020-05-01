Главная » История, Невероятное в мире

Финские концлагеря для русских

22:44. 1 мая 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: stoletie.ru @ Владимир Малышев

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну. Это произошло после публикации РИА Новости в рамках проекта «Без срока давности» рассекреченных архивных документов о финских концлагерях, в которых говорится об издевательствах над заключенными и о том, что они голодали. Однако в ответ финская газета Ilta-Sanomat опубликовала на днях материал, в котором она фактически оправдывает создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.

«Целью создания лагерей для интернированных лиц не могло быть уничтожение людей. Лагеря создавались из страха, что русское население может начать партизанскую деятельность и диверсии», – оправдывается газета.

А финский историк Антти Лайане на её страницах утверждает, будто Финляндия вообще не воевала на стороне гитлеровской Германии. «Из финнов, – заявил он, – хотят сделать фашистов, воевавших на стороне Германии, и для этого нужны доказательства, то есть историю переписывают заново».

Непонятно, какие ещё нужны доказательства, если союз Финляндии с Гитлером – общеизвестный исторический факт. По состоянию на 22 июня 1941 года для войны против СССР на территории Финляндии была развёрнута группировка немецко-финских войск общей численностью 407,5 тыс. человек.

В первый день войны бомбардировщики люфтваффе начали использовать финские аэродромы, 43 немецких самолёта совершили вторжение в воздушное пространство СССР из Финляндии около 4 часов 22 июня 1941 года над Карельским перешейком. В этот же день с двух немецких гидросамолётов Heinkel He 115, вылетевших с Оулуярви, недалеко от шлюзов Беломорско-Балтийского канала была высажена группа финских диверсантов. А26 июня 1941 года президент Финляндии Р. Рюти объявил о том, что Финляндия «находится в состоянии войны с СССР», и 28 июня 1941 года немецко-финские войска перешли в наступление на Мурманском направлении. В ночь на 1 июля 1941 года финская армия начала наступление с целью выхода к Ладожскому озеру.

Некоторые сегодня утверждают, будто главнокомандующий финской армией Карл Маннергейм «спас Ленинград», остановив финские войска на старой границе 1939 года, и хотел лишь «просто» вернуть то, что потерял в годы «Зимней войны» 1939−1940 гг. На самом деле финские войска дошли до реки Свирь и Онежского озера, был захвачен Петрозаводск. А на Карельском перешейке финны просто не смогли прорваться к Ленинграду с севера – их не пустили защитники города.

Да, остановившись на старой границе, финские войска во время блокады действительно не обстреливали Ленинград. Но для этого у них просто не было дальнобойных орудий, а кроме того Маннергейм, бывший кавалергард царской армии, оказался осторожным политиком и не был уверен в исходе войны.

Однако когда в 2016 году на стене бывшей казармы Кавалергардского полка на Захарьевской улице в Петербурге Маннергейму установили мемориальную доску, то в результате бурных протестов ветеранов и общественности её были вынуждены демонтировать.

Автор публикации в Ilta-Sanomat утверждает, будто действия финских оккупантов «все же сильно отличались» от немецких. «Дело в том, что из 83 тысяч жителей Восточной Карелии больше половины, то есть 41 тысяча человек, имели финские корни», – пишет он, заявляя, что к ним якобы относились лучше, чем к русским, жившим на этой же территории. «Хотя финны и разделяли население Восточной Карелии по национальному признаку, это все же нельзя сравнивать с массовыми убийствами гражданского населения гитлеровцами», – утверждает газета.

Это был геноцид

Но что же на самом деле творилось в лагерях, и чем отличились финны в войне против СССР вместе с Гитлером?

Как сообщило на днях агентство РИА Новости, бывшие узники финских концлагерей в Карелии обратились к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны.

«Мы, нижеподписавшиеся узники концентрационных лагерей города Петрозаводска и живые свидетели антигуманного отношения финских оккупантов, обращаемся к Вам с просьбой провести расследование фактов преступлений командования финских оккупационных войск и их пособников и привлечь их к ответственности за совершенные преступления», – говорится в тексте заявления Валентины Мошниковой, Тамары Кардаш, Ленины Макеевой и Галины Чапуриной. Как отметили авторы обращения, финские захватчики «устанавливали свои новые порядки для мирного населения, разделяя его по национальному признаку и подвергая насилию и истреблению», и это «носило все признаки геноцида» мирного населения.

Еще до этого в рамках проекта «Без срока давности» были обнародованы свидетельства военных преступлений финских фашистов против мирных советских граждан, рассекреченные региональным карельским управлением ФСБ и не публиковавшиеся ранее. В Следственном комитете России организовали по факту публикации проверку. Как известно, на контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах были созданы лагеря для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек – порядка 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% – русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли около 50 тысяч человек, всего же финские фашисты построили с 1941 по 1944 год 14 концлагерей, причем шесть – в Петрозаводске.

Согласно приказу Маннергейма от 8 июля 1941 г. все «инородцы», то есть русские, направлялись в концентрационные лагеря в рамках программы этнических чисток.

Н.И. Барышников в книге «Пять мифов в военной истории Финляндии 1940—1944 гг.» отмечает: «Наличие такого приказа Маннергейма все время тщательно скрывалось в официальной финской историографии, хотя указанный документ существует и хранится в Военном архиве Финляндии. Это секретный приказ № 132, подписанный главнокомандующим 8 июля 1941 г., за день до перехода в наступление финских войск – карельской армии в направлении севернее Ладожского озера. В пункте четыре приказа говорилось: «Русское население задерживать и отправлять в концлагеря»».

По данным карельского историка К.А. Морозова, в результате тяжелого принудительного труда, плохого питания, голода, эпидемий, издевательств и расстрелов в лагерях погибли свыше 14 тыс. советских людей, то есть каждый пятый остававшийся в оккупации. Единственной их виной было то, что они были не-финнами и не относились к группе «хеймокансалайнен» («соплеменники», т. е. карелы, вепсы и ижорцы). В отношении «провинившихся» применялись пытки и расстрелы. Комиссия с участием главного судмедэксперта Карельского фронта майора Петропавловского и главного патолога Карельского фронта, доктора медицинских наук, подполковника Ариэль, осмотрев петрозаводское кладбище «Пески», обнаружила 39 групповых могил, в которых захоронено не менее 7 тыс. трупов. Причиной смерти большинства погребенных явилось истощение. У части трупов имелись сквозные повреждения черепа огнестрельным оружием.

В зверствах в годы войны признавались сами финны. Так ,пленный финский солдат 13-й роты 20-й пехотной бригады Тойво Арвид Лайне показал:

«В первых числах июня 1944 года я был в Петрозаводске. В лагере помещались дети от 5 до 15 лет. На детей было жутко смотреть. Это были маленькие живые скелеты, одетые в невообразимое тряпье. Дети были так измучены, что разучились плакать и на все смотрели безразличными глазами».

Для «правонарушителей», преимущественно состоявших из женщин и детей, были созданы лагеря специального назначения в Кутижме, Вилге и Киндасове, нисколько не уступавшие немецким лагерям смерти. «Здесь узники питались мышами, лягушками, дохлыми собаками. Тысячи пленных умирали от кровавого поноса, тифозной горячки, воспаления легких. Врач-зверь Колехмайнен вместо лечения бил больных палками и выгонял на мороз».

Кровавые злодеяния

Но зверства вершились финской военщиной не только в концлагерях для гражданских лиц, были ещё отдельные лагеря для советских военнопленных. После того как Красная Армия взяла штурмом Выборг, корреспондент газеты «Правда» 25 июня 1944 сообщил: «С каждым километром продвижения по земле, освобождаемой от врага, перед нашими воинами всё шире развертывается картина кровавых злодеяний финнов. В самом начале наступления на Карельском перешейке бойцы одного из наших подразделений, ворвавшиеся в поселок Тудокас, увидели около пылавшего дома изуродованный труп красноармейца. Спина его была исколота штыками, кисти рук отрезаны… Чудовищным пыткам был подвергнут красноармеец Лазаренко, попавший в лапы маннергеймовцев. Финские палачи вогнали ему в ноздри патроны, а на груди раскаленным шомполом выжгли пятиконечную звезду. Но и этого показалось мало гнусным садистам. Они разбили своей жертве череп и запихали внутрь сухари».

А вот отрывок из доклада о злодеяниях, направленного начальнику ГлавПУРа А.С. Щербакову его заместителем И.В. Шикиным (Москва, 28 июля 1944 года): «Собран многочисленный материал относительно зверской расправы финских белобандитов над пленными, особенно ранеными, советскими бойцами и офицерами. Он свидетельствует о диких, варварских истязаниях и пытках, которым подвергали финские садисты свои жертвы перед тем, как умертвить их.

Множество найденных трупов замученных советских офицеров и бойцов имеет ножевые раны, у многих отрезаны уши, нос, выколоты глаза, конечности вывернуты из суставов, на теле вырезали полосы кожи и пятиконечные звезды.

Финские изверги практиковали сжигание людей заживо на костре. 25.VI-1944 г. на берегу Ладожского озера найден труп неизвестного красноармейца, заживо сваренного на костре в большой железной бочке… Не менее ужасна участь советских военнопленных, которым в первую минуту была сохранена жизнь. В концлагерях был установлен режим, рассчитанный на вымирание военнопленных медленной, мучительной смертью. Когда в иностранной, в том числе швейцарской, печати появились сообщения о варварском режиме и высокой смертности в финских лагерях для военнопленных, Маннергейм вынужден был в декабре 1942 г. выступить со следующим заявлением: «Английская информация утверждает, что в лагерях для военнопленных в Финляндии умерло от голода 20 000 пленных. До августа этого года действительно умерло 12 000 пленных…»».

В газете «Комсомольская правда» от 11 августа 1944 года опубликовано письмо старшего лейтенанта В. Андреева: «Дорогой товарищ редактор! Взгляните вот на это фото. На нем снят лейтенант финской армии Олкинуоря. В руках у него череп замученного и убитого им красноармейца. Как показали пленные, этот зверь в мундире решил сохранить «на память» череп своей жертвы и приказал солдатам выварить его в котле и очистить. И в чемодане у взятого в плен финна Саари мы нашли фотоснимки вроде этого. Саари истязал пленных, отрубал им руки и ноги, вспарывал животы. Он даже установил систему: сначала отрубал ступни, кисти рук, потом голени, предплечья и только потом отсекал голову».

Солдат 101-го финского пехотного полка Аариэ Энсио Мойланен на допросе показал: «Разведывательно-диверсионный отряд, участником которого я являюсь, поджег деревню Койкари… женщины бежали нам навстречу и просили их не расстреливать. Мы изнасиловали некоторых из этих женщин и расстреляли всех. Никого не оставили. У меня в памяти осталась красивая девочка, которую мы с товарищами изнасиловали, а после расстреляли».

Приведенные выше примеры злодеяний, которые творили в годы войны воевавшие вместе с Гитлером финны, – только небольшая часть из того, что произошло на самом деле.

Многие документы до последнего времени были засекречеными, их не обнародовали, чтобы не омрачать «дружественные отношения» с соседней Финляндией. Однако, когда сегодня там нашлись те, кто вдруг начал утверждать, что это Россия «переписывает историю войны», этим клеветникам пришлось напомнить, что было на самом деле.

На фото: А. Гитлер и К. Маннергейм

Источник: https://nstarikov.ru/finskie-konclagerja-dlja-russkih-115153

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Концлагеря для русских в Прибалтике: Эстония предпочитает это замалчивать
... поддержкой со стороны эстонских и финских националистов.На самом деле за... в Эстонии были созданы первые концлагеря для русских.Генерал Лайдонер приказал реквизировать все... власти очень неохотно вспоминают о концлагерях для русских под Нарвой на заре своей...
Русским было приказано носить красную повязку
... тиф», — вспоминает жительница Петрозаводска.<...>Финские лагеря для русских были частью большого плана по... памяти "достойного русского офицера Карла Маннергейма" на месте всех финских концлагерей. Надеюсь эти...
Концлагеря Маннергейма
... населения.Первое «определенное место» для русских на оккупированной территории — концентрационный ...создано не менее 14 концлагерей для гражданского населения, не считая... эту фотографию маленьких узников финского концлагеря периодически пытаются выдавать за...
Действия финской стороны во время Второй мировой войны
...германские ВВС активно использовали финские аэродромы для разведывательных, а в последствии... штурм города недоступной роскошью для финского командования. Однако этот факт...практически все русское население захваченных территорий. В одном только концлагере №6...
Мемориальная доска Маннергейму в Питере. Письмо читателя
... населения из числа этнических русских, из которых, по финским данным, около 4... на фильм, где рассказывается о финских концлагерях для наших ДЕТЕЙ: https://www.youtube...
Тоталитарный Дайджест. 12.11.2019
...убийство Кирова.15. Ужасающая русская игра - https://www...финских концлагерей: насилии и голод - https://ria.ru/20191024/1560145307.html - О финских концлагерях для... советских граждан имени "достойного русского офицера" Маннергейма...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)